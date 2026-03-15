Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Huyền Vân

07:45 | 15/03/2026
Với chủ đề “Ghi dấu ấn Việt qua lăng kính nhiếp ảnh”, sự kiện đã mở ra một không gian trải nghiệm ấn tượng, nơi công nghệ hình ảnh kết hợp cùng những lát cắt sống động của văn hóa Việt Nam.
Sony trình làng Alpha 1 II cùng ống kính FE 28-70mm F2 G Master Sony ra mắt chương trình đặc quyền Alpha Premium Club Sony Alpha 7 V chính thức lên kệ
Sony Be Alpha Day 2026 là ngày hội nhiếp ảnh thường niên do Sony Việt Nam tổ chức

Đa dạng bối cảnh quay, chụp cho cộng đồng yêu nhiếp ảnh

Với mong muốn chào đón tất cả những người quan tâm đến nhiếp ảnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng tham gia trải nghiệm, giao lưu và nâng cao kỹ năng, Sony giới thiệu 05 Practice Rooms tại Be Alpha Day 2026 với 5 bối cảnh quay chụp khác nhau. Mỗi không gian được dàn dựng công phu, tái hiện những lát cắt sinh động của văn hóa Việt Nam đương đại và truyền thống, gồm: Skating (Nhịp đập đường phố), Group Dance (Nghệ thuật múa rối nước kết hợp cùng nhảy hiện đại), Wedding (Lễ Gia Tiên truyền thống), High Fashion (Thời trang cao cấp trong hơi thở đương đại) và Product Shooting (Thức bánh truyền thống trong gian bếp Việt xưa).

Người tham dự có thể trực tiếp cầm máy trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng tác nghiệp ở nhiều thể loại nhiếp ảnh khác nhau, dưới sự hướng dẫn của các diễn giả là những nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm.

Nhiều không gian được dàn dựng công phu, tái hiện những lát cắt sinh động của văn hóa Việt Nam

Mở rộng sân chơi sáng tạo từ Việt Nam ra thế giới

Một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho Be Alpha Day năm nay là cuộc thi ảnh “Vietnam Snap by Sony”, nơi khuyến khích cộng đồng ghi lại những khoảnh khắc văn hóa Việt qua góc nhìn sáng tạo của riêng mình, không phân biệt trình độ hay thiết bị.

Đây còn là hoạt động để kết nối cộng đồng nhiếp ảnh trong nước hướng đến sân chơi quốc tế Sony World Photography Awards - một trong những giải thưởng nhiếp ảnh danh giá nhất thế giới do World Photography Organisation tổ chức với sự đồng hành đặc biệt của Sony. Cuộc thi thu hút hàng trăm nghìn tác phẩm từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn cầu mỗi năm, tôn vinh những góc nhìn sáng tạo về con người, xã hội và văn hóa đương đại.

Sony cũng bố trí không gian triển lãm nghệ thuật với 50 tác phẩm xuất sắc

Tại không gian triển lãm nghệ thuật Vietnam Snap by Sony ở sự kiện Be Alpha Day 2026 có 50 tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn từ gần 600 bài dự thi, đến từ hơn 300 tác giả khắp cả nước.

Bên cạnh đó, hoạt động Portfolio Review cũng mang đến cơ hội để người tham dự trực tiếp nhận được các tư vấn, nhận xét chuyên môn từ các chuyên gia trong ngành.

Nơi người dùng được trải nghiệm công nghệ tiên phong và dịch vụ hậu mãi của Sony

Sony mang đến Be Alpha Day 2026 những sản phẩm nhất trong hệ sinh thái Sony Alpha với các dòng máy ảnh hàng đầu, được hỗ trợ bởi công nghệ AI ưu việt: Alpha 1 II, Alpha 7 V, Alpha 7R V, các máy quay tân tiến Cinema Line FX3, cùng các ống kính cao cấp FE 28-70mm F2 GM, FE 50-150mm F2 GM,…

Tại khu vực Alpha Care Service, Sony triển khai dịch vụ chăm sóc chuyên sâu dành riêng cho hệ thiết bị Alpha như kiểm tra vệ sinh máy ảnh miễn phí, được thực hiện trực tiếp bởi đội ngũ kỹ thuật viên Sony.

Đến với Be Alpha Day 2026 người tham dự còn được chăm sóc máy ảnh chuyên sâu cũng như nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Thông qua Be Alpha Day 2026, Sony tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng nhiếp ảnh và quay phim tại Việt Nam. Không chỉ là dịp giới thiệu những công nghệ hình ảnh tiên tiến, sự kiện còn tạo nên một không gian kết nối, nơi những người yêu nhiếp ảnh có thể gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng khám phá những câu chuyện văn hóa Việt qua lăng kính sáng tạo của riêng mình.

Sony ngày hội nhiếp ảnh Sony Sony Be Alpha Day giá máy ảnh sony Alpha 1 II ống kính Sony FE

Bài liên quan

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

Sony WF-1000XM6: Chống ồn tốt hơn 25%, giá cao nhất dòng 1000X

Sony WF-1000XM6: Chống ồn tốt hơn 25%, giá cao nhất dòng 1000X

Sony kêu gọi người dùng PS4 nâng cấp lên PS5, trong bối cảnh PS6 vẫn chưa ra mắt

Sony kêu gọi người dùng PS4 nâng cấp lên PS5, trong bối cảnh PS6 vẫn chưa ra mắt

Có thể bạn quan tâm

Đèn học Xiaomi tích hợp radar AI, độ sáng 12.700 lumen, giá gần 10 triệu đồng

Đèn học Xiaomi tích hợp radar AI, độ sáng 12.700 lumen, giá gần 10 triệu đồng

Gia dụng
Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thiết bị thông minh với mẫu đèn học công suất lớn. Sản phẩm tích hợp radar 24GHz cùng thuật toán AI điều chỉnh ánh sáng theo thói quen người dùng, mức giá khoảng 2.499 nhân dân tệ, tương đương gần 10 triệu đồng.
vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

Mobile
Đây là lần đầu tiên vivo chính thức hợp tác cùng nhân vật POP MART ZSIGA, đánh dấu bước tiến mới của dòng vivo V Series. Với thông điệp “Nở rộ dưới ánh mặt trời” (Bloom Under the Sun), sự kết hợp này sẽ chính thức xuất hiện trên bộ đôi vivo V70 và V70 FE sắp tới, mang đến sự giao thoa giữa thẩm mỹ nghệ thuật và công nghệ hình ảnh tiên phong.
UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3

UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3

E-Fashion
UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản công bố chính thức khai trương cửa hàng tiếp theo - Cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre - tại Trung tâm thương mại (TTTM) Hanoi Centre vào ngày 27/3 tới.
Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

Mobile
Theo các chuyên gia, điểm gây sốt của HONOR X8d không chỉ nằm ở các con số ấn tượng về thời lượng pin, về khả năng kháng bụi kháng nước hay rơi vỡ, mà còn ở cả thiết kế và công nghệ AI mà HONOR đã trang bị cho mẫu máy tầm trung này.
ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Thiết bị chơi Game
ROG Flow Z13-KJP sẽ có giá bán từ 109.990.000 đồng, đặt trước trong thời gian từ 11/03 – 22/03/2026 có cơ hội nhận combo phụ kiện KJP trị giá 14.270.000 đồng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

