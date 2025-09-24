PITAKA không chỉ là sự khác biệt

Điện tử tiêu dùng
Cùng với UAG, PITAKA là hai thương hiệu phụ kiện mới chính thức tham gia vào hệ sinh thái phụ kiện cao cấp năm 2025 - The Flagship Ecosystem của DTR. Đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của PITAKA tại Việt Nam và khu vực, giúp người dùng Việt có thể tiếp cận những sản phẩm phụ kiện thời trang và cao cấp, đạt nhiều giải thưởng quốc tế.
PITAKA thương hiệu phụ kiện cao cấp chính thức tham gia vào hệ sinh thái The Flagship Ecosystem của DTR

Tập trung đổi mới vật liệu và thiết kế tối giản, mỗi năm, PITAKA đều ra mắt công nghệ mới, PITAKA hiện có hơn 200 phát minh, trong đó 137 bằng sáng chế và phát minh được công nhận chính thức. Và 25% trong số này là bằng sáng chế gốc do PITAKA trực tiếp tạo ra.

Đại diện PITAKA trao chứng nhận Nhà phân phối cho Đại diện DTR

Tham gia trình diễn tại sự kiện giới thiệu hệ sinh thái phụ kiện cao cấp năm 2025 - The Flagship Ecosystem của DTR lần này, PITAKA đã thu hút đông đảo khách tham quan với BST mới dành cho iPhone 17 series và iPhone Air. Điều hấp dẫn nhất chính là sự mỏng nhẹ của dòng Ultra-Slim Case được tích hợp công nghệ độc quyền PitaTap™. Với độ dày khoảng 0.9 mm nhưng vẫn bảo vệ tốt thiết bị cùng công nghệ độc quyền PitaTap™ được tích hợp trong ốp lưng sợi Aramid, mang đến cảm giác cầm nắm, chạm/vuốt chính xác mà không cần nút bấm vật lý.

BST phụ kiện dành cho iPhone 17 series

ProGuard được thiết kế bo cong 4 góc, tạo hiệu ứng “túi khí tự nhiên”, với khả năng chống sốc lên đến 2,4m. Trong khi đó, dòng UltraGuard kết hợp vật liệu Orca và sợi Aramid, tăng gấp đôi khả năng chống va đập với lớp ngoài cứng và lớp TPU đàn hồi bên trong.

Để mang đến sự khác biệt, PITAKA đã sử dụng vật liệu đặc trưng Aramid, đây là một loại sợi tổng hợp được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, quân sự, ô tô và đồ bảo hộ chống đạn. Sợi Aramid mềm mại khi chạm vào, mỏng hơn tóc người nhưng có thể được dệt thành vật liệu bền hơn thép.

Bên cạnh tính năng bảo vệ tốt sản phẩm, PITAKA còn có nhiều món phụ kiện lifestyle cực kỳ ấn tượng, cung cấp tiện ích cho người dùng như vòng giữ điện thoại Grip 3, ví MagSafe Woven Wallet… giữ vững triết lý tối giản đặc trưng.

Chia sẻ về chiến lược trong lần hợp tác này với DTR, ông Stephen Guo - Quản lí kinh doanh cấp cao của PITAKA cho biết: “Việt Nam là một thị trường năng động, nơi người tiêu dùng trẻ luôn tìm kiếm sự khác biệt trong thiết kế và hiệu năng vượt trội. Với sự đồng hành của DTR, PITAKA mong muốn mang đến những sản phẩm phụ kiện tối giản, bền bỉ nhưng vẫn giàu tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.”

Đại diện Nhà phân phối DTR, ông Nguyễn Đỗ Đức Dũng, Tổng Giám đốc DTR cho biết:“Việc trở thành nhà phân phối chính thức của PITAKA tại Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của DTR. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang đến cho người dùng Việt những trải nghiệm khác biệt cùng thương hiệu PITAKA – nơi tính thẩm mỹ, độ bền bỉ và sự tiện dụng hội tụ trong từng sản phẩm. DTR cam kết đồng hành cùng PITAKA để kiến tạo một chuẩn mực mới cho thị trường phụ kiện cao cấp tại Việt Nam.”

DTR với hơn 10 năm kinh nghiệm hiện đang là nhà phân phối sở hữu hệ sinh thái phụ kiện cao cấp với rất nhiều thương hiệu phụ kiện hàng đầu thế giới như Energizer, ZAGG, mophie, UAG, Divoom, 9Fit,.. và nay là PITAKA.

Sự hợp tác này không chỉ mở rộng danh mục Flagship Brands của DTR mà còn thể hiện cam kết của DTR trong việc mang đến sản phẩm chính hãng, dịch vụ hậu mãi uy tín cùng mạng lưới bán lẻ phủ rộng toàn quốc.

Cả PITAKA và DTR đều chia sẻ tầm nhìn phát triển bền vững. PITAKA đã ứng dụng bao bì tái chế và vật liệu thân thiện môi trường vào các dòng sản phẩm mới. Trong khi đó, DTR triển khai nhiều chương trình như Drive Green – Hành trình Hướng Xanh và hệ thống thu gom, tái chế rác thải điện tử, cùng hướng tới tương lai xanh, sạch và vững bền.

Chi tiết về sản phẩm xem thêm tại https://pitaka.dtr.vn/

Garmin Venu 4, chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn

Garmin Venu 4, chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn

Garmin đánh dấu chuẩn mực hiển thị mới trên thị trường smartwatch

Garmin đánh dấu chuẩn mực hiển thị mới trên thị trường smartwatch

StanbyME 2 có đúng “không có thì thiếu, có thì thừa”?

StanbyME 2 có đúng “không có thì thiếu, có thì thừa”?

vivo ra mắt kính thực tế hỗ hợp vivo Vision Discovery Edition

vivo ra mắt kính thực tế hỗ hợp vivo Vision Discovery Edition

