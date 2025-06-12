Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2kg ma túy

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về mở cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025 với chủ đề “Chung một quyết tâm-Vì cộng đồng không ma túy”, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cơ quan Hải quan sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện ma túy trong hành lý.

Ngay từ những ngày đầu tháng 6/2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài - Chi cục Hải quan khu vực XVI đã phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2kg ma túy được ngụy trang tinh vi cất giấu trong ba lô hành lý nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Cụ thể: Vào lúc 18h40 phút ngày 6/6, tại luồng nhập cảnh Trạm liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, qua công tác kiểm tra giám sát hàng hóa, hành lý, phương tiện xuất nhập cảnh, phân tích hình ảnh máy soi hành lý và chó nghiệp vụ, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba lô màu trắng xám của Nguyễn Hoàng Giang (thường trú tại xã Đa Phước, quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) có nghi vấn. Kiểm tra bên trong balo phát hiện 2 túi nylon có chứa chất rắn màu trắng, bột màu trắng, viên.

Hình ảnh soi chiếu hành lý của đối tượng.

Qua lời khai ban đầu của đối tượng đã thừa nhận các chất rắn màu trắng, bột màu trắng, viên nén màu xanh là ma túy nên tiến hành thu giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra nhanh các chất rắn màu trắng, bột màu trắng, viên nén màu xanh thì dương tính với ma túy (MDMA, Katemin), tổng trọng lượng khoảng 1,93kg.

Tang vật của vụ việc.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã bàn giao đối tượng và toàn bộ tang vật, hồ sơ tài liệu cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.