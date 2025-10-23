Netflix vẫn giữ ngôi vương trong kỷ nguyên phát trực tuyến, tuy nhiên thu nhập quý 3 của Netflix không đạt kỳ vọng do tranh chấp thuế. Ảnh minh họa: Getty.

Công ty Netflix cho biết doanh thu quý 3 đạt đúng kỳ vọng, song lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi tranh chấp thuế tại Brazil, khiến cổ phiếu giảm khoảng 6% trong phiên giao dịch mở rộng hôm thứ Ba. Tuy nhiên, điều này dường như không làm lung lay vị thế thống trị của hãng.

Trong khi Warner Bros. Discovery đang xem xét chia tách thành hai công ty và sẵn sàng bán tài sản với tin đồn rằng Netflix là bên quan tâm, và Comcast NBCUniversal tách riêng các kênh truyền hình cáp như CNBC, thì Netflix vẫn tiếp tục dẫn đầu cuộc chơi mà chính họ khởi xướng.

Một trong những lý do giúp Netflix duy trì sức hút chính là nội dung. Bộ phim hoạt hình “KPop Demon Hunters”, ra mắt vào tháng 6, đã tạo nên hiện tượng toàn cầu với 325 triệu lượt xem, trở thành tác phẩm được xem nhiều nhất trong lịch sử của hãng. Bộ phim này cũng giúp Netflix ghi nhận doanh thu quảng cáo quý 3 cao nhất từ trước đến nay.

Dù gặp trắc trở ngắn hạn, Netflix đang “chơi một ván dài” khi tập trung đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu gợi ý nội dung và sản xuất phim thông minh hơn. Trong khi đó, nhiều công ty truyền thông khác vẫn loay hoay xác định chiến lược sống còn trong kỷ nguyên số.

Như lời nhận xét của các chuyên gia, “Netflix không chỉ đang dẫn đầu, họ đang định nghĩa lại toàn bộ ngành công nghiệp.”