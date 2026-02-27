Netflix rút khỏi thương vụ Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance chốt giá 31 USD/cổ phiếu

Ảnh Giám đốc điều hành Netflix, Ted Sarandos: Getty.

Netflix chính thức từ bỏ thỏa thuận mua lại các mảng studio và dịch vụ phát trực tuyến của Warner Bros. Discovery (WBD), sau khi hội đồng quản trị WBD xem xét đề nghị sửa đổi được đánh giá là vượt trội từ Paramount Skydance.

Theo các nguồn tin thân cận, Paramount đã nâng giá chào mua toàn bộ WBD lên 31 USD/cổ phiếu, từ mức 30 USD trước đó, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Động thái này đã khiến thỏa thuận giữa Netflix và WBD – vốn định giá công ty ở mức 27,75 USD/cổ phiếu – chính thức đổ vỡ.

Trước đó, Netflix từng cho WBD bảy ngày để tái đàm phán với Paramount, qua đó mở đường cho mức giá thầu cao hơn. Đề nghị của Paramount bao trùm toàn bộ WBD, bao gồm cả các kênh truyền hình trả phí lớn như CNN, TBS và TNT.

Theo thông báo từ hội đồng quản trị WBD, Netflix có bốn ngày làm việc để điều chỉnh đề xuất của mình nhằm cạnh tranh với Paramount. Tuy nhiên, gã khổng lồ phát trực tuyến đã lựa chọn rút lui, khép lại quá trình đấu thầu kéo dài với nhiều lần điều chỉnh từ cả hai phía.

Giám đốc điều hành WBD David Zaslav cho biết: “Netflix là một công ty tuyệt vời và trong suốt quá trình này, Ted, Greg, Spence cùng đội ngũ của họ đều là những đối tác xuất sắc. Khi hội đồng quản trị thông qua thương vụ sáp nhập với Paramount, chúng tôi tin rằng giá trị to lớn sẽ được tạo ra cho cổ đông.”

Ông Zaslav cũng nhấn mạnh sự hào hứng trước tiềm năng kết hợp giữa Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery trong việc mở rộng quy mô kể chuyện toàn cầu.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu Netflix tăng 10% trong phiên giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Paramount tăng 5%, trong khi cổ phiếu WBD giảm 2%.

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Trong tuyên bố chung, hai đồng CEO của Netflix là Ted Sarandos và Greg Peters cho biết thỏa thuận với WBD từng mang lại “lộ trình rõ ràng để được cơ quan quản lý phê duyệt”, nhưng với mức giá mới từ Paramount Skydance, thương vụ không còn hấp dẫn về mặt tài chính.

Đáng chú ý, đề nghị mới nhất của Paramount bao gồm khoản phí bồi thường 7 tỷ USD nếu thương vụ không được phê duyệt, đồng thời cam kết chi trả 2,8 tỷ USD mà WBD sẽ phải bồi thường cho Netflix nếu thỏa thuận cũ đổ vỡ.

Trước đó một tuần, trả lời phỏng vấn CNBC, Sarandos nói với nhà báo Julia Boorstin rằng Netflix cho phép WBD tái đàm phán với Paramount nhằm mang lại sự minh bạch tối đa cho cổ đông, trong bối cảnh Paramount bị chỉ trích vì “làm nhiễu loạn thị trường” bằng các đề nghị mang tính suy đoán.