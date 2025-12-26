Giá vàng hôm nay 26/12: Quay đầu giảm sau đợt tăng mạnh cuối năm. ẢNH: NGỌC THẠCH

Diễn biến giá vàng hiện tại

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức khoảng 156,8 - 158,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ghi nhận giảm 200 000 - 400 000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đều điều chỉnh giảm nhẹ theo xu hướng chung.

Giá vàng nhẫn 9999 trong nước cũng cùng chiều giảm theo đà thị trường.

Ở thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay quanh vùng ~4 479 - 4 480 USD/ounce, phản ánh xu hướng trầm lắng của thị trường trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh khi thanh khoản thấp và giao dịch thưa thớt.

Bảng giá vàng 26/12/2025 (SJC, DOJI, PNJ, Rồng Thăng Long & hệ thống khác)

Thương hiệu / Hệ thống Mua vào Bán ra SJC (TP. HCM) 156,800 158,800 SJC (Hà Nội) 156,800 158,800 DOJI (TP. HCM) 156,800 158,800 DOJI (Đà Nẵng) 156,800 158,800 PNJ (TP. HCM) 156,800 158,800 PNJ (Hà Nội) 156,800 158,800 Phú Quý (SJC) 155,800 158,800 Bảo Tín Minh Châu 156,800 158,800 Mi Hồng 157,600 158,800

Nguyên nhân chính khiến giá vàng điều chỉnh giảm

Hoạt động chốt lời sau đợt tăng mạnh khiến giá vàng trong nước và quốc tế quay đầu giảm nhẹ. Đồng thời, thị trường quốc tế đang trong kỳ nghỉ lễ, thanh khoản thấp, khiến biến động giá kém rõ nét.

Đồng USD tương đối ổn định so với nhiều đồng tiền chủ chốt, làm giảm lực đẩy cho vàng tăng giá mạnh hơn nữa.

Trong năm 2025, vàng từng leo lên đỉnh lịch sử trên 4 500 USD/ounce, tạo sóng tăng mạnh do nhiều yếu tố vĩ mô như kỳ vọng về cắt giảm lãi suất của Fed và các bất ổn địa chính trị.

Tuy nhiên, dự báo cho năm 2026 vẫn đang được các tổ chức tài chính cân nhắc giữa khả năng tiếp tục tăng trưởng và rủi ro điều chỉnh mạnh.

Ngày 26/12/2025, giá vàng trong nước và thế giới điều chỉnh giảm nhẹ sau giai đoạn tăng nóng cuối năm. Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn ở ngưỡng cao so với nhiều thời điểm trước đó trong năm, phản ánh vai trò của vàng như tài sản trú ẩn và công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.