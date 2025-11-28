Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều khi lạm phát Tokyo tăng vượt dự báo

Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều khi các nhà giao dịch chú ý đến lạm phát ở Tokyo và GDP quý 2 của Ấn Độ. Ảnh minh họa: Getty.

Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương trái chiều khi lạm phát Tokyo cao hơn dự báo

Thị trường khu vực sáng nay phân hóa rõ rệt, trong lúc chứng khoán Mỹ gần như đứng yên vì kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Lạm phát Tokyo tháng 10 ở mức 2,8% (cơ bản), cao hơn dự báo và tiếp tục vượt xa mục tiêu 2% của BOJ. Điều này làm dấy lên kỳ vọng Nhật Bản có thể sớm tăng lãi suất.

Tại Nhật Bản, giới đầu tư tập trung vào báo cáo lạm phát của Tokyo tháng 10. Đây là chỉ báo sớm quan trọng về xu hướng giá cả trên toàn quốc. Lạm phát tiêu dùng tại thủ đô giảm nhẹ xuống 2,7% từ 2,8% của tháng trước. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản (loại trừ thực phẩm tươi sống và bao gồm năng lượng) vẫn ở mức 2,8%, nhỉnh hơn dự báo 2,7% của Reuters và tiếp tục vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản. Điều này củng cố kỳ vọng rằng BOJ có thể cân nhắc tăng lãi suất trong thời gian tới.

Các chỉ số chứng khoán Nhật Bản ghi nhận diễn biến phân hóa:

- Nikkei 225 giảm 0,19%,

- Topix nhích tăng nhẹ.

Tại Hàn Quốc, thị trường cũng có sự phân kỳ rõ rệt.

- Kospi giảm 0,86% trong bối cảnh cổ phiếu LG Energy Solution lao dốc hơn 5% sau thông tin LG Chem sẽ giảm tỷ lệ sở hữu để tối ưu lợi nhuận cho cổ đông.

- Ngược lại, Kosdaq tăng mạnh 2,73%, dẫn đầu bởi Enchem – hãng sản xuất vật liệu pin – tăng gần 14% khi truyền thông đưa tin công ty giành được đơn hàng từ gã khổng lồ pin Trung Quốc CATL.

Ở các thị trường khác:

- S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,13%.

- Hang Seng giảm 0,5%, phản ánh tâm lý yếu trên thị trường Hồng Kông.

- CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0,21%.

Đáng chú ý, cổ phiếu đại gia bất động sản China Vanke tiếp tục rơi về mức thấp kỷ lục tại Hồng Kông và chạm đáy 16 năm tại Thâm Quyến trong bối cảnh niềm tin vào thị trường nhà ở Trung Quốc vẫn mong manh.

Đêm qua tại Mỹ, các chỉ số chính gần như không biến động khi thị trường đóng cửa vì Lễ Tạ ơn:

- Dow Jones futures tăng nhẹ 10 điểm,

- S&P 500 futures và Nasdaq-100 futures giao dịch đi ngang.

Giới phân tích cho rằng chứng khoán Mỹ có thể chịu áp lực giảm khi giao dịch trở lại vào thứ Sáu. Nhóm cổ phiếu công nghệ đặc biệt là các doanh nghiệp AI đang bị bán mạnh trong tháng 11 do lo ngại về khả năng sinh lời thực sự sau giai đoạn tăng nóng.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng đà điều chỉnh hiện tại sẽ mở ra cơ hội cho một nhịp hồi cuối năm, nhất là khi nhiều cổ phiếu đã rơi về mức định giá “hấp dẫn hơn”.

Thị trường Mỹ sẽ giao dịch nửa ngày và đóng cửa vào 1 giờ chiều thứ Sáu theo giờ miền Đông.