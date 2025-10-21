Công nghệ số
Bảo mật

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Văn Ký

Văn Ký

13:13 | 21/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Từ việc Microsoft vá 172 lỗ hổng bao gồm 6 zero-day, đến sự xuất hiện của liên minh ransomware mới và các kỹ thuật tấn công tinh vi, người dùng và doanh nghiệp cần hành động khẩn cấp để bảo vệ hệ thống.
Vụ tấn công SK Telecom: Bài học an ninh mạng cho các nhà mạng viễn thông Vụ tấn công SK Telecom: Bài học an ninh mạng cho các nhà mạng viễn thông
Từ lỗ hổng bảo mật camera an ninh đến chợ đen clip nhạy cảm Từ lỗ hổng bảo mật camera an ninh đến chợ đen clip nhạy cảm
Microsoft hạn chế quyền truy cập của công ty Trung Quốc sau nghi vấn tấn công SharePoint Microsoft hạn chế quyền truy cập của công ty Trung Quốc sau nghi vấn tấn công SharePoint

Tháng 10/2025 đánh dấu những diễn biến đáng lo ngại trong lĩnh vực an ninh mạng toàn cầu, với hàng loạt lỗ hổng nghiêm trọng đang được phát hiện và khai thác.

1. Microsoft phát hành bản vá khẩn cấp cho 172 lỗ hổng

Trong bản Patch Tuesday tháng 10/2025, Microsoft đã phát hành bản vá xử lý 172 lỗ hổng bảo mật, trong đó có 6 zero-day đang bị tin tặc khai thác. Bản vá bao gồm nhiều lỗ hổng RCE (thực thi mã từ xa) và EoP (leo thang đặc quyền) nguy hiểm.

Đáng chú ý, đây cũng là bản cập nhật cuối cùng cho Windows 10 do hệ điều hành này đã chính thức kết thúc vòng đời hỗ trợ. Người dùng Windows 10 chỉ còn lựa chọn tham gia chương trình ESU (Extended Security Updates) trả phí hoặc nâng cấp lên Windows 11.

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nghiêm trọng

Các lỗ hổng zero-day tiêu biểu bao gồm:

  • CVE-2025-24990CVE-2025-24052: Lỗ hổng leo thang đặc quyền trong trình điều khiển Agere Modem. Tin tặc có thể lợi dụng driver hệ thống cũ này để chiếm quyền quản trị viên. Microsoft đã loại bỏ driver ltmdm64.sys trong bản vá lần này, đồng nghĩa các thiết bị fax modem liên quan có thể ngừng hoạt động.
  • CVE-2025-59230: Lỗ hổng trong Remote Access Connection Manager, cho phép tin tặc có tài khoản hợp lệ leo thang đặc quyền lên cấp SYSTEM, cấp quyền cao nhất trên Windows.
  • CVE-2025-47827: Lỗ hổng Secure Boot bypass trong IGEL OS trước bản 11, cho phép bỏ qua cơ chế xác thực khởi động an toàn.
  • CVE-2025-0033: Lỗ hổng AMD EPYC SEV-SNP, gây rủi ro cho môi trường điện toán đám mây nếu kẻ tấn công kiểm soát được hypervisor.
  • CVE-2025-2884: Lỗ hổng đọc tràn bộ nhớ (Out-of-Bounds Read) trong TCG TPM 2.0 Reference Implementation, có thể dẫn đến rò rỉ thông tin hoặc gây gián đoạn dịch vụ.

Theo Microsoft, các lỗ hổng này ảnh hưởng trên diện rộng, bao gồm nhiều phiên bản Windows và các nền tảng phần cứng, phần mềm phổ biến, trong đó có cả những linh kiện phần cứng (TPM, modem) vốn đã tồn tại từ nhiều năm trước.

Đa số các zero-day trong đợt này thuộc nhóm Elevation of Privilege (leo thang đặc quyền), chiếm tới 80 lỗ hổng trong tổng số 172. Điều này có nghĩa, tin tặc có thể không cần truy cập hệ thống từ bên ngoài, chỉ cần một tài khoản bị xâm nhập hoặc cài cắm mã độc trước đó, sau đó khai thác lỗ hổng để chiếm quyền điều khiển toàn bộ hệ thống.

Đặc biệt nguy hiểm là nhóm lỗ hổng liên quan tới driver hệ thống, quản lý kết nối từ xa và TPM/Boot, bởi đây là những thành phần nằm sâu trong lõi hệ điều hành. Khi bị khai thác, các giải pháp bảo mật thông thường như antivirus hoặc EDR có thể khó phát hiện hoặc ngăn chặn kịp thời.

Mức độ rủi ro càng cao trong môi trường doanh nghiệp khi nhiều thiết bị Windows chưa được vá hoặc còn chạy Windows 10, hệ điều hành vừa chính thức kết thúc hỗ trợ miễn phí. Các tổ chức không có chính sách quản lý bản vá chặt chẽ sẽ trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các nhóm APT hoặc ransomware.

Không chỉ Microsoft, hàng loạt hãng công nghệ lớn cũng đồng loạt công bố bản vá bảo mật trong tháng 10:

  • Adobe vá lỗi trong nhiều sản phẩm phổ biến.
  • Cisco vá lỗi nghiêm trọng trong IOS và Unified Communications Manager.
  • Draytek, Ivanti, Oracle, Redis, SAP, Synacor (Zimbra) cũng phát hành bản vá cho các lỗ hổng đang bị khai thác.

Điều này cho thấy bức tranh an ninh mạng tháng 10 không chỉ xoay quanh Microsoft mà là một đợt cao điểm tấn công mạng quy mô toàn cầu.

Theo đó, người dùng cần kiểm tra và cài đặt bản vá ngay lập tức thông qua Windows Update hoặc tải trực tiếp từ Microsoft Update Catalog. Các tổ chức cần tăng cường giám sát hệ thống EDR/IDS để phát hiện dấu hiệu khai thác.

2. Liên minh ransomware đe dọa quy mô lớn

Theo The Hacker News: Ba nhóm ransomware hàng đầu - DragonForce, LockBit và Qilin - đã công bố liên minh chiến lược mới, đánh dấu sự thay đổi đáng lo ngại trong bối cảnh an ninh mạng toàn cầu. Liên minh này làm gia tăng đáng kể khả năng tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng và mở rộng mối đe dọa đến các lĩnh vực trước đây được coi là ít rủi ro.

Sự hợp tác này cho phép các nhóm tội phạm mạng chia sẻ kỹ thuật, kho công cụ khai thác và thậm chí cả thị trường thanh toán tiền chuộc, khiến nguy cơ các cuộc tấn công tống tiền quy mô lớn tăng cao.

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nghiêm trọng

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự gia tăng các cuộc tấn công ransomware nhắm vào các quốc gia như Ai Cập, Thái Lan và Colombia, cho thấy các tác nhân đe dọa đang mở rộng ra ngoài các "điểm nóng truyền thống" như châu Âu và Mỹ để tránh sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật. Đại đa số nạn nhân được liệt kê trên các trang web rò rỉ dữ liệu có trụ sở tại Mỹ, Đức, Anh, Canada và Ý.

Để đối phó với các cuộc tấn công ransomware, doanh nghiệp cần kiểm tra ngay khả năng phục hồi dữ liệu, tạo backup offline hoặc immutable, tập huấn nhân viên về phishing, và lập sẵn kịch bản ứng phó ransomware.

3. Kỹ thuật "Pixnapping" đánh cắp mã xác thực trên Android

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện một kỹ thuật tấn công side-channel mới có tên "Pixnapping" cho phép ứng dụng Android đọc từng pixel trên màn hình để tái tạo thông tin nhạy cảm như mã OTP/2FA mà không cần quyền truy cập đặc biệt.

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nghiêm trọng

Kỹ thuật này đặc biệt nguy hiểm với các ứng dụng hiển thị mã xác thực trực tiếp trên màn hình thiết bị.

Khuyến nghị người dùng nên cập nhật Android lên phiên bản mới nhất, chỉ cài ứng dụng từ nguồn tin cậy, và ưu tiên sử dụng ứng dụng xác thực bảo mật như Authy hoặc khóa phần cứng.

4. Rò rỉ dữ liệu khổng lồ từ Prosper

Công ty tài chính Prosper xác nhận bị xâm nhập, dẫn đến việc lộ thông tin của khoảng 17,6 triệu tài khoản. Dữ liệu bị rò rỉ bao gồm địa chỉ email và nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm, trong đó có cả số an sinh xã hội.

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nghiêm trọng

Người dùng Prosper cần kiểm tra tài khoản tại Have I Been Pwned, đổi mật khẩu ngay, bật xác thực hai yếu tố, và đặc biệt cảnh giác với email lừa đảo nhắm vào nạn nhân bị lộ thông tin.

5. Mã độc "bất tử" trên blockchain

Nhóm Google (GTIG) đã phát hiện ra tác nhân đe dọa UNC5342 sử dụng 'EtherHiding' để phát tán phần mềm độc hại và tạo điều kiện cho hành vi trộm cắp tiền điện tử. Đây là lần đầu tiên GTIG phát hiện ra một tác nhân quốc gia áp dụng phương pháp này. Các đối tượng sử dụng EtherHiding, một kỹ thuật tận dụng các giao dịch trên blockchain công khai để lưu trữ và truy xuất các payload độc hại, nổi bật với khả năng chống chịu trước các nỗ lực gỡ bỏ và đưa vào danh sách đen thông thường.

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nghiêm trọng

Tin tặc đang lợi dụng tính bất biến của blockchain để lưu trữ mã độc hoặc chỉ dẫn tải payload lên các smart contract trên Ethereum, BNB Chain và các nền tảng khác. Kỹ thuật này tạo ra "máy chủ bulletproof" gần như không thể gỡ bỏ và khó truy vết bằng phương pháp truyền thống.

Để đối phó với mã độc này, người dùng không nên thực thi mã hoặc lệnh từ nguồn blockchain chưa xác thực. Các nhà cung cấp dịch vụ cần triển khai công cụ giám sát blockchain để phát hiện pattern nguy hiểm.

6. Chiến dịch giả mạo nhắm vào nhà phát triển macOS

Một chiến dịch quảng cáo độc hại trên Google Ads đang dẫn các nhà phát triển macOS đến các trang giả mạo Homebrew, LogMeIn và TradingView. Kỹ thuật "ClickFix" khuyến khích nạn nhân chạy lệnh terminal, từ đó cài đặt infostealer AMOS hoặc Odyssey để đánh cắp thông tin và token phát triển.

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nghiêm trọng

Khuyến nghị: Nhà phát triển macOS chỉ nên cài đặt phần mềm từ nguồn chính thức, kiểm soát cẩn thận khi copy-paste lệnh terminal, và quét thiết bị bằng công cụ EDR chuyên dụng cho macOS.

7. Cảnh báo khẩn cấp về F5 BIG-IP và Adobe Experience Manager

Theo Bleepingcomputer: Công ty an ninh mạng F5 công bố vụ xâm nhập nghiêm trọng dẫn đến rò rỉ mã nguồn và thông tin lỗ hổng BIG-IP, ảnh hưởng đến hơn 266.000 thiết bị trên toàn cầu.

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nghiêm trọng

Đồng thời, CISA cảnh báo lỗ hổng RCE nghiêm trọng trong Adobe Experience Manager (AEM) đang bị khai thác.

Khuyến nghị: Tổ chức sử dụng F5 BIG-IP cần cập nhật firmware khẩn cấp. Đối với AEM, cần vá theo hướng dẫn của Adobe và CISA ngay lập tức, hoặc cô lập instance public nếu chưa thể vá.

Check list hành động an ninh mạng: Tháng 10/2025

STT Hành động cụ thể Mức độ ưu tiên Môi trường liên quan Mục tiêu / Tác dụng Ghi chú thực thi
1 Cập nhật Windows với Patch Tuesday tháng 10/2025 Cao Windows 10/11 Vá 6 zero-day, 172 lỗ hổng Kiểm tra Windows Update hoặc tải thủ công từ Microsoft Catalog
2 Lên kế hoạch nâng cấp hoặc tham gia ESU cho Windows 10 Cao Windows 10 Giảm rủi ro bảo mật sau khi kết thúc hỗ trợ Kiểm tra thiết bị còn Windows 10, cân nhắc nâng cấp lên Windows 11
3 Kiểm tra và vá khẩn thiết bị F5 BIG-IP Cao Thiết bị mạng / firewall Ngăn khai thác RCE từ mã rò rỉ Kiểm tra phiên bản, cập nhật firmware mới nhất từ F5
4 Cập nhật và kiểm tra Adobe Experience Manager (AEM) Cao Web / Server Ngăn RCE đang bị khai thác Theo hướng dẫn CISA & Adobe Security Bulletin
5 Rà soát và bảo vệ dữ liệu cá nhân bị rò rỉ từ Prosper Cao Mọi nền tảng Ngăn lộ thông tin & lừa đảo Kiểm tra tài khoản tại Have I Been Pwned, đổi mật khẩu, bật MFA
6 Cập nhật hệ điều hành và bảo mật Android (chống Pixnapping) Trung bình Android Ngăn tấn công trích xuất mã MFA Cập nhật Android mới nhất, gỡ app lạ, không cấp quyền hiển thị cho app không cần thiết
7 Thay đổi thói quen dùng MFA hiển thị trên màn hình Trung bình Android / iOS Tránh rò rỉ mã xác thực Sử dụng app như Authy, Yubico Authenticator, hoặc phần cứng bảo mật
8 Kiểm tra macOS, xóa bản Homebrew hoặc LogMeIn cài từ Google Ads Cao macOS Ngăn AMOS / Odyssey infostealer Gỡ app nghi ngờ, cài lại từ nguồn chính thức, kiểm tra tiến trình bằng Activity Monitor
9 Quét toàn bộ thiết bị macOS bằng công cụ bảo mật / EDR Trung bình macOS Phát hiện infostealer / Trojan Dùng Malwarebytes hoặc SentinelOne, CrowdStrike Falcon nếu có
10 Tạo backup offline/immutable cho dữ liệu quan trọng Cao Tất cả Chuẩn bị phòng ransomware (LockBit, Qilin, DragonForce) Backup vào ổ cứng ngoài, không gắn mạng sau khi sao lưu
11 Cập nhật phần mềm chống mã độc & EDR Cao Windows / macOS / Linux Ngăn ransomware & stealer Đảm bảo engine cập nhật trong 24h gần nhất
12 Cấu hình firewall chặn IP, port không dùng Trung bình Windows / Linux / Router Giảm bề mặt tấn công Chỉ mở port cần thiết, chặn truy cập SSH/RDP công khai
13 Theo dõi blockchain indicators nếu dùng DeFi / ví tiền điện tử Trung bình Blockchain / Crypto Phát hiện payload độc hại ẩn trong hợp đồng thông minh Không tương tác hợp đồng không rõ nguồn, kiểm tra bằng Etherscan/Chainlist
14 Rà soát token, khóa API, SSH keys cũ Trung bình Dev / macOS / Linux Giảm nguy cơ bị khai thác qua token lộ Xoá hoặc xoay khóa API, SSH, OAuth không còn dùng
15 Kiểm tra hệ thống log để phát hiện bất thường Trung bình Windows / Linux Phát hiện khai thác sớm Tìm hành vi lạ: PowerShell bất thường, kết nối từ IP lạ
16 Tập huấn kỹ năng nhận biết phishing & social engineering Thấp Tất cả Giảm rủi ro tống tiền / lừa đảo Đọc email kỹ, không nhấp vào liên kết hoặc tệp đính kèm lạ
17 Thiết lập cảnh báo MFA & login mới qua email Thấp Mọi nền tảng Theo dõi đăng nhập trái phép Bật cảnh báo trong Google, Microsoft, Apple ID

Chú giải mức độ ưu tiên:

Cao - Thực hiện ngay lập tức

Trung bình - Thực hiện trong tuần

Thấp - Lập kế hoạch dài hạn

Tạp chí Điện tử và Ứng dụng | Cập nhật: 20/10/2025

kỹ thuật Pixnapping Android Prosper rò rỉ dữ liệu 17.6 triệu tài khoản mã độc blockchain EtherHiding Adobe Experience Manager AEM RCE infostealer AMOS Odyssey macOS

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thêm liên lạc bạn bè để khôi phục truy cập tài khoản Google

Thêm liên lạc bạn bè để khôi phục truy cập tài khoản Google

Bảo mật
Google cho phép người dùng thêm các liên hệ tin cậy để khôi phục truy cập tài khoản. Ngoài ra, nhiều tính năng bảo mật mới cũng được Google cập nhật nhằm chống lại nạn lừa đảo trực tuyến.
Công nghệ định thời nano giây của Microchip bảo vệ hạ tầng trọng yếu toàn cầu

Công nghệ định thời nano giây của Microchip bảo vệ hạ tầng trọng yếu toàn cầu

Công nghiệp 4.0
Microchip công bố công nghệ SkyWire™ tích hợp trong tường lửa BlueSky 2200, cho phép đồng bộ đồng hồ mạng ở khoảng cách xa trong phạm vi nano giây, mở ra giải pháp bảo mật định thời cho trung tâm dữ liệu, điện lực và tài chính toàn cầu.
Hacker rao bán dữ liệu thông tin khách hàng của Vietnam Airlines

Hacker rao bán dữ liệu thông tin khách hàng của Vietnam Airlines

Bảo mật
Mới đây trên một số diễn đàn hacker, hàng chục triệu bản ghi có chứa thông tin dữ liệu khách hàng của Vietnam Airlines bị hacker nước ngoài rao bán.
Nhà mạng viễn thông đang trở thành mục tiêu “béo bở” của tin tặc

Nhà mạng viễn thông đang trở thành mục tiêu “béo bở” của tin tặc

Viễn thông - Internet
Nokia vừa công bố Báo cáo phân tích các mối đe dọa an ninh mạng 2025 cho thấy các nhà mạng trên toàn cầu đang đối mặt với những cuộc tấn công mạng có chiều sâu và quy mô rất lớn. Các nhóm tin tặc đã tấn công vào hạ tầng lõi của hệ thống viễn thông, gây ra thiệt hại lớn về tài chính và uy tín của nhà mạng. Tại Việt Nam, các nhà mạng cũng đang đẩy mạnh đầu tư cho an ninh mạng trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục ban hành các khung pháp lý đầy đủ hơn.
Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

Bảo mật
Khoảng 70.000 người dùng bị ảnh hưởng bởi đợt rò rỉ dữ liệu liên quan tới Discord. Cụ thể, giấy tờ tùy thân của người dùng là dữ liệu bị nhắm tới bởi nhóm tin tặc
Xem thêm

Đọc nhiều

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

31°C

Cảm giác: 34°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
24°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
32°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
31°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
30°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
25°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
23°C
Hà Giang

30°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
25°C
Hải Phòng

31°C

Cảm giác: 37°C
mây thưa
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
22°C
Khánh Hòa

32°C

Cảm giác: 39°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
33°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
32°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
23°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
29°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
15°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16570 16839 17415
CAD 18210 18486 19100
CHF 32550 32934 33578
CNY 0 3470 3830
EUR 29995 30269 31290
GBP 34443 34835 35767
HKD 0 3262 3463
JPY 167 171 177
KRW 0 17 19
NZD 0 14757 15338
SGD 19786 20067 20587
THB 722 785 838
USD (1,2) 26084 0 0
USD (5,10,20) 26125 0 0
USD (50,100) 26153 26173 26353
Cập nhật: 21/10/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,153 26,153 26,353
USD(1-2-5) 25,107 - -
USD(10-20) 25,107 - -
EUR 30,298 30,322 31,449
JPY 171.84 172.15 179.19
GBP 34,942 35,037 35,825
AUD 16,927 16,988 17,418
CAD 18,478 18,537 19,049
CHF 32,975 33,078 33,741
SGD 20,006 20,068 20,673
CNY - 3,654 3,748
HKD 3,341 3,351 3,431
KRW 17.18 17.92 19.23
THB 773.99 783.55 833.12
NZD 14,854 14,992 15,331
SEK - 2,760 2,838
DKK - 4,053 4,167
NOK - 2,584 2,661
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,850.56 - 6,560.31
TWD 780.18 - 938.64
SAR - 6,927.13 7,245.74
KWD - 84,043 88,890
Cập nhật: 21/10/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,172 26,173 26,353
EUR 30,092 30,213 31,295
GBP 34,705 34,844 35,781
HKD 3,325 3,338 3,440
CHF 32,665 32,796 33,687
JPY 171.08 171.77 178.67
AUD 16,838 16,906 17,428
SGD 20,020 20,100 20,615
THB 788 791 825
CAD 18,431 18,505 19,012
NZD 14,894 15,372
KRW 17.80 19.46
Cập nhật: 21/10/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26353
AUD 16739 16839 17447
CAD 18386 18486 19092
CHF 32791 32821 33708
CNY 0 3665.2 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30165 30195 31220
GBP 34739 34789 35897
HKD 0 3390 0
JPY 170.35 170.85 177.86
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14857 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19939 20069 20796
THB 0 751 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 15360000 15360000 15460000
SBJ 14500000 14500000 15460000
Cập nhật: 21/10/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,160 26,210 26,353
USD20 26,160 26,210 26,353
USD1 23,845 26,210 26,353
AUD 16,857 16,957 18,080
EUR 30,374 30,374 31,750
CAD 18,360 18,460 19,777
SGD 20,057 20,207 21,140
JPY 171.81 173.31 177.96
GBP 34,895 35,045 35,843
XAU 15,048,000 0 15,152,000
CNY 0 3,548 0
THB 0 789 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 21/10/2025 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 151,000 ▲3000K 153,900 ▲2900K
Hà Nội - PNJ 151,000 ▲3000K 153,900 ▲2900K
Đà Nẵng - PNJ 151,000 ▲3000K 153,900 ▲2900K
Miền Tây - PNJ 151,000 ▲3000K 153,900 ▲2900K
Tây Nguyên - PNJ 151,000 ▲3000K 153,900 ▲2900K
Đông Nam Bộ - PNJ 151,000 ▲3000K 153,900 ▲2900K
Cập nhật: 21/10/2025 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,290 ▲240K 15,390 ▲240K
Miếng SJC Nghệ An 15,290 ▲240K 15,390 ▲240K
Miếng SJC Thái Bình 15,290 ▲240K 15,390 ▲240K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,290 ▲240K 15,390 ▲240K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,290 ▲240K 15,390 ▲240K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,290 ▲240K 15,390 ▲240K
NL 99.99 15,190 ▲240K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 15,190 ▲240K
Trang sức 99.9 15,180 ▲240K 15,380 ▲240K
Trang sức 99.99 15,190 ▲240K 15,390 ▲240K
Cập nhật: 21/10/2025 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,529 ▲24K 1,539 ▲24K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,529 ▲24K 15,392 ▲240K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,529 ▲24K 15,393 ▲240K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,511 ▲1363K 1,533 ▲31K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,511 ▲1363K 1,534 ▲31K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,493 ▲31K 1,523 ▲31K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 146,292 ▲3069K 150,792 ▲3069K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,886 ▲2325K 114,386 ▲2325K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 96,224 ▲2108K 103,724 ▲2108K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,562 ▲1891K 93,062 ▲1891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 8,145 ▼71497K 8,895 ▼78247K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 56,165 ▲1292K 63,665 ▲1292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,529 ▲24K 1,539 ▲24K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,529 ▲24K 1,539 ▲24K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,529 ▲24K 1,539 ▲24K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,529 ▲24K 1,539 ▲24K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,529 ▲24K 1,539 ▲24K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,529 ▲24K 1,539 ▲24K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,529 ▲24K 1,539 ▲24K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,529 ▲24K 1,539 ▲24K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,529 ▲24K 1,539 ▲24K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,529 ▲24K 1,539 ▲24K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,529 ▲24K 1,539 ▲24K
Cập nhật: 21/10/2025 14:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải Bóng rổ các CLB không chuyên Việt Nam 2025 diễn ra tại Hà Nội

Giải Bóng rổ các CLB không chuyên Việt Nam 2025 diễn ra tại Hà Nội

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Khi niềm tin trở thành xa xỉ phẩm

Khi niềm tin trở thành xa xỉ phẩm

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
HONOR ROBOT PHONE sẽ mở ra kỷ nguyên mới với thiết bị AI biết cảm nhận và phản hồi

HONOR ROBOT PHONE sẽ mở ra kỷ nguyên mới với thiết bị AI biết cảm nhận và phản hồi

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”

Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”

REDMI 15C: pin khủng, màn hình lớn, giá chỉ từ 3,69 triệu đồng

REDMI 15C: pin khủng, màn hình lớn, giá chỉ từ 3,69 triệu đồng

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Khai mạc cuộc thi Trường học không ma túy 2025

Khai mạc cuộc thi Trường học không ma túy 2025

RMIT Việt Nam trao học bổng trị giá 47,5 tỉ đồng năm 2025

RMIT Việt Nam trao học bổng trị giá 47,5 tỉ đồng năm 2025

VNPT TP.HCM cùng Sở GD&ĐT chung tay thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục

VNPT TP.HCM cùng Sở GD&ĐT chung tay thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
iPhone 17

iPhone 17 'cam vũ trụ' gây sốt: Cổ phiếu Apple lên đỉnh lịch sử, bất chấp tranh cãi

AI thúc đẩy cơn khát Đồng trên toàn cầu

AI thúc đẩy cơn khát Đồng trên toàn cầu

Tại sao châu Á đang dẫn đầu việc sử dụng stablecoin?

Tại sao châu Á đang dẫn đầu việc sử dụng stablecoin?

Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Tám lãnh đạo MobiFone được tuyển vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân

Tám lãnh đạo MobiFone được tuyển vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân

BIC trở thành nhà bảo hiểm chính cho dự án giao thông trọng điểm tại Thanh Hóa

BIC trở thành nhà bảo hiểm chính cho dự án giao thông trọng điểm tại Thanh Hóa

SABECO chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

SABECO chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động

Cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh