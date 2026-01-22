Microchip giới thiệu bộ điều khiển cổng 600V cho thiết bị nguồn cao áp

Danh mục sản phẩm mới của Microchip gồm 12 thiết bị hoạt động ở ba cấu hình khác nhau: trình điều khiển nửa cầu, bên cao/bên thấp và ba pha. Các kỹ sư có thể lựa chọn biến dòng từ 600 mA cho tới 4,5A tùy theo yêu cầu thiết kế.

Dòng sản phẩm điều khiển cổng mới hỗ trợ điện áp lên đến 600V của Microchip

Microchip thiết kế sản phẩm để phục vụ các hệ thống điều khiển động cơ và chuyển đổi công suất trong nhà máy sản xuất cũng như thiết bị tiêu dùng, dựa trên nền tảng giải pháp quản lý điện năng hiện có để phát triển dòng sản phẩm điện áp cao này.

Bộ điều khiển cổng 600V hỗ trợ logic 3,3V để kết nối trực tiếp với các bộ vi điều khiển. Thiết bị tích hợp đầu vào kích hoạt bởi ngõ vào Schmitt và thời gian trễ bên trong nhằm bảo vệ MOSFET khỏi hư hỏng.

Ông Rudy Jaramillo, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận giao diện và năng lượng analog của Microchip cho hay: "Sản phẩm này mang lại độ tin cậy và hiệu suất mà khách hàng cần để giải quyết các vấn đề phức tạp trong điều khiển động cơ và chuyển đổi năng lượng". Ông Rudy Jaramillo cho biết các kỹ sư triển khai giải pháp hệ thống điện ra thị trường nhanh hơn nhờ thiết bị này.

Các bộ điều khiển cổng hoạt động cùng MCU và MOSFET của Microchip để tạo thành giải pháp hệ thống hoàn chỉnh. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu điện khí hóa hệ thống công nghiệp, phát triển năng lượng tái tạo và yêu cầu thiết kế động cơ nhỏ gọn.

Microchip cung cấp nhiều loại bộ điều khiển cổng cho các ứng dụng từ nguồn điện DC-DC đến động cơ. Dòng sản phẩm giúp kỹ sư điều chỉnh dễ dàng trong thiết kế và hệ thống vận hành tốt hơn.

Microchip hỗ trợ bộ điều khiển cổng 600V bằng các mô hình mô phỏng. Kỹ sư giảm thiểu rủi ro thiết kế trước khi chế tạo sản phẩm mẫu nhờ công cụ này.