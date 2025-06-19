Microchip ra mắt chip điều khiển tăng hiệu suất nguồn điện trung tâm dữ liệu

Các sản phẩm Điều khiển tín hiệu kỹ thuật số (DSC) mới nhất cùng thiết bị ngoại vi chuyên dụng với khả năng chuyển đổi năng lượng hiệu quả dành cho nguồn điện của trung tâm dữ liệu và các hệ thống thời gian thực phức tạp. Ảnh: Microchip

Công nghệ mới nâng cao hiệu suất chuyển đổi điện

Microchip đã bổ sung hai sản phẩm bộ điều khiển tín hiệu số (DSC) dsPIC33AK512MPS512 và dsPIC33AK512MC510 vào dòng sản phẩm dsPIC33A. Các chip mới này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bảo mật và an toàn chức năng trong các ứng dụng nhúng thời gian thực phức tạp.

Ông Joe Thomsen, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh bộ điều khiển tín hiệu số của Microchip cho biết: "Khi các máy chủ trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu tiếp tục phát triển, nhu cầu chuyển đổi năng lượng hiệu quả hơn trở thành điều tất yếu. Với các thiết bị ngoại vi chuyên dụng và lõi hiệu suất cao trong dòng sản phẩm dsPIC33AK512MPS, các nhà phát triển có thể tiết kiệm và hạ thấp nhu cầu tiêu thụ điện năng".

Dòng sản phẩm dsPIC33AK512MPS mang đến khả năng điều khiển chính xác, tốc độ cao thông qua điều chế độ rộng xung (PWM) với độ phân giải hàng đầu trong ngành ở mức 78 ps. Chip tích hợp ADC 40 Msps có độ trễ thấp, đảm bảo các chu trình điều khiển nhanh và chính xác cần thiết để tối ưu hóa hiệu suất của bộ chuyển đổi DC-DC dựa trên Silicon Carbide (SiC) và Gallium Nitride (GaN).

Dòng dsPIC33AK512MC được thiết kế với độ trễ thấp, ADC 40 Msps và độ phân giải PWM 1,25 ns, mang đến giải pháp tối ưu về tính năng và chi phí cho các ứng dụng điều khiển đa động cơ và các ứng dụng nhúng phức tạp.

Các dòng DSC dsPIC33A tích hợp bộ nhớ Flash lên đến 512 KB cùng nhiều thiết bị ngoại vi phong phú. Chip sử dụng bộ xử lý dấu phẩy động có độ chính xác cao gấp đôi để tăng tốc độ tính toán và dựa trên kiến trúc 32 bit. Tập lệnh nâng cao và khả năng xử lý tín hiệu số, bao gồm các hoạt động MAC một chu kỳ và tốc độ lõi xử lý 200 MHz, giúp thiết bị đạt hiệu quả cao trong các ứng dụng điều khiển thời gian thực.

Các thiết bị dsPIC33A được hỗ trợ bởi Bộ công cụ phát triển học máy MPLAB, giúp đồng bộ hóa quy trình học máy thông qua tự động hóa quá trình chuẩn bị dữ liệu, trích xuất tính năng, đào tạo, xác thực và chuyển đổi firmware của các mô hình được tối ưu hóa.

Đảm bảo an toàn và bảo mật

DSC dsPIC33AK512MPS/MC tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn chức năng và được phát triển theo quy trình trong các tiêu chuẩn 61508 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và tiêu chuẩn 26262 của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Điều này phù hợp với các ứng dụng an toàn quan trọng trong lĩnh vực ô tô và công nghiệp.

Dòng sản phẩm DSC dsPIC33AK512MPS bao gồm bộ tăng tốc mã hóa tích hợp cùng mô-đun bảo mật bộ nhớ Flash, đảm bảo thông tin tin cậy bất biến, khả năng khởi động, nâng cấp firmware và khả năng gỡ lỗi an toàn.

Andrew Longhurst, giám đốc điều hành công ty WITTENSTEIN cho biết: "Sự kết hợp giữa DSC dsPIC33A và hệ điều hành thời gian thực quan trọng về an toàn đã được chứng nhận của chúng tôi - hệ điều hành SAFERTOS - giúp đơn giản hóa hoạt động phát triển các ứng dụng có yêu cầu cao về an toàn".

DSC dsPIC33AK512MPS/MC được hỗ trợ bởi hệ sinh thái công cụ phát triển của Microchip bao gồm Trình biên dịch MPLAB XC-DSC, Bộ cấu hình mã MPLAB và Bộ công cụ phát triển MPLAB ML. Các mô-đun nội tuyến kép để hỗ trợ phát triển điều khiển động cơ, chuyển đổi công suất kỹ thuật số và các ứng dụng nhúng đa mục đích cũng có sẵn.

Theo Microchip, DSC dsPIC33AK512MPS/MC có giá khởi điểm từ 1,50 đô la mỗi chiếc. Khách hàng có thể mua trực tiếp từ Microchip hoặc liên hệ đại diện bán hàng và nhà phân phối được ủy quyền trên toàn thế giới của hãng.