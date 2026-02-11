Microchip đưa AI về biên mạng với MCU và MPU

Hãng sản xuất chip Microchip giới thiệu giải pháp Edge AI (Edge Artificial Intelligence) đưa khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo và máy học từ môi trường đám mây về các thiết bị biên mạng. Microchip trang bị cho bộ vi điều khiển (MCU) và bộ vi xử lý (MPU) năng lực suy luận thời gian thực, phục vụ ứng dụng trong mạng công nghiệp, ô tô, trung tâm dữ liệu và Internet vạn vật (IoT).

Xu hướng mới yêu cầu các mô hình máy học hoạt động ngay tại điểm thu thập dữ liệu. MCU và MPU đặt sát cảm biến ở biên mạng giờ đây xử lý thông tin, điều khiển động cơ, kích hoạt cảnh báo và vận hành bộ truyền động mà không phụ thuộc kết nối mạng.

Các giải pháp Edge AI toàn diện, sẵn sàng triển khai biến MCU và MPU của Microchip thành động lực cho khả năng ra quyết định thông minh theo thời gian thực

Ông Mark Reiten, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh giải pháp Edge AI của Microchip, nhận định Edge AI vượt qua giai đoạn thử nghiệm. Thị trường kỳ vọng cao vào công nghệ này nhờ ưu thế so với mô hình triển khai trên đám mây.

Microchip thành lập bộ phận kinh doanh riêng để kết hợp MCU, MPU và FPGA với các mô hình máy học tối ưu. Công ty bổ sung khả năng tăng tốc mô hình và công cụ phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng cho hệ thống thông minh sẵn sàng triển khai trong các thị trường khắt khe.

Microchip cung cấp các mô hình đào tạo sẵn kèm mã ứng dụng có thể sửa đổi. Nhà phát triển triển khai giải pháp thông qua phần mềm nhúng và công cụ phát triển máy học của Microchip hoặc từ đối tác.

Giải pháp đầu tiên phát hiện và phân loại lỗi hồ quang điện nguy hiểm bằng phân tích tín hiệu dựa trên AI. Công nghệ này bảo vệ hệ thống điện khỏi sự cố nghiêm trọng.

Giải pháp thứ hai giám sát tình trạng thiết bị và đánh giá tình trạng hoạt động để thực hiện bảo trì mang tính dự đoán. Hệ thống cảnh báo trước khi thiết bị gặp sự cố, giảm thời gian ngừng hoạt động.

Giải pháp thứ ba nhận dạng khuôn mặt kết hợp tính năng phát hiện sự sống, hỗ trợ xác minh định danh an toàn ngay trên thiết bị. Phương pháp này tăng cường bảo mật mà không cần truyền dữ liệu sinh trắc học lên đám mây.

Giải pháp thứ tư phát hiện từ khóa cho giao diện chỉ huy điều khiển trong thị trường tiêu dùng, công nghiệp và ô tô. Người dùng ra lệnh bằng giọng nói mà thiết bị xử lý tức thời.

Kỹ sư sử dụng môi trường phát triển tích hợp MPLAB X quen thuộc để tạo sản phẩm mẫu và triển khai mô hình AI. Microchip cung cấp khung phần mềm MPLAB Harmony và plug-in MPLAB ML Development Suite, tạo cách tiếp cận thống nhất cho việc tích hợp mô hình AI nhúng.

Nhà phát triển bắt đầu với tác vụ chứng minh khái niệm đơn giản trên MCU 8 bit. Sau đó họ chuyển sang ứng dụng hiệu suất cao sẵn sàng sản xuất trên MCU 16 hoặc 32 bit của Microchip.

Nền tảng suy luận VectorBlox Accelerator SDK 2.0 tăng tốc xử lý tầm nhìn máy tính, giao diện người-máy, phân tích cảm biến và các tác vụ tính toán phức tạp khác ở biên mạng. Công cụ này cho phép đào tạo, mô phỏng và tối ưu hóa mô hình trong quy trình làm việc nhất quán.

Microchip bổ sung thiết kế tham chiếu điều khiển động cơ với dsPIC DSC để trích xuất dữ liệu trong đường ống dữ liệu Edge AI thời gian thực. Công ty cung cấp thêm công cụ phân tách tải trong đo lường điện tử thông minh, phát hiện và đếm đối tượng cũng như giám sát chuyển động.

Các thành phần bổ sung bao gồm thiết bị PCIe kết nối điện toán nhúng ở biên mạng và mô-đun năng lượng mật độ cao. Giải pháp này hỗ trợ Edge AI trong ứng dụng trung tâm dữ liệu và tự động hóa công nghiệp.

IoT Analytics khẳng định trong báo cáo thị trường tháng 10/2025 rằng nhúng khả năng Edge AI trực tiếp vào MCU là một trong bốn xu hướng hàng đầu của ngành. Ứng dụng dựa trên AI giảm độ trễ, tăng cường quyền riêng tư dữ liệu và giảm phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng đám mây.

Sáng kiến AI của Microchip củng cố xu hướng này bằng nền tảng MCU, MPU và FPGA. Hệ sinh thái Edge AI hiện nay yêu cầu hỗ trợ cả bộ tăng tốc AI phần mềm và tăng tốc phần cứng tích hợp trên nhiều thiết bị với nhiều cấu hình bộ nhớ.

Microchip làm việc với khách hàng sử dụng các giải pháp ứng dụng toàn diện, cung cấp hoạt động đào tạo mô hình và hỗ trợ quy trình làm việc. Công ty hợp tác với nhiều đối tác có phần mềm, mang đến cho nhà phát triển các tùy chọn sẵn sàng triển khai.

Microchip khởi động Chuỗi hội thảo trực tuyến Edge AI từ ngày 17/02/2026. Chương trình cung cấp thông tin chi tiết về từng giải pháp. Nhà phát triển truy cập website để tìm hiểu thêm về dịch vụ Edge AI và các giải pháp toàn diện.