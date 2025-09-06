Hoạt động Hải quan thu ngân sách đạt 298.301 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Thông tin từ Cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8/2025 đạt 83,06 tỷ USD (tăng 0,9%, tương ứng tăng 769 triệu USD so với tháng trước).

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 43,39 tỷ USD, (tăng 2,6% tương ứng tăng 1,1 tỷ USD so với tháng trước) và trị giá nhập khẩu đạt 39,67 tỷ USD (giảm 0,8%, tương ứng giảm 329 triệu USD so với tháng trước). Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2025 thặng dư 3,72 tỷ USD. Dù vậy, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 8/2025 đạt 35.501 tỷ đồng, giảm 10,2% so với tháng 7 (tương ứng giảm 4.040 tỷ đồng).

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8/2025 đạt 83,06 tỷ USD.

Tình chung tổng 8 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD (tăng 16,3%, tương ứng tăng 83,89 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 305,96 tỷ USD (tăng 14,8%, tương ứng tăng 39,53 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước) và trị giá nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD (tăng 17,9%, tương ứng tăng 44,36 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng/2025 thặng dư 13,99 tỷ USD, giảm 25,7% so với mức thặng dư 18,83 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Số thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2025 đạt 298.301 tỷ đồng, bằng 72,6% dự toán, tăng 8,4% (tương ứng tăng 23.115 tỷ đồng) so với cùng kỳ 2025.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) vẫn được triển khai và duy trì hiệu quả. Theo Cục Hải quan, tình trạng buôn lậu, GLTM và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng 8 vẫn diễn biến phức tạp. Tuyến biển vẫn chiếm tỷ trọng vi phạm cao nhất với 823/1.561 vụ, chiếm 52,7% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Tuyến đường bộ phát hiện, đấu tranh bắt giữ 531/1.561 vụ chiếm 34% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý; tập trung tại các tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Campuchia. Tuyến hàng không đã phát hiện, đấu tranh bắt giữ và xử lý: 80/1.561 vụ, chiếm 5,12% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Ngoài ra, tại các tuyến đường sắt, đường sông, đường bưu điện… đã phát hiện, đấu tranh bắt giữ và xử lý 127/1.561 vụ.

Trong tháng 8/2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.561 vụ (giảm 174 vụ, tương đương 10,2% so với cùng kỳ năm trước); trị giá hàng hoá vi phạm ước tính 1.055 tỷ đồng; số thu ngân sách nhà nước đạt 31,24 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 04 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 08 vụ (giảm 04 vụ, tương đương 33,33%) so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên Phòng phát hiện, bắt giữ 12 vụ/19 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 03; tang vật thu được gồm 158 kg ma tuý các loại, cụ thể: 3,16kg heroin; 2,05kg ketamine; 46,9kg ma túy tổng hợp và 106 kg ma tuý khác.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.912 vụ; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 16.151 tỷ đồng; số thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 569,12 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 14 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 76 vụ.

Cơ quan Hải quan cũng đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên Phòng phát hiện, bắt giữ 137 vụ/172 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 57 vụ; tang vật thu được gồm 2.263 kg ma tuý các loại, cụ thể: 402,49gram thuốc phiện; 153kg cần sa; 38,5kg heroin; 1,86kg cocain; 1.502kg ketamine; 356kg và 1.903 viên ma túy tổng hợp; 212kg và 60.000 viên ma tuý khác.