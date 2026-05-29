Thủ tục thử nghiệm fintech được giao về chi nhánh Ngân hàng Nhà nước

Ngày 19/5/2026, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng ký ban hành Thông tư 19/2026/TT-NHNN quy định việc phân cấp thủ tục hành chính trong cơ chế thử nghiệm có kiểm soát thuộc lĩnh vực ngân hàng. Văn bản trao quyền cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực giải quyết phần lớn thủ tục mà trước đó tập trung ở cấp trung ương.

Phạm vi phân cấp gắn với giải pháp chấm điểm tín dụng và chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở Open API, hai nhóm giải pháp công nghệ tài chính được Nghị định 94/2025/NĐ-CP cho phép thử nghiệm trong môi trường giám sát. Văn bản mới hướng tới rút ngắn quãng đường đi của hồ sơ và đưa thẩm quyền xử lý tới gần doanh nghiệp hơn.

Năm nhóm thủ tục giao về chi nhánh Khu vực

Theo nội dung phân cấp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực xử lý thủ tục cho các tổ chức đặt trụ sở chính trên địa bàn. Nhóm việc đầu tiên là chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận hồ sơ đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm theo Điều 10 Nghị định 94/2025/NĐ-CP.

Chi nhánh Khu vực cũng quyết định chấp thuận hoặc từ chối đề nghị điều chỉnh giải pháp thử nghiệm theo Điều 17, đồng thời có quyền dừng thử nghiệm và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia trong các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 19.

Hai nhóm thủ tục còn lại là xem xét đề nghị gia hạn thời gian thử nghiệm theo Điều 20 và xem xét đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm theo Điều 21. Như vậy gần như toàn bộ vòng đời của một giải pháp thử nghiệm, từ lúc đăng ký tới khi hoàn thành, được giải quyết ngay tại cấp khu vực.

Cách sắp xếp cho thấy thẩm quyền theo dõi một giải pháp công nghệ tài chính nằm gọn trong một đầu mối. Doanh nghiệp làm việc với chính chi nhánh phụ trách địa bàn thay vì gửi hồ sơ lên nhiều cấp và chờ ý kiến qua lại.

Phần phân cấp giới hạn ở hai giải pháp chấm điểm tín dụng và chia sẻ dữ liệu qua Open API. Riêng giải pháp cho vay ngang hàng, một nội dung khác thuộc Nghị định 94/2025/NĐ-CP, không thuộc phạm vi phân cấp của thông tư mới.

Ngân hàng Nhà nước phân cấp nhiều thủ tục hành chính về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho chi nhánh Khu vực

Chi nhánh Khu vực chịu trách nhiệm trước Thống đốc

Thông tư nêu rõ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thống đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đơn vị phải định kỳ báo cáo và đánh giá việc thực hiện trong báo cáo kết quả công tác theo Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước.

Một điểm ràng buộc quan trọng là chi nhánh Khu vực không được phân cấp tiếp những nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã nhận. Quy định giúp giữ trách nhiệm ở đúng cấp xử lý và tránh tình trạng đùn đẩy hồ sơ qua nhiều tầng nấc.

Việc gắn trách nhiệm với từng chi nhánh đi kèm yêu cầu báo cáo thường xuyên, qua đó cấp trung ương vẫn nắm được bức tranh chung. Cơ quan quản lý theo dõi tiến độ và chất lượng xử lý ở từng địa bàn mà không phải trực tiếp cầm từng hồ sơ.

Cách làm hướng tới sự cân bằng giữa trao quyền và kiểm soát. Chi nhánh chủ động hơn trong xử lý công việc, còn Thống đốc giữ vai trò giám sát thông qua chế độ báo cáo và đánh giá định kỳ.

Hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2026

Thông tư 19/2026/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2026. Với những hồ sơ đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm mà Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận trước thời điểm có hiệu lực, việc xử lý tiếp tục theo các văn bản, quy định đang áp dụng tại thời điểm tiếp nhận.

Nghị định 94/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mở đường cho việc thử nghiệm các giải pháp công nghệ tài chính gồm chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua Open API và cho vay ngang hàng. Đối tượng tham gia gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty công nghệ tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận, với thời gian thử nghiệm tối đa hai năm cho mỗi giải pháp.

Trong gần một năm vận hành nghị định, nhu cầu xử lý hồ sơ thử nghiệm ngày càng lớn khi nhiều công ty công nghệ tài chính muốn tham gia. Việc phân cấp ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế đó và giảm áp lực dồn lên cấp trung ương.

Việc đưa phần lớn thủ tục về chi nhánh Khu vực hứa hẹn rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp công nghệ tài chính, đồng thời đưa hoạt động giám sát tới gần địa bàn nơi tổ chức đặt trụ sở. Doanh nghiệp có thêm điều kiện thuận lợi để sớm đưa các giải pháp mới vào thử nghiệm trong khuôn khổ pháp luật.