Cục Hải quan chỉ đạo ưu tiên thông quan sầu riêng và nông sản chính vụ

Ngày 28/5, Cục Hải quan đã có văn bản gửi các chi cục hải quan khu vực trên cả nước, yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên thông quan ngay đối với hàng hóa xuất khẩu là nông lâm thủy sản, đặc biệt là sầu riêng và các mặt hàng dễ hư hỏng, hàng hóa đang vào chính vụ thu hoạch.

Ảnh minh họa.

Động thái này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 59 ngày 8/5/2025 về đảm bảo sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông lâm thủy sản trong bối cảnh biến động thương mại toàn cầu; cùng Công điện số 71 ngày 23/5/2025 về thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu sầu riêng bền vững.

Theo chỉ đạo, các chi cục hải quan phải xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để cập nhật, cung cấp thông tin chính sách nhập khẩu, chính sách thuế quan của các nước đến doanh nghiệp.

Cục Hải quan cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, cản trở hoạt động xuất khẩu, nhằm đảm bảo môi trường thương mại minh bạch, thông thoáng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nhất là sầu riêng - một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực hiện nay của Việt Nam.