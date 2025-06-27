SoftBank tăng cường bắt tay với OpenAI, đặt mục tiêu dẫn đầu kỷ nguyên siêu trí tuệ nhân tạo

Tổng giám đốc điều hành SoftBank Masayoshi Son cho biết ông “hoàn toàn tin tưởng” vào OpenAI, với kế hoạch đầu tư vào công ty này lên tới khoảng 4,8 nghìn tỷ Yên Nhật (33,2 tỷ đô la). Hình ảnh Getty.

Năm nay, tập đoàn công nghệ Nhật Bản đã đẩy mạnh đầu tư vào OpenAI và góp mặt trong các dự án quy mô lớn như Stargate với tổng vốn lên đến 500 tỷ đô la. Ông Son cho biết SoftBank hiện đã "đầu tư toàn lực" vào OpenAI với tổng giá trị dự kiến khoảng 4,8 nghìn tỷ Yên Nhật, tương đương 33,2 tỷ đô la Mỹ, dù công ty này chưa niêm yết và chưa có lợi nhuận.

"Tôi tin rằng OpenAI cuối cùng sẽ lên sàn và sẽ trở thành công ty giá trị nhất thế giới," ông Son nói. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh "phải có lòng dũng cảm để đầu tư" vào một công ty như vậy.

Trong cuộc họp cổ đông gần đây, ông Son cho biết trước năm 2019, Sam Altman – giám đốc điều hành của OpenAI – từng đề nghị SoftBank đầu tư 10 tỷ đô la. Khi đó, ông Son sẵn sàng đồng ý nhờ vào thành công của Quỹ Vision Fund. Tuy nhiên, cuối cùng Altman lại chọn Microsoft, do công ty này có mạng lưới toàn cầu, nguồn lực kỹ thuật và thương hiệu mạnh.

Microsoft sau đó trở thành đối tác cung cấp hạ tầng điện toán độc quyền cho OpenAI. Nhưng đến đầu năm nay, vị thế này đã không còn. Microsoft hiện cũng chưa chấp thuận kế hoạch tái cấu trúc OpenAI từ mô hình phi lợi nhuận sang vì lợi nhuận, khiến quan hệ giữa hai bên trở nên không chắc chắn.

Về phần mình, ông Son cho rằng lẽ ra Altman nên chọn SoftBank từ đầu, dù thừa nhận Microsoft khi đó có nhiều lợi thế. Dù vậy, ông khẳng định niềm tin của mình vào OpenAI ngày càng mạnh mẽ và SoftBank sẽ tiếp tục hợp tác với công ty này, bất chấp mọi diễn biến từ phía Microsoft.

Tham vọng dẫn đầu kỷ nguyên siêu trí tuệ nhân tạo

Ông Son kỳ vọng SoftBank sẽ trở thành trung tâm của siêu trí tuệ nhân tạo, một hình thái trí tuệ mà ông tin rằng sẽ thông minh hơn con người gấp 10.000 lần. Ông muốn trong vòng mười năm tới, SoftBank sẽ trở thành nền tảng công nghệ chủ chốt cho lĩnh vực này, đóng vai trò "người tổ chức ngành công nghiệp" trong kỷ nguyên mới.

Ngoài OpenAI, ông Son cho biết công ty thiết kế chip Arm và các khoản đầu tư khác sẽ giữ vai trò chiến lược trong kế hoạch này. Gần đây, SoftBank cũng đã chi 6,5 tỷ đô la để mua lại công ty thiết kế chip Ampere có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, tập đoàn này còn đang cân nhắc xây dựng một khu phức hợp công nghiệp trị giá 1.000 tỷ đô la tại Mỹ nhằm thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo trên quy mô toàn cầu.