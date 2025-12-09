Doanh nghiệp số
Paramount tung đòn thù địch nhằm chặn Netflix thâu tóm Warner Bros Discovery

Bảo Trân

Bảo Trân

14:20 | 09/12/2025
Cuộc đua giành quyền sở hữu Warner Bros Discovery (WBD) đang chuyển sang giai đoạn gay cấn khi Paramount Skydance bất ngờ tung ra lời chào mua đầy tính thù địch, trực tiếp thách thức Netflix, đơn vị được hội đồng quản trị WBD lựa chọn trước đó.
Paramount tung đòn thù địch nhằm chặn Netflix thâu tóm Warner Bros Discovery

Paramount đã gửi một lời đề nghị mua lại toàn bộ bằng tiền mặt, trị giá 30 đô la một cổ phiếu cho các cổ đông của Warner Bros. Discovery. Tổng giám đốc điều hành Paramount Skydance, David Ellison cho biết. Ảnh: Getty.

Hôm thứ Hai 8/12, Paramount chính thức đưa ra đề nghị mua lại cổ phiếu WBD với giá 30 USD/cổ phiếu, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Gói chào mua được hậu thuẫn bởi 41 tỷ USD vốn chủ sở hữu, cùng các khoản hỗ trợ từ RedBird Capital, Affinity Partners của Jared Kushner và 54 tỷ USD nợ cam kết từ Bank of America, Citi và Apollo Global Management.

Theo Giám đốc Chiến lược Andy Gordon, đợt chào mua sẽ mở trong 20 ngày làm việc, trong khi WBD có 10 ngày để phản hồi. Trong thời gian đó, mọi cổ đông đều có thể bán cổ phần của mình cho Paramount với giá ấn định. Nếu Paramount gom đủ 51% cổ phần, quyền kiểm soát WBD sẽ đổi chủ.

Giới phân tích đánh giá cú ra đòn này sẽ khiến thương vụ trở nên phức tạp hơn nhiều. Ric Prentiss của Raymond James nhận định Netflix có thể buộc phải phản ứng nếu Paramount bắt đầu thu hút được sự quan tâm từ cổ đông WBD. Điều đó đồng nghĩa một “cuộc chiến giá” hoàn toàn có thể nổ ra.

Trong khi hội đồng quản trị WBD khuyến cáo cổ đông “tạm thời không hành động”, họ vẫn để ngỏ khả năng xem xét và đánh giá kỹ đề xuất mới từ Paramount.

Thương vụ định hình lại Hollywood: Netflix chi 82,7 tỷ USD thâu tóm Warner Bros. Discovery Thương vụ định hình lại Hollywood: Netflix chi 82,7 tỷ USD thâu tóm Warner Bros. Discovery

Paramount khẳng định: 30 USD chưa phải giá cuối cùng

CEO Paramount David Ellison cho biết mức 30 USD/cổ phiếu “không phải là mức giá cuối cùng”, thể hiện sự sẵn sàng nâng thêm nếu WBD đồng ý đàm phán thiện chí. Ông nhấn mạnh lời chào mua bằng tiền mặt có giá trị hơn đề xuất 27,75 USD/cổ phiếu bằng tiền và cổ phiếu mà Netflix đưa ra.

Một điểm nhấn quan trọng: Paramount định giá mảng kênh truyền hình tuyến tính của WBD – phần không nằm trong thỏa thuận của Netflix – chỉ 1 USD/cổ phiếu, trong khi nội bộ WBD trước đó định giá khoảng 3 USD/cổ phiếu.

Nếu WBD “quay xe” chọn Paramount, hãng sẽ phải trả cho Netflix 2,8 tỷ USD phí chia tay, đồng nghĩa Paramount nhiều khả năng phải tăng giá thầu hoặc hỗ trợ chi phí để thương vụ có thể thành công.

Ai dễ được cơ quan quản lý chấp thuận hơn?

Ellison lập luận rằng thương vụ Netflix và WBD sẽ tạo ra một nền tảng streaming “ở quy mô gây bất lợi cho Hollywood và người tiêu dùng” và có nguy cơ bị cơ quan quản lý chặn lại. Ngược lại, ông cho rằng Paramount có cơ hội được phê duyệt cao hơn.

Phía Netflix bác bỏ điều này. Đồng CEO Ted Sarandos khẳng định hãng “vô cùng tự tin” có thể đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý. Ông cũng chỉ trích dự báo 6 tỷ USD hợp lực chi phí của Paramount, cho rằng điều đó đồng nghĩa với nguy cơ cắt giảm việc làm và đây là điều Netflix đang phủ nhận.

Các chuyên gia cảnh báo thương vụ có thể kéo dài, dẫn đến kiện tụng hoặc tranh chấp ủy quyền nếu hai bên liên tục đưa giá mới. Với giá trị và sức ảnh hưởng của WBD – chủ sở hữu HBO Max, Warner Bros Studios và nhiều tài sản giải trí lớn – thương vụ này có thể định hình lại cục diện Hollywood trong nhiều năm tới.

