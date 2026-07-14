AMY GRUPO tổ chức Investor Roadshow 2026, chuẩn bị IPO hơn 16,1 triệu cổ phiếu

Sự kiện là dịp để doanh nghiệp giới thiệu tới nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và cơ quan báo chí về chiến lược phát triển, năng lực sản xuất, định hướng tăng trưởng bền vững cũng như kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau IPO.

IPO - Bước chuyển chiến lược cho giai đoạn tăng trưởng mới

Sau hơn một thập kỷ phát triển, AMY GRUPO đã xây dựng được nền tảng công nghiệp vững chắc với hệ sinh thái sản xuất đồng bộ, năng lực xuất khẩu mạnh mẽ và hiệu quả kinh doanh tăng trưởng liên tục. Trong bối cảnh thị trường vật liệu hoàn thiện toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc chuỗi cung ứng và gia tăng nhu cầu đối với các dòng vật liệu thế hệ mới, AMY GRUPO xác định IPO là bước đi chiến lược nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Thông qua đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, giảm áp lực nợ vay và từng bước nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn doanh nghiệp đại chúng. Đồng thời, đây cũng là bước đệm quan trọng để AMY GRUPO mở rộng vị thế trên thị trường quốc tế, gia tăng giá trị thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc AMY GRUPO ông Đinh Quốc Tuấn cho biết: “IPO không đơn thuần là hoạt động huy động vốn. Đây là bước chuyển chiến lược giúp AMY GRUPO nâng cao năng lực quản trị, mở rộng quy mô sản xuất và khẳng định vị thế của một doanh nghiệp vật liệu hoàn thiện Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chúng tôi tin rằng minh bạch, đổi mới và phát triển bền vững sẽ là nền tảng tạo nên giá trị lâu dài cho cổ đông và nhà đầu tư.”

Doanh nghiệp công nghiệp thực với nền tảng tăng trưởng bền vững

Được xây dựng trên nền tảng sản xuất thực, AMY GRUPO hiện sở hữu hệ sinh thái gồm 4 nhà máy, 1 công ty thương mại cùng đội ngũ hơn 2.000 nhân sự. Doanh nghiệp duy trì tổng công suất sản xuất khoảng 75 triệu m² mỗi năm, bao gồm các dòng sản phẩm chủ lực như sàn Vinyl, sàn SPC, sàn LVT, WPC, tấm tường, gạch ceramic, porcelain, gạch khổ lớn, ngói màu, và các sản phẩm phụ trợ.

Không chỉ tập trung vào thị trường trong nước, AMY GRUPO còn xây dựng thành công mạng lưới xuất khẩu rộng khắp tới hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2025, doanh thu xuất khẩu chiếm 74,66% tổng doanh thu của doanh nghiệp, trong đó thị trường Mỹ đóng góp 62,49%, tiếp tục khẳng định vai trò là thị trường chiến lược trọng điểm.

Kết thúc năm 2025, AMY GRUPO ghi nhận doanh thu 6.997 tỷ đồng, duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp vật liệu hoàn thiện tăng trưởng nhanh tại Việt Nam. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kép doanh thu thuần (CAGR) giai đoạn 2021–2025 đạt 37,8%/năm, phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư sản xuất, mở rộng thị trường và phát triển hệ sinh thái sản phẩm.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao những doanh nghiệp sở hữu tài sản thực, năng lực sản xuất thực và thị trường xuất khẩu thực, AMY GRUPO đang sở hữu những lợi thế nền tảng để duy trì tăng trưởng dài hạn.

Động lực tăng trưởng đến từ vật liệu hoàn thiện thế hệ mới

Một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của AMY GRUPO trong giai đoạn tới đến từ ngành hàng sàn Vinyl/SPC và các dòng vật liệu hoàn thiện thế hệ mới.

Xu hướng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, có độ bền cao, khả năng chống nước, chống mài mòn và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế đang gia tăng mạnh mẽ tại nhiều thị trường phát triển. Điều này tạo dư địa lớn cho các doanh nghiệp có năng lực sản xuất quy mô lớn và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe.

Đồng hành cùng AMY GRUPO trong đợt IPO là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Ông Trần Tuấn Đại - Phó Chủ tịch HĐQT AMY GRUPO chia sẻ: “Nền tảng sản xuất công nghiệp, hệ sinh thái sản phẩm đồng bộ cùng năng lực xuất khẩu tới hơn 35 quốc gia là những yếu tố giúp AMY GRUPO tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Chúng tôi hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông thông qua chiến lược phát triển dài hạn, lấy đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường quốc tế làm trọng tâm.”

Trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2026–2030, AMY GRUPO đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 121 triệu m² vào năm 2030. Trong đó, nhóm sản phẩm SPC và tấm tường được xác định là động lực tăng trưởng chính với tốc độ tăng trưởng kép dự kiến khoảng 15% mỗi năm.

Bên cạnh các mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, AMY GRUPO cũng kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững dựa trên các nguyên tắc ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị).

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp đã liên tục đầu tư vào công nghệ sản xuất xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường minh bạch trong quản trị doanh nghiệp. AMY GRUPO là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong ngành triển khai báo cáo ESG theo các chuẩn mực quốc tế, đồng thời đạt các chứng nhận quan trọng về kiểm kê và quản lý phát thải carbon.

Định hướng ESG không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế mà còn tạo ra nền tảng vững chắc để thu hút dòng vốn dài hạn từ các nhà đầu tư quan tâm tới yếu tố phát triển bền vững.

Vietcap đồng hành tư vấn IPO

Đồng hành cùng AMY GRUPO trong thương vụ IPO là Vietcap – một trong những tổ chức tư vấn tài chính và ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam.

Tại sự kiện, đại diện Vietcap đã chia sẻ về lộ trình IPO, triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như cơ hội đầu tư đối với cổ phiếu AMY. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thảo Vy - Trưởng phòng cao cấp Phân tích Vietcap đã có những phân tích chuyên sâu về xu hướng thị trường vật liệu xây dựng, triển vọng xuất khẩu và các động lực tăng trưởng dài hạn của ngành.

Sự đồng hành của Vietcap được kỳ vọng sẽ giúp AMY GRUPO tiếp tục hoàn thiện các chuẩn mực quản trị, nâng cao tính minh bạch và tạo dựng niềm tin với cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, AMY GRUPO sẽ chào bán 16,1 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 48.900 đồng/cổ phiếu trong thời gian từ 9/7 đến 12/8/2026. Sau IPO, doanh nghiệp dự kiến đạt mức vốn hóa khoảng 7.851 tỷ đồng, duy trì chính sách cổ tức tiền mặt 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu) và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào tháng 10/2026.