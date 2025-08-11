SoftBank chọn ngân hàng cho IPO PayPay tại Mỹ, có thể huy động hơn 2 tỷ USD. Ảnh: Getty.

Đợt IPO này có thể huy động trên 2 tỷ USD và dự kiến diễn ra sớm nhất vào quý IV/2025, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. SoftBank và các ngân hàng liên quan từ chối bình luận về thông tin này.

Ra mắt năm 2018, PayPay đã góp phần thúc đẩy người tiêu dùng Nhật Bản từ bỏ thói quen sử dụng tiền mặt, thông qua các ưu đãi hoàn tiền khi thanh toán qua ứng dụng. Hiện công ty còn mở rộng sang dịch vụ ngân hàng và phát hành thẻ tín dụng.

Nếu IPO thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một khoản đầu tư đa số của SoftBank niêm yết tại Mỹ kể từ thương vụ đình đám Arm Holdings năm 2023, với định giá ban đầu 54,5 tỷ USD và vốn hóa hiện vượt 145 tỷ USD.

Làn sóng IPO tại Mỹ đang phục hồi nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ nhóm cổ phiếu công nghệ và tiến triển trong đàm phán thương mại, sau giai đoạn chững lại vì bất ổn chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Hiện PayPay thuộc sở hữu của các đơn vị SoftBank gồm SoftBank Corp (mảng viễn thông), quỹ Vision Fund và LY Corp - liên doanh giữa SoftBank và Naver Corp.