Kinh tế số
Fintech

Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính

Thế Kiên

Thế Kiên

11:53 | 22/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngành fintech toàn cầu bước vào giai đoạn trưởng thành khi AI, blockchain và các quy định pháp lý mới cùng lúc định hình lại thị trường. Danh sách 500 công ty fintech hàng đầu thế giới năm 2026 do CNBC và Statista công bố phản ánh sự dịch chuyển từ tăng trưởng nóng sang mô hình ưu tiên lợi nhuận, quy mô và khả năng tuân thủ.
Mastercard và Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam Thủ tục thử nghiệm fintech được giao về chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tài chính số và AI là tâm điểm Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng
Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính
Theo CNBC và Statista, hơn 90 trong tổng số 159 thành phố chỉ có một doanh nghiệp được lựa chọn, cho thấy hệ sinh thái fintech vẫn tập trung cao tại một số trung tâm tài chính lớn.

Các công ty fintech bước vào giai đoạn trưởng thành

Ngành fintech toàn cầu đang chuyển sang một chu kỳ phát triển mới khi trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn, quản trị dữ liệu và tuân thủ pháp luật.

Theo báo cáo The Next Era of Fintech của McKinsey, doanh thu toàn ngành fintech đạt khoảng 650 tỷ USD trong năm 2025, tăng 21% so với năm trước. Trong khi đó, thị trường dịch vụ tài chính toàn cầu trị giá khoảng 15 nghìn tỷ USD chỉ tăng khoảng 6%.

Đà tăng trưởng này cũng phản ánh trên thị trường vốn. Trong năm 2025 đã có 31 đợt IPO fintech đáng chú ý, đưa tổng vốn hóa của các công ty fintech niêm yết lên khoảng 850 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh đó, CNBC phối hợp cùng Statista công bố danh sách 500 công ty fintech hàng đầu thế giới năm 2026, đánh dấu năm thứ tư hai đơn vị hợp tác xây dựng bảng xếp hạng này.

Khác với nhiều bảng xếp hạng theo doanh thu hay giá trị doanh nghiệp, danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, phản ánh sự đa dạng của hệ sinh thái fintech thay vì phân định vị trí số một.

Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính
Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính
Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính
Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính

AI đang viết lại hạ tầng tài chính

Một điểm nổi bật của thị trường năm nay là sự xuất hiện ngày càng rõ của AI trong mọi phân khúc.

Các doanh nghiệp không còn sử dụng AI chỉ để chăm sóc khách hàng hay tự động hóa quy trình, mà đang đưa công nghệ này vào những hoạt động cốt lõi như: xác minh danh tính; phát hiện gian lận; chấm điểm tín dụng; đánh giá dòng tiền; quản trị rủi ro; giám sát tuân thủ; xử lý thanh toán thời gian thực.

Theo McKinsey, sự phát triển của các AI agent có khả năng tự đưa ra quyết định và thực hiện giao dịch đang tạo ra nhu cầu xây dựng lớp hạ tầng tài chính hoàn toàn mới nhằm bảo đảm tính minh bạch, khả năng kiểm soát và đáp ứng yêu cầu pháp lý. Điều này cũng khiến các lĩnh vực như regtech (công nghệ quản trị và tuân thủ) lần đầu tiên được tách thành một nhóm riêng trong bảng xếp hạng.

Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính
Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính

Thanh toán vẫn là "xương sống" của fintech

Trong tám phân khúc được thống kê, thanh toán tiếp tục là lĩnh vực lớn nhất. Có 115 doanh nghiệp, tương đương 23% tổng danh sách, hoạt động trong lĩnh vực này.

Xu hướng hiện nay không còn dừng ở việc xây dựng ví điện tử hay cổng thanh toán trực tuyến mà mở rộng sang: thanh toán xuyên biên giới; chuyển tiền thời gian thực; thanh toán doanh nghiệp; hạ tầng tài chính nhúng.

Đứng thứ hai là công nghệ quản lý tài sản với 75 doanh nghiệp, chiếm khoảng 15%.

Hai lĩnh vực tài chính thay thế và fintech doanh nghiệp cùng chiếm khoảng 12% mỗi nhóm.

Các lĩnh vực còn lại gồm: ngân hàng số; bảo hiểm số (Insurtech); tài sản kỹ thuật số; regtech.

Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính
Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính

Ngân hàng số không còn chỉ là ngân hàng trực tuyến

Một trong những thay đổi đáng chú ý của thị trường là sự trưởng thành của các neobank.

Nếu trước đây ngân hàng số chủ yếu cung cấp tài khoản thanh toán hoặc thẻ trả trước, hiện nhiều doanh nghiệp đã trở thành ngân hàng được cấp phép đầy đủ hoặc hoạt động thông qua các đối tác ngân hàng.

Các nền tảng này hiện cung cấp đầy đủ dịch vụ: tiết kiệm; đầu tư; cho vay; lập kế hoạch tài chính; quản lý chi tiêu. Điều này phản ánh quá trình hội tụ giữa công nghệ và tài chính truyền thống.

Mỹ và Anh vẫn dẫn đầu hệ sinh thái fintech

Danh sách năm nay ghi nhận các doanh nghiệp đến từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó: Mỹ chiếm khoảng 42% tổng số doanh nghiệp; Anh đứng thứ hai với khoảng 13%; Ấn Độ xếp thứ ba với 27 công ty; Singapore đứng thứ tư với 25 công ty.

Xét theo thành phố, London tiếp tục giữ vị trí trung tâm fintech toàn cầu với 64 doanh nghiệp, nhiều nhất trong danh sách. Đứng sau là: New York: 50 doanh nghiệp; San Francisco; Singapore; Bengaluru; Paris.

Theo CNBC và Statista, hơn 90 trong tổng số 159 thành phố chỉ có một doanh nghiệp được lựa chọn, cho thấy hệ sinh thái fintech vẫn tập trung cao tại một số trung tâm tài chính lớn.

AI mở ra cơ hội nhưng cũng tạo áp lực tuân thủ

Một xu hướng đáng chú ý là khi AI được triển khai sâu hơn vào hoạt động tài chính, yêu cầu về quản trị cũng gia tăng.

Các doanh nghiệp fintech hiện không chỉ cạnh tranh về tốc độ đổi mới mà còn phải chứng minh khả năng: bảo vệ dữ liệu; phòng chống rửa tiền; xác minh khách hàng; quản trị rủi ro; đáp ứng quy định tại nhiều quốc gia. Đây cũng là lý do regtech trở thành phân khúc mới trong bảng xếp hạng năm nay.

Giới phân tích nhận định, trong giai đoạn tới, AI sẽ không thay thế fintech mà trở thành nền tảng công nghệ cốt lõi, giúp các doanh nghiệp tài chính tự động hóa quy trình, giảm chi phí vận hành và mở rộng quy mô dịch vụ. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng đáp ứng yêu cầu pháp lý và xây dựng hạ tầng tài chính an toàn, minh bạch.

Fintech AI thanh toán số Ngân hàng số CNBC Statista Mỹ và Anh dẫn đầu hệ sinh thái fintech Ngành fintech toàn cầu

Bài liên quan

Hé lộ cách thức hacker đột nhập máy chủ AI bằng một chiếc ăng-ten

Hé lộ cách thức hacker đột nhập máy chủ AI bằng một chiếc ăng-ten

Các giải pháp AI ứng dụng thực tiễn được vinh danh tại VAIC 2026

Các giải pháp AI ứng dụng thực tiễn được vinh danh tại VAIC 2026

Quản lý thuế bằng dữ liệu lớn và AI điều gì thay đổi từ tháng 7 năm 2026

Quản lý thuế bằng dữ liệu lớn và AI điều gì thay đổi từ tháng 7 năm 2026

Có thể bạn quan tâm

Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa

Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa

Fintech
Ngày 21/7/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Tether và Chainalysis tổ chức Chương trình đào tạo về “Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa”.
Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Blockchain
Nghị định 284/2026 phạt tới 200 triệu đồng vi phạm về phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa, từ nhận biết khách hàng đến báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Fintech
Nghị định 284/2026/NĐ-CP buộc tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tách biệt tài sản nhà đầu tư, xác minh danh tính, lưu dữ liệu trong nước, phạt tới 200 triệu đồng.
Thông tư 94/2026/TT-BTC: Hiện đại hóa quản lý thuế bằng dữ liệu và AI

Thông tư 94/2026/TT-BTC: Hiện đại hóa quản lý thuế bằng dữ liệu và AI

Fintech
Từ ngày 1/7/2026, Thông tư số 94/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư số 31/2021/TT-BTC, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phương thức quản lý thuế.
Bất động sản mở đường cho hệ sinh thái RWA, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Bất động sản mở đường cho hệ sinh thái RWA, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Fintech
Bất động sản được đánh giá là lĩnh vực tiên phong trong quá trình mã hóa tài sản thực (RWA), góp phần mở rộng thanh khoản, thu hút dòng vốn và hình thành hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia chia sẻ tại Vietnam RWA Summit 2026 diễn ra ở Hà Nội.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

36°C

Cảm giác: 41°C
mây cụm
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
34°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây cụm
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
30°C
Đà Nẵng

31°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
30°C
Khánh Hòa

37°C

Cảm giác: 40°C
mây rải rác
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
37°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
36°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
38°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
35°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
36°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
36°C
Nghệ An

33°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
29°C
Phan Thiết

34°C

Cảm giác: 38°C
mây thưa
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
27°C
Quảng Bình

32°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
29°C
Thừa Thiên Huế

34°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
37°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
35°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
35°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
37°C
Hà Giang

33°C

Cảm giác: 40°C
mây cụm
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
35°C
Hải Phòng

33°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
35°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 13:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Hà Nội - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Miền Tây - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Cập nhật: 22/07/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▲100K 14,700 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▲100K 14,700 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▲100K 14,700 ▲100K
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,890 ▲100K 14,590 ▲100K
Trang sức 99.99 13,900 ▲100K 14,600 ▲100K
Cập nhật: 22/07/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1290K 14,702 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1290K 14,703 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 ▲6K 146 ▼1308K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 ▲6K 1,461 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cập nhật: 22/07/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17895 18169 18745
CAD 18137 18413 19028
CHF 31743 32124 32766
CNY 0 3847 3939
EUR 29412 29632 30707
GBP 34436 34828 35770
HKD 0 3229 3430
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 15033 15618
SGD 19857 20139 20710
THB 694 757 810
USD (1,2) 26069 0 0
USD (5,10,20) 26110 0 0
USD (50,100) 26138 26153 26513
Cập nhật: 22/07/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,140 26,140 26,520
USD(1-2-5) 25,095 - -
USD(10-20) 25,095 - -
EUR 29,507 29,531 30,939
JPY 156.94 157.22 166.7
GBP 34,601 34,695 35,891
AUD 18,105 18,170 18,853
CAD 18,318 18,377 19,054
CHF 31,989 32,088 33,024
SGD 19,956 20,018 20,800
CNY - 3,817 3,962
HKD 3,290 3,300 3,439
KRW 16.4 17.1 18.6
THB 743.65 752.83 805.44
NZD 15,004 15,143 15,592
SEK - 2,666 2,761
DKK - 3,947 4,086
NOK - 2,688 2,783
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,011.86 - 6,784.43
TWD 734.98 - 890.28
SAR - 6,894.3 7,260.88
KWD - 83,260 88,579
Cập nhật: 22/07/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,110 26,130 26,510
EUR 29,464 29,582 30,774
GBP 34,611 34,750 35,781
HKD 3,289 3,302 3,419
CHF 31,845 31,973 32,898
JPY 157.29 157.92 165.78
AUD 18,108 18,181 18,779
SGD 20,029 20,109 20,699
THB 761 764 800
CAD 18,333 18,407 18,984
NZD 15,102 15,647
KRW 17.03 18.87
Cập nhật: 22/07/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26155 26155 26515
AUD 18092 18192 19114
CAD 18319 18419 19430
CHF 31995 32025 33611
CNY 3829.9 3854.9 3990.3
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29584 29614 31339
GBP 34745 34795 36556
HKD 0 3355 0
JPY 157.93 158.43 168.97
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15145 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19998 20128 20860
THB 0 724.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14400000 14400000 14700000
SBJ 13000000 13000000 14700000
Cập nhật: 22/07/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,153 26,203 26,523
USD20 26,153 26,203 26,523
USD1 23,997 26,203 26,523
AUD 18,192 18,292 19,399
EUR 29,427 29,527 31,185
CAD 18,323 18,423 19,728
SGD 20,107 20,257 20,817
JPY 158.83 160.33 165.86
GBP 34,741 34,891 35,956
XAU 14,338,000 0 14,642,000
CNY 0 3,740 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/07/2026 13:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Vì sao hồng ngoại vẫn

Vì sao hồng ngoại vẫn 'sống' trên điều khiển TV

Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Bộ Công an và Bộ KH&CN nâng tầm hợp tác, thúc đẩy công nghệ chiến lược và hạ tầng số quốc gia

Bộ Công an và Bộ KH&CN nâng tầm hợp tác, thúc đẩy công nghệ chiến lược và hạ tầng số quốc gia

'Xứ Sở Thần Tiên' - lựa chọn giải trí cho cả gia đình trong dịp hè

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn vì pin lớn, nặng hơn do nâng cấp phần cứng

iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn vì pin lớn, nặng hơn do nâng cấp phần cứng

Vì sao hồng ngoại vẫn

Vì sao hồng ngoại vẫn 'sống' trên điều khiển TV

LG ra mắt Creator Original trên OLED evo 2026

LG ra mắt Creator Original trên OLED evo 2026

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thanh tra chỉ hàng loạt sai phạm tại bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế

Thanh tra chỉ hàng loạt sai phạm tại bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính

Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính

Vì sao Nike cắt hàng nghìn nhà phân phối trực tuyến tại Trung Quốc?

Vì sao Nike cắt hàng nghìn nhà phân phối trực tuyến tại Trung Quốc?

Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa

Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa

Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền

Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

'Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa

Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ