Netflix vẫn giữ ngôi vương trong kỷ nguyên phát trực tuyến

Bảo Trân

Bảo Trân

10:28 | 23/10/2025
Bất chấp những biến động trong kết quả kinh doanh quý 3 và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các ông lớn truyền thông, Netflix vẫn chứng tỏ mình là “vua không ngai” của ngành phát trực tuyến toàn cầu.
Netflix vẫn giữ ngôi vương trong kỷ nguyên phát trực tuyến
Netflix vẫn giữ ngôi vương trong kỷ nguyên phát trực tuyến, tuy nhiên thu nhập quý 3 của Netflix không đạt kỳ vọng do tranh chấp thuế. Ảnh minh họa: Getty.

Công ty Netflix cho biết doanh thu quý 3 đạt đúng kỳ vọng, song lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi tranh chấp thuế tại Brazil, khiến cổ phiếu giảm khoảng 6% trong phiên giao dịch mở rộng hôm thứ Ba. Tuy nhiên, điều này dường như không làm lung lay vị thế thống trị của hãng.

Trong khi Warner Bros. Discovery đang xem xét chia tách thành hai công ty và sẵn sàng bán tài sản với tin đồn rằng Netflix là bên quan tâm, và Comcast NBCUniversal tách riêng các kênh truyền hình cáp như CNBC, thì Netflix vẫn tiếp tục dẫn đầu cuộc chơi mà chính họ khởi xướng.

Một trong những lý do giúp Netflix duy trì sức hút chính là nội dung. Bộ phim hoạt hình “KPop Demon Hunters”, ra mắt vào tháng 6, đã tạo nên hiện tượng toàn cầu với 325 triệu lượt xem, trở thành tác phẩm được xem nhiều nhất trong lịch sử của hãng. Bộ phim này cũng giúp Netflix ghi nhận doanh thu quảng cáo quý 3 cao nhất từ trước đến nay.

Dù gặp trắc trở ngắn hạn, Netflix đang “chơi một ván dài” khi tập trung đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu gợi ý nội dung và sản xuất phim thông minh hơn. Trong khi đó, nhiều công ty truyền thông khác vẫn loay hoay xác định chiến lược sống còn trong kỷ nguyên số.

Như lời nhận xét của các chuyên gia, “Netflix không chỉ đang dẫn đầu, họ đang định nghĩa lại toàn bộ ngành công nghiệp.”

Kết nối sáng tạo
Tại “Hội nghị Toàn cầu 2025” diễn ra ở Bangkok, LocknLock công bố tầm nhìn 2026, giới thiệu kế hoạch mở rộng thị trường sang Mỹ Latinh và khu vực CIS, đồng thời ký kết hợp tác với CP Axtra và COSWAY nhằm củng cố vị thế thương hiệu gia dụng hàng đầu châu Á.
Apple chi

Apple chi 'khủng' đưa giải đua xe Formula 1 lên Apple TV

Kết nối sáng tạo
Apple chi "khủng", quyết tâm đưa giải đua xe Formula 1 lên Apple TV, tiếp tục mở rộng các nội dung trên dịch vụ phát sóng này.
Tám lãnh đạo MobiFone được tuyển vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân

Tám lãnh đạo MobiFone được tuyển vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân

Nhân lực số
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa trao quyết định tuyển chọn vào biên chế lực lượng Công an nhân dân cho tám lãnh đạo chủ chốt của MobiFone. Quyết định này cho thấy những thay đổi lớn của MobiFone sau tám tháng chuyển về trực thuộc Bộ Công an.
BIC trở thành nhà bảo hiểm chính cho dự án giao thông trọng điểm tại Thanh Hóa

BIC trở thành nhà bảo hiểm chính cho dự án giao thông trọng điểm tại Thanh Hóa

Doanh nghiệp số
Liên danh bảo hiểm do Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đứng đầu vừa được Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa lựa chọn là đơn vị thực hiện bảo hiểm cho công trình đoạn Km2+351 – Km11+743, thuộc dự án đường giao thông từ ngã ba Voi (TP. Thanh Hóa cũ) đi TP. Sầm Sơn.
SABECO chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

SABECO chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

Kết nối sáng tạo
Đây là số tiền mà SABECO chung tay cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp chính quyền địa phương các tỉn bị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ khắc phục hậu quả.
