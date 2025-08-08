Cổ phiếu SoftBank tăng vọt 13%, đạt đỉnh lịch sử sau 5 năm

Cổ phiếu của SoftBank Group đã tăng giá trong phiên thứ tư liên tiếp, đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ năm, trước khi công bố thu nhập.

Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của tập đoàn công nghệ Nhật Bản, phản ánh sự phấn khích của nhà đầu tư sau khi SoftBank công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên vượt xa kỳ vọng.

Lợi nhuận quý đầu tiên của SoftBank đạt 421,8 tỷ yên (2,87 tỷ USD), cao gấp ba lần so với ước tính đồng thuận 127,6 tỷ yên của LSEG. Kết quả này đánh dấu quý thứ hai liên tiếp ghi nhận lãi, hoàn toàn đảo chiều so với khoản lỗ 174,28 tỷ yên cùng kỳ năm trước.

Động lực chính đến từ Quỹ Vision Fund với giá trị tăng 4,8 tỷ USD - mức tăng mạnh nhất kể từ quý 2/2021. Lợi nhuận từ phân khúc này đạt 451,4 tỷ yên, so với con số lỗ trong cùng kỳ năm ngoái.

Thành quả từ chiến lược đầu tư

SoftBank cho biết kết quả tích cực này xuất phát từ lợi nhuận của các khoản đầu tư, bao gồm cả các công ty niêm yết nhưGrab Holdings của Singapore và Swiggy của Ấn Độ. Tập đoàn cũng đang nắm giữ cổ phần trong những tên tuổi lớn như nhà thiết kế chipArm Holdings, công ty phát triển game Animoca Brands và gã khổng lồ công nghệ ByteDance.

Triển vọng càng trở nên hấp dẫn hơn khi hàng loạt công ty trong danh mục đầu tư chuẩn bị bước vào thị trường chứng khoán. Nhà bán lẻ kính mắt Lenskart của Ấn Độ vừa nộp hồ sơ IPO trị giá 247,58 triệu USD vào cuối tháng 7. Theo sau đó là dịch vụ thanh toán PayPay của Nhật Bản, nền tảng tài chính Klarna của Thụy Điển và ứng dụng du lịch Klook.

Sau nhiều quý gặp khó khăn, SoftBank đang chứng minh khả năng phục hồi mạnh mẽ thông qua chiến lược đầu tư đa dạng và nhạy bén. Việc cổ phiếu liên tục thiết lập những đỉnh cao mới không chỉ phản ánh niềm tin của thị trường mà còn khẳng định vị thế của SoftBank như một trong những nhà đầu tư công nghệ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

Với làn sóng IPO sắp tới từ các công ty trong danh mục, SoftBank hứa hẹn sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong những tháng cuối năm 2024.