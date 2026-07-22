Theo CNBC và Statista, hơn 90 trong tổng số 159 thành phố chỉ có một doanh nghiệp được lựa chọn, cho thấy hệ sinh thái fintech vẫn tập trung cao tại một số trung tâm tài chính lớn.

Các công ty fintech bước vào giai đoạn trưởng thành

Ngành fintech toàn cầu đang chuyển sang một chu kỳ phát triển mới khi trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn, quản trị dữ liệu và tuân thủ pháp luật.

Theo báo cáo The Next Era of Fintech của McKinsey, doanh thu toàn ngành fintech đạt khoảng 650 tỷ USD trong năm 2025, tăng 21% so với năm trước. Trong khi đó, thị trường dịch vụ tài chính toàn cầu trị giá khoảng 15 nghìn tỷ USD chỉ tăng khoảng 6%.

Đà tăng trưởng này cũng phản ánh trên thị trường vốn. Trong năm 2025 đã có 31 đợt IPO fintech đáng chú ý, đưa tổng vốn hóa của các công ty fintech niêm yết lên khoảng 850 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh đó, CNBC phối hợp cùng Statista công bố danh sách 500 công ty fintech hàng đầu thế giới năm 2026, đánh dấu năm thứ tư hai đơn vị hợp tác xây dựng bảng xếp hạng này.

Khác với nhiều bảng xếp hạng theo doanh thu hay giá trị doanh nghiệp, danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, phản ánh sự đa dạng của hệ sinh thái fintech thay vì phân định vị trí số một.

Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính

Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính

AI đang viết lại hạ tầng tài chính

Một điểm nổi bật của thị trường năm nay là sự xuất hiện ngày càng rõ của AI trong mọi phân khúc.

Các doanh nghiệp không còn sử dụng AI chỉ để chăm sóc khách hàng hay tự động hóa quy trình, mà đang đưa công nghệ này vào những hoạt động cốt lõi như: xác minh danh tính; phát hiện gian lận; chấm điểm tín dụng; đánh giá dòng tiền; quản trị rủi ro; giám sát tuân thủ; xử lý thanh toán thời gian thực.

Theo McKinsey, sự phát triển của các AI agent có khả năng tự đưa ra quyết định và thực hiện giao dịch đang tạo ra nhu cầu xây dựng lớp hạ tầng tài chính hoàn toàn mới nhằm bảo đảm tính minh bạch, khả năng kiểm soát và đáp ứng yêu cầu pháp lý. Điều này cũng khiến các lĩnh vực như regtech (công nghệ quản trị và tuân thủ) lần đầu tiên được tách thành một nhóm riêng trong bảng xếp hạng.

Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính

Thanh toán vẫn là "xương sống" của fintech

Trong tám phân khúc được thống kê, thanh toán tiếp tục là lĩnh vực lớn nhất. Có 115 doanh nghiệp, tương đương 23% tổng danh sách, hoạt động trong lĩnh vực này.

Xu hướng hiện nay không còn dừng ở việc xây dựng ví điện tử hay cổng thanh toán trực tuyến mà mở rộng sang: thanh toán xuyên biên giới; chuyển tiền thời gian thực; thanh toán doanh nghiệp; hạ tầng tài chính nhúng.

Đứng thứ hai là công nghệ quản lý tài sản với 75 doanh nghiệp, chiếm khoảng 15%.

Hai lĩnh vực tài chính thay thế và fintech doanh nghiệp cùng chiếm khoảng 12% mỗi nhóm.

Các lĩnh vực còn lại gồm: ngân hàng số; bảo hiểm số (Insurtech); tài sản kỹ thuật số; regtech.

Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính

Ngân hàng số không còn chỉ là ngân hàng trực tuyến

Một trong những thay đổi đáng chú ý của thị trường là sự trưởng thành của các neobank.

Nếu trước đây ngân hàng số chủ yếu cung cấp tài khoản thanh toán hoặc thẻ trả trước, hiện nhiều doanh nghiệp đã trở thành ngân hàng được cấp phép đầy đủ hoặc hoạt động thông qua các đối tác ngân hàng.

Các nền tảng này hiện cung cấp đầy đủ dịch vụ: tiết kiệm; đầu tư; cho vay; lập kế hoạch tài chính; quản lý chi tiêu. Điều này phản ánh quá trình hội tụ giữa công nghệ và tài chính truyền thống.

Mỹ và Anh vẫn dẫn đầu hệ sinh thái fintech

Danh sách năm nay ghi nhận các doanh nghiệp đến từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó: Mỹ chiếm khoảng 42% tổng số doanh nghiệp; Anh đứng thứ hai với khoảng 13%; Ấn Độ xếp thứ ba với 27 công ty; Singapore đứng thứ tư với 25 công ty.

Xét theo thành phố, London tiếp tục giữ vị trí trung tâm fintech toàn cầu với 64 doanh nghiệp, nhiều nhất trong danh sách. Đứng sau là: New York: 50 doanh nghiệp; San Francisco; Singapore; Bengaluru; Paris.

Theo CNBC và Statista, hơn 90 trong tổng số 159 thành phố chỉ có một doanh nghiệp được lựa chọn, cho thấy hệ sinh thái fintech vẫn tập trung cao tại một số trung tâm tài chính lớn.

AI mở ra cơ hội nhưng cũng tạo áp lực tuân thủ

Một xu hướng đáng chú ý là khi AI được triển khai sâu hơn vào hoạt động tài chính, yêu cầu về quản trị cũng gia tăng.

Các doanh nghiệp fintech hiện không chỉ cạnh tranh về tốc độ đổi mới mà còn phải chứng minh khả năng: bảo vệ dữ liệu; phòng chống rửa tiền; xác minh khách hàng; quản trị rủi ro; đáp ứng quy định tại nhiều quốc gia. Đây cũng là lý do regtech trở thành phân khúc mới trong bảng xếp hạng năm nay.

Giới phân tích nhận định, trong giai đoạn tới, AI sẽ không thay thế fintech mà trở thành nền tảng công nghệ cốt lõi, giúp các doanh nghiệp tài chính tự động hóa quy trình, giảm chi phí vận hành và mở rộng quy mô dịch vụ. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng đáp ứng yêu cầu pháp lý và xây dựng hạ tầng tài chính an toàn, minh bạch.