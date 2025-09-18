Garmin Venu 4, chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn

Theo Garmin, GPS Venu 4 từng giành nhiều giải thưởng quốc tế khi có thể kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế, theo dõi sức khỏe 24/7 và là người bạn đồng hành giúp người dùng duy trì động lực, cân bằng và sống trọn từng khoảnh khắc.

“Garmin không chỉ tạo ra một chiếc đồng hồ thông minh, chúng tôi kiến tạo một giải pháp mới cho lối sống khỏe và chủ động. Venu 4 mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay trên cổ tay, biến dữ liệu thành động lực và thói quen, để mỗi người có thể tiến gần hơn đến mục tiêu sống cân bằng và trọn vẹn hơn mỗi ngày.” Bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Tiếp thị Toàn cầu của Garmin chia sẻ.

Garmin Venu 4 chăm sóc sức khỏe chuyên sâu

Để chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, Venu 4 có sẵn các tính năng như:

Trạng thái sức khỏe (Health Status): giúp theo dõi xu hướng các chỉ số như nhịp tim, HRV, hô hấp, nhiệt độ da¹ và Pulse Ox² trong khi ngủ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường – từ căng thẳng đến nguy cơ bệnh lý tiềm ẩn. Hiện tính năng đã có ở phiên bản beta³ trên đồng hồ và ứng dụng Garmin Connect.

Nhật ký hoạt động (Lifestyle Logging): để ghi lại thói quen hằng ngày (cà phê, rượu bia, v.v.) và xem báo cáo phân tích tác động của chúng đến giấc ngủ, mức độ căng thẳng và HRV trên Garmin Connect.

Giấc ngủ nâng cao (Advanced Sleep Metrics): nhằm cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa nhờ theo dõi nhịp sinh học, đánh giá độ đồng bộ của cơ thể với chu kỳ giấc ngủ tự nhiên và hiển thị mức độ nhất quán trong giờ đi ngủ trung bình suốt 7 ngày gần nhất.

Đồng thời, Venu 4 còn là huấn luyện viên cá nhân hóa Garmin Fitness Coach với hơn 25 bộ môn, từ đi bộ, đạp xe trong nhà đến HIIT hay chèo thuyền. Các bài tập sẽ tự động điều chỉnh hằng ngày dựa trên nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi. Người dùng có thể lựa chọn thiết lập kế hoạch tập luyện trong Garmin Connect để theo dõi tiến trình hoặc nhận gợi ý bài tập hằng ngày. Với Mixed Session, đồng hồ còn cho phép theo dõi nhiều hoạt động trong cùng một buổi thay vì lưu riêng lẻ.

Ngoài ra, mặt đồng hồ còn hỗ trợ giọng nói, bộ lọc màu… để hỗ trợ người dùng gặp khó khăn trong việc phân biệt màu sắc.

Đồng hồ thông minh GPS Venu 4 mang đến hai kích thước 41mm và 45mm cùng nhiều bản phối màu trẻ trung như Trắng ngà hay Vàng chanh, có tích hợp loa, micro và đèn pin LED, cho phép gọi điện, nhận thông báo, điều khiển trợ lý giọng nói và thậm chí ra lệnh trực tiếp ngay trên cổ tay.

Ngoài ra, Venu 4 còn sở hữu trọn bộ tính năng cao cấp của Garmin, bao gồm ứng dụng ECG, mức độ sẵn sàng luyện tập, động lực học chạy bộ, theo dõi sức khỏe phụ nữ (bao gồm nhiệt độ da để ước tính rụng trứng và dự đoán chu kỳ chính xác hơn), thanh toán không tiếp xúc Garmin Pay, lưu trữ nhạc, cùng hệ thống an toàn – theo dõi nâng cao.

Venu 4 sẽ chính thức mở bán từ ngày 06/10/2025 tới với giá bán lẻ đề xuất 14.990.000 đồng. Sản phẩm sẽ có mặt tại website https://www.garmin.com/vi-VN/, hệ thống cửa hàng Thương hiệu Garmin và các đại lý ủy quyền chính hãng toàn quốc.

Khách hàng đặt trước Venu 4 từ 20/09 – 05/10/2025 sẽ nhận ngay bình giữ nhiệt Garmin phiên bản đặc biệt (số lượng có hạn, áp dụng tại cửa hàng Thương hiệu Garmin). Bên cạnh đó, sản phẩm vẫn được áp dụng các chương trình ưu đãi tiêu chuẩn:

Trả góp 0% lãi suất.

Thu cũ đổi mới, trợ giá thêm 10%.