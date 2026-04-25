Hải quan liên tiếp bắt giữ thực phẩm bẩn tuồn qua biên giới

Thực hiện chỉ đạo về đảm bảo an toàn thực phẩm, Cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với mặt hàng thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) chủ trì phát hiện, bắt giữ hơn 505kg thực phẩm đông lạnh, xúc xích khô ăn liền vận chuyển trái phép.

Hải quan siết chặt kiểm soát, liên tiếp phát hiện thực phẩm “bẩn” tại biên giới.

Cụ thể, ngày 21/4/2026 Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan Khu vực VII) chủ trì, phát hiện và bắt giữ 180 kg thực phẩm các loại (90 kg lạp xưởng đông lạnh, 30 kg xiên thịt đông lạnh, 60 kg xúc xích khô ăn liền), không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ.

Trước đó, ngày 31/3/2026, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện một lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 271 kg thực phẩm các loại, bao gồm xúc xích khô ăn liền, xúc xích đông lạnh, lạp xưởng đông lạnh và xiên thịt đông lạnh. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý.

Qua xác minh ban đầu, lô hàng có dấu hiệu được tập kết để chia nhỏ, vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường bộ, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Ngày 26/3/2026, tại khu vực kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai kiểm tra hành lý của một hành khách phát hiện 54,3 kg thực phẩm đông lạnh (lạp xưởng và xiên thịt) không rõ nguồn gốc.

Tại khu vực cửa khẩu Hoành Mô, Móng Cái, các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, có nguy cơ thẩm lậu vào thị trường nội địa từ ngày 16 - 22/4/2026.

Cụ thể, ngày 22/4/2026, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã chủ trì bắt giữ một đối tượng vận chuyển 266 kg xúc xích thịt lợn chế biến sẵn bọc nilon và 96 kg bánh quy có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính khoảng 47,36 triệu đồng.

Ngày 21/4/2026, Chi cục Hải quan khu vực VIII (Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng khác sử dụng bè gỗ tự đóng để vận chuyển: 15 túi nilon; bên trong mỗi túi có chứa, đựng 10 kg xúc xích, có xuất xứ Trung Quốc. Tổng trọng lượng là 150 kg và 06 thùng xốp, kích thước (40 x 60 x 40)cm/thùng, bên trong mỗi thùng có chứa, đựng 25 kg lạp xưởng, có xuất xứ Trung Quốc. Tổng trọng lượng 150 kg. Tình trạng hàng hóa đã bị mốc, có mầu xanh. Trị giá lô hàng ước tính khoảng 48.000.000₫ (Bốn mươi tám triệu đồng).

Ngày 20/4/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì phát hiện bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển 370 gói xúc xích (loại 10 cái/gói 700g/gói), toàn bộ bao bì sản phẩm in chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt sản xuất và không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. Trị giá tang vật được xác định là 33,3 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/4/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phối hợp bắt giữ một lô hàng lậu bao gồm: 35 kg xúc xích lợn sống, 26 kg gia cầm đông lạnh (gà, vịt, ngỗng), 75 kg thịt lợn, bò sống và 30 kg nội tạng động vật, 350 quả trứng gà. Tổng trị giá hàng hóa ước tính khoảng 18,9 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa này đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm.

Qua các vụ việc cho thấy, các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở, vận chuyển trái phép đưa thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc vào Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, ngày 22/4/2026, Chi cục Hải quan VIII đã phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, thu giữ hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, cụ thể: 10.500 kg chân gà đông lạnh được đóng trong 700 thùng carton, không có thông tin nhãn mác; 3.300 kg cánh gà đông lạnh chứa trong 220 bao tải dứa; 12.000 kg chân lợn cắt khúc đông lạnh chứa trong 600 bao tải.

Trước tình trạng buôn lậu thực phẩm gia tăng, lực lượng Hải quan đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát tại biên giới. Động thái này không chỉ răn đe các đối tượng vi phạm, mà còn khẳng định trách nhiệm của lực lượng Hải quan ngăn chặn kịp thời thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới và ổn định thị trường nội địa.