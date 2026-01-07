Rò rỉ dữ liệu tại Weverse: Hàng triệu fan K-pop đối mặt nguy cơ lộ thông tin cá nhân

Ông Joon Choi (bên phải), Giám đốc điều hành của Công ty Weverse, trao đổi với phóng viên Kim Vinnell của Reuters tại diễn đàn toàn cầu “Reuters NEXT” được tổ chức ở New York vào ngày 4 tháng 12. Ảnh: Hybe

Theo koreaherald đưa tin, vụ rò rỉ dữ liệu tại Weverse của Hybe phơi bày những rủi ro trong mô hình xổ số ký tặng fan toàn cầu của K-pop.

Cụ thể, nhân viên của Weverse cố truy cập danh tính và lịch sử mua album của fan. Sự việc được phanh phui khi các đoạn tin nhắn nội bộ bị rò rỉ trên mạng xã hội. Trong đó, một nhân viên Weverse đặt câu hỏi liệu mình có thể xem danh tính người đăng ký hay loại trừ fan cụ thể khỏi danh sách trúng thưởng hay không. Cuộc trao đổi còn đề cập trực tiếp số lượng album mà một fan đã mua, yếu tố then chốt quyết định khả năng trúng suất tham gia sự kiện.

Weverse, nền tảng người hâm mộ toàn cầu do công ty giải trí K-pop Hybe điều hành, hiện phục vụ hơn 50 triệu người dùng, đóng vai trò nền tảng fan chính thức cho các nhóm nhạc hàng đầu như BTS, Seventeen, NewJeans, Blackpink và Aespa. Quy mô khổng lồ này khiến hậu quả của vụ rò rỉ lan rộng, ảnh hưởng đến fan ở hàng chục quốc gia.

Hệ thống "trả tiền để chơi" bị đặt dấu hỏi

Trong ngành công nghiệp K-pop, quyền tham gia fansign thường được phân bổ qua hệ thống xổ số gắn với việc mua album. Mặc dù tuyên bố hoạt động ngẫu nhiên, cơ chế này từ lâu vấp phải chỉ trích vì fan phải mua hàng chục thậm chí hàng trăm album để tăng tỷ lệ trúng.

Thuật ngữ "fansign cut" ra đời từ thực tế này, chỉ số lượng album tối thiểu ước tính cần thiết để giành một suất. Khi nghi ngờ về khả năng nhân viên nội bộ can thiệp kết quả xuất hiện, toàn bộ tính công bằng của hệ thống bị lung lay.

Fan quốc tế chịu tác động nặng nề hơn. Các buổi fansign qua cuộc gọi video cho phép người hâm mộ toàn cầu tham gia bất kể vị trí địa lý. Tuy nhiên, các nền tảng bán lẻ thường tách riêng "suất nước ngoài" với mức cạnh tranh gay gắt hơn và yêu cầu mua nhiều album hơn so với fan Hàn Quốc. Ngay cả khi sự kiện diễn ra tại Seoul, fan nước ngoài vẫn mua số lượng lớn album dù phải tính đến chi phí đi lại quốc tế nếu trúng.

Nạn nhân lên tiếng về căng thẳng tâm lý

Ngày 2/1/2026. một người dùng Weverse có thông tin xuất hiện trong tin nhắn bị rò rỉ đã công khai trên nền tảng X, bày tỏ tình trạng căng thẳng cảm xúc trầm trọng.

"Tôi đang trải qua căng thẳng và lo lắng khi biết tên thật và lịch sử tham gia sự kiện fan của tôi được thảo luận dựa trên phán đoán cá nhân của nhân viên, không liên quan đến nhiệm vụ chính thức của họ", người dùng viết.

Weverse đã trả lời rằng quy trình xổ số của họ "về nguyên tắc không thể thao túng", nhưng câu trả lời này không làm dịu được lo ngại. "Họ cứ lặp lại rằng quy trình không thể bị thay đổi, nhưng không có giải thích hệ thống về cách nhân viên có thể ước tính và tham chiếu thông tin riêng tư của tôi", nạn nhân cho biết.

Hybe xử lý nhưng chưa làm rõ lỗ hổng kỹ thuật

Hybe thông báo đã loại bỏ nhân viên vi phạm khỏi vị trí công việc ngay lập tức, chuyển vụ việc cho ủy ban kỷ luật và đang cân nhắc biện pháp pháp lý. Công ty cam kết "cung cấp giải thích chi tiết về các biện pháp thực hiện với kẻ vi phạm cho khách hàng bị thiệt hại" và "tăng cường đào tạo nhân viên cùng hệ thống kiểm soát nội bộ".

Tuy nhiên, Hybe vẫn chưa tiết lộ cách thức dữ liệu được truy cập hay lỗ hổng kỹ thuật cụ thể nào đã tạo điều kiện cho vi phạm. Việc Weverse tích hợp cộng đồng fan với thương mại, bán vé và tham gia sự kiện đồng nghĩa nền tảng lưu trữ khối lượng lớn thông tin cá nhân và tài chính của hàng triệu người dùng toàn cầu.

Mâu thuẫn với tuyên bố về tính xác thực

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi CEO Weverse Company Joon Choi xuất hiện tại diễn đàn "Reuters Next" ở New York, nhấn mạnh Weverse là chuẩn mực cho mô hình kinh doanh "superfan" với tính xác thực là giá trị cốt lõi.

"Khi công nghệ tiến bộ, giá trị của giao tiếp chân thực do con người tạo ra trở nên lớn hơn", Choi phát biểu. Tuyên bố này giờ đây tương phản mạnh với hậu quả từ vụ rò rỉ dữ liệu, đặt dấu hỏi lớn về cam kết bảo vệ quyền riêng tư người dùng của nền tảng.