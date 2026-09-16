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UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam

Anh Thái

Anh Thái

13:18 | 16/09/2026
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Sự kiện có tên gọi “Built To Go Further” nhằm giới thiệu đến người dùng Việt Nam BST được phát triển để đồng hành cùng người dùng trong mọi hành trình, từ công việc, giải trí đến những trải nghiệm ngoài trời.
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Ở BST mới lần này, UAG tiếp tục nâng cấp thiết kế và công nghệ bảo vệ để đáp ứng thế hệ thiết bị mới, với sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ chuẩn quân đội, vật liệu bền chắc và thiết kế Featherlight Composite giúp sản phẩm vừa chắc chắn vừa gọn nhẹ.

UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam
Điểm mới của năm nay đó chính là thế hệ giải pháp bảo vệ mới dành cho mẫu iPhone gập iPhone Duo

Điểm mới của năm nay đó chính là thế hệ giải pháp bảo vệ mới dành cho mẫu iPhone gập iPhone Duo. UAG không chỉ đổi mới về thiết kế để bảo vệ sản phẩm với hai dòng ốp lưng Mouve và Mouve XTE. Cả hai sở hữu cấu trúc hai mảnh được thiết kế chính xác, giúp bảo vệ khu vực bản lề trong khi vẫn duy trì trọng lượng nhẹ. Riêng Mouve XTE được tích hợp chân đế 360 độ, cho phép người dùng điều chỉnh góc nhìn linh hoạt khi xem nội dung.

UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam
UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam
UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam

UAG cũng mang đến loạt sản phẩm được thiết kế để đáp ứng và vượt qua tiêu chuẩn thử nghiệm chống rơi cấp độ quân đội MIL-STD 810G-516.6

Bên cạnh đó, UAG cũng mang đến loạt sản phẩm được thiết kế để đáp ứng và vượt qua tiêu chuẩn thử nghiệm chống rơi cấp độ quân đội MIL-STD 810G-516.6, giúp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể an toàn trước những cú rơi, va đập và tác động hàng ngày.

Ở dòng ốp iPhone mới này, UAG cũng được nâng cấp khả năng chống sốc lên đến 9,1m, tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ đặc trưng của UAG. Và để khách mời có thể trực tiếp trải nghiệm, ngay tại sự kiện BTC cũng đã có màn thử nghiệm thả rơi được thực hiện trực tiếp, không dàn dựng và không cắt ghép. Một chiếc điện thoại được thả từ độ cao lên đến 1,8 m, sau đó thiết bị được kiểm tra và khởi động ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của khách mời.

Để có thể làm được điều này, UAG đã kết hợp lớp giáp cứng, lõi hấp thụ lực và các góc Airsoft để tạo nên cấu trúc bảo vệ nhiều lớp, giúp phân tán và hấp thụ lực khi xảy ra va đập. Công nghệ Featherlight Composite tiếp tục giúp UAG cân bằng giữa độ bền và trọng lượng, mang lại khả năng bảo vệ chắc chắn mà không khiến thiết bị trở nên cồng kềnh.

UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam
UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam
UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam

UAG cũng mang đến thêm nhiều lựa chọn, từ mỏng nhẹ, trong suốt đến phong cách rugged đặc trưng

Ngoài ra, ở BST iPhone 18, UAG cũng mang đến thêm nhiều lựa chọn, từ mỏng nhẹ, trong suốt đến phong cách rugged đặc trưng của UAG, với đa dạng màu sắc để người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và cá tính.

Đặc biệt trên iPhone 18, dòng Pathfinder và Monarch Pro được nâng cấp với thiết kế bảo vệ cụm camera mới, giúp tăng cường khả năng bảo vệ khu vực camera đồng thời giữ được vẻ ngoài đặc trưng của từng dòng sản phẩm. Các dòng Monarch Pro, Plasma XTE 360 và Plyo nay được trang bị nút Camera Control tích hợp, giúp người dùng dễ dàng căn khung hình, lấy nét và chụp ảnh mà không ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ thiết bị.

UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam
UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam
UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam

Ngay tại sự kiện BTC cũng đã có màn thử nghiệm thả rơi được thực hiện trực tiếp, không dàn dựng và không cắt ghép

Một trong những cải tiến không kém phần đáng giá về mặt công nghệ, đó chính là các dòng sản phẩm đều đã sử dụng 25 - 50% vật liệu tái chế, góp phần giảm tác động đến môi trường trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn về độ bền và khả năng bảo vệ.

Để ghi dấu mối quan hệ hợp tác mới giữa UAG và Kevlar® đưa sợi Kevlar®, sự kiện cũng đã mang đến những sản phẩm tiêu biểu là Monarch Pro Kevlar® và Metropolis LT mới. Sự kết hợp giữa vật liệu có độ bền cao và kết cấu bảo vệ đặc trưng của UAG mang đến khả năng bảo vệ mạnh mẽ trong một thiết kế vẫn nhẹ và tiện dụng.

Cũng lần đầu tiên, UAG Community chính thức được ra mắt tại Việt Nam dưới sự quản lý của UAG Việt Nam, cộng đồng chính thức của UAG tại Việt Nam sẽ là không gian kết nối những người yêu công nghệ, đam mê phong cách sống năng động và cùng chia sẻ tinh thần “Built to Go Further”.

Sự ra mắt UAG Community đánh dấu bước chuyển của UAG tại Việt Nam từ một thương hiệu sản phẩm trở thành một cộng đồng có sự kết nối và tương tác trực tiếp với người dùng, đồng thời mở ra nhiều hoạt động mới trong thời gian tới.

UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam
UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam
UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam

Danh mục sản phẩm UAG dành cho iPhone 18 Series được phân phối chính hãng thông qua hệ thống hơn 50 đối tác bán lẻ trên toàn quốc

Danh mục sản phẩm UAG dành cho iPhone 18 Series được phân phối chính hãng thông qua hệ thống hơn 50 đối tác bán lẻ trên toàn quốc và các kênh thương mại điện tử chính thức của thương hiệu.

UAG DTR phụ kiện iPhone 18 Pro Seres

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,010 ▲120K 14,610 ▲120K
Trang sức 99.99 14,020 ▲120K 14,620 ▲120K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▲12K 14,652 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▲12K 14,653 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1275K 146 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1275K 1,461 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▲12K 145 ▼1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▲1188K 143,564 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▲900K 108,911 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼79248K 9,876 ▼88068K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲732K 88,609 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▲699K 84,693 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲500K 60,621 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
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Cập nhật: 16/09/2026 16:00
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Cập nhật: 16/09/2026 16:00

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Nhận định chứng khoán 16/9: VN-Index có thể rung lắc quanh vùng 1.820 điểm

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