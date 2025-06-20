Giao dịch hỗn loạn tại thị trường chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Ảnh minh họa: Getty.

Tình hình căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết đang cân nhắc khả năng ủng hộ quân sự cho Israel và có thể tấn công Tehran. Nhà Trắng xác nhận ông Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng hai tuần tới, trong khi giới đầu tư toàn cầu dõi theo sát từng diễn biến tại khu vực.

Tại Trung Quốc, chỉ số CSI 300 gần như đi ngang trong phiên sáng, phản ánh tâm lý chờ đợi của thị trường khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản. Cụ thể, lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm tiếp tục ở mức 3,0% và kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%. Trái ngược với đà lặng sóng của đại lục, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 0,56%.

Ở Nhật Bản, thị trường giao dịch biến động với chiều hướng tiêu cực. Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,14% trong khi Topix mất 0,25%. Thông tin đáng chú ý là tỷ lệ lạm phát cơ bản trong tháng 5 tăng lên mức 3,7%, vượt dự báo 3,6% của giới phân tích và cao hơn mức 3,5% của tháng trước. Giá gạo tại Nhật tiếp tục trở thành tâm điểm khi tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng mạnh nhất trong hơn 50 năm, buộc chính phủ nước này phải tung kho dự trữ để bình ổn giá.

Tại Hàn Quốc, thị trường mang sắc xanh khi chỉ số Kospi tăng 0,65% và Kosdaq tăng 0,73%. Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5 cho thấy đà tăng đang yếu đi, chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái - mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Tính theo tháng, giá sản xuất giảm 0,4%, cho thấy sự hạ nhiệt đáng kể trong chi phí đầu vào.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,61% trong phiên giao dịch hỗn loạn, nối dài xu hướng thận trọng trong khu vực.

Trong khi đó, tại Mỹ, thị trường chứng khoán đóng cửa trong ngày thứ Năm để nghỉ lễ Juneteenth. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch sớm tại châu Á, phản ánh sự lo lắng trước những diễn biến mới nhất tại Trung Đông.