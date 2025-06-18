OpenAI giành được hợp đồng quốc phòng trị giá 200 triệu đô la của Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao hợp đồng một năm trị giá 200 triệu đô la cho OpenAI để sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo được tùy biến để hỗ trợ nhiệm vụ quốc phòng. Ảnh minh họa: Getty.

Thông báo được Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra ngày thứ hai 16/6, vài tháng sau khi OpenAI công bố kế hoạch hợp tác với Anduril, một công ty công nghệ quốc phòng nổi bật, nhằm triển khai các hệ thống AI phục vụ “các nhiệm vụ an ninh quốc gia”. Theo mô tả, thỏa thuận này nhằm phát triển các năng lực AI tiên tiến, áp dụng trong cả hoạt động chiến đấu lẫn quản lý hành chính nội bộ.

Hợp đồng thuộc sáng kiến mới mang tên OpenAI for Government, bao gồm cả phiên bản ChatGPT dành riêng cho cơ quan chính phủ Mỹ. Sáng kiến này cung cấp quyền truy cập vào các mô hình AI được tùy biến để hỗ trợ nhiệm vụ quốc phòng, từ phòng thủ mạng, chăm sóc sức khỏe quân nhân và gia đình, đến tối ưu hóa hệ thống dữ liệu chương trình.

“Các ứng dụng đều phải tuân thủ chính sách sử dụng nghiêm ngặt của OpenAI,” công ty nhấn mạnh trong thông cáo. Hợp đồng được ký với đơn vị OpenAI Public Sector LLC và phần lớn công việc sẽ thực hiện tại khu vực thủ đô Washington cùng các quận lân cận tại bang Maryland và Virginia.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Anduril đã nhận hợp đồng quốc phòng trị giá 100 triệu đô la. Trong khi đó, các đối thủ khác như Anthropic cũng đang bắt tay với Palantir và Amazon để đưa mô hình AI vào các cơ quan tình báo và quân sự Mỹ.

Tại một sự kiện hồi tháng 4 ở Đại học Vanderbilt, Giám đốc điều hành Sam Altman khẳng định: “Chúng tôi tự hào và thực sự mong muốn được góp mặt trong lĩnh vực an ninh quốc gia.” Altman trước đó cũng đã xuất hiện cùng Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng để công bố dự án Stargate trị giá 500 tỷ đô la nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng AI tại Mỹ.

Dù khoản hợp đồng 200 triệu đô la chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu hơn 10 tỷ đô la mỗi năm của OpenAI, nó cho thấy Open AI đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực quốc phòng và chính phủ.

Trong diễn biến liên quan, Microsoft là đối tác hạ tầng đám mây của OpenAI đã cho biết Cơ quan Hệ thống Thông tin Quốc phòng Mỹ đã phê duyệt việc sử dụng dịch vụ Azure OpenAI với thông tin mật, mở đường cho việc triển khai các mô hình AI trong môi trường bảo mật cao.