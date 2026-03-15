Sony Be Alpha Day 2026 là ngày hội nhiếp ảnh thường niên do Sony Việt Nam tổ chức

Đa dạng bối cảnh quay, chụp cho cộng đồng yêu nhiếp ảnh

Với mong muốn chào đón tất cả những người quan tâm đến nhiếp ảnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng tham gia trải nghiệm, giao lưu và nâng cao kỹ năng, Sony giới thiệu 05 Practice Rooms tại Be Alpha Day 2026 với 5 bối cảnh quay chụp khác nhau. Mỗi không gian được dàn dựng công phu, tái hiện những lát cắt sinh động của văn hóa Việt Nam đương đại và truyền thống, gồm: Skating (Nhịp đập đường phố), Group Dance (Nghệ thuật múa rối nước kết hợp cùng nhảy hiện đại), Wedding (Lễ Gia Tiên truyền thống), High Fashion (Thời trang cao cấp trong hơi thở đương đại) và Product Shooting (Thức bánh truyền thống trong gian bếp Việt xưa).

Người tham dự có thể trực tiếp cầm máy trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng tác nghiệp ở nhiều thể loại nhiếp ảnh khác nhau, dưới sự hướng dẫn của các diễn giả là những nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm.

Nhiều không gian được dàn dựng công phu, tái hiện những lát cắt sinh động của văn hóa Việt Nam

Mở rộng sân chơi sáng tạo từ Việt Nam ra thế giới

Một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho Be Alpha Day năm nay là cuộc thi ảnh “Vietnam Snap by Sony”, nơi khuyến khích cộng đồng ghi lại những khoảnh khắc văn hóa Việt qua góc nhìn sáng tạo của riêng mình, không phân biệt trình độ hay thiết bị.

Đây còn là hoạt động để kết nối cộng đồng nhiếp ảnh trong nước hướng đến sân chơi quốc tế Sony World Photography Awards - một trong những giải thưởng nhiếp ảnh danh giá nhất thế giới do World Photography Organisation tổ chức với sự đồng hành đặc biệt của Sony. Cuộc thi thu hút hàng trăm nghìn tác phẩm từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn cầu mỗi năm, tôn vinh những góc nhìn sáng tạo về con người, xã hội và văn hóa đương đại.

Sony cũng bố trí không gian triển lãm nghệ thuật với 50 tác phẩm xuất sắc

Tại không gian triển lãm nghệ thuật Vietnam Snap by Sony ở sự kiện Be Alpha Day 2026 có 50 tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn từ gần 600 bài dự thi, đến từ hơn 300 tác giả khắp cả nước.

Bên cạnh đó, hoạt động Portfolio Review cũng mang đến cơ hội để người tham dự trực tiếp nhận được các tư vấn, nhận xét chuyên môn từ các chuyên gia trong ngành.

Nơi người dùng được trải nghiệm công nghệ tiên phong và dịch vụ hậu mãi của Sony

Sony mang đến Be Alpha Day 2026 những sản phẩm nhất trong hệ sinh thái Sony Alpha với các dòng máy ảnh hàng đầu, được hỗ trợ bởi công nghệ AI ưu việt: Alpha 1 II, Alpha 7 V, Alpha 7R V, các máy quay tân tiến Cinema Line FX3, cùng các ống kính cao cấp FE 28-70mm F2 GM, FE 50-150mm F2 GM,…

Tại khu vực Alpha Care Service, Sony triển khai dịch vụ chăm sóc chuyên sâu dành riêng cho hệ thiết bị Alpha như kiểm tra vệ sinh máy ảnh miễn phí, được thực hiện trực tiếp bởi đội ngũ kỹ thuật viên Sony.

Đến với Be Alpha Day 2026 người tham dự còn được chăm sóc máy ảnh chuyên sâu cũng như nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Thông qua Be Alpha Day 2026, Sony tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng nhiếp ảnh và quay phim tại Việt Nam. Không chỉ là dịp giới thiệu những công nghệ hình ảnh tiên tiến, sự kiện còn tạo nên một không gian kết nối, nơi những người yêu nhiếp ảnh có thể gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng khám phá những câu chuyện văn hóa Việt qua lăng kính sáng tạo của riêng mình.