Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Theo đài NHK, bà Takaichi đã giành được 237 phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của Quốc hội, vượt xa ngưỡng cần thiết và không cần tổ chức vòng hai tại Hạ viện gồm 465 ghế.

Chiến thắng lịch sử và liên minh quyền lực mới

Thành công của bà Takaichi diễn ra sau khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đạt thỏa thuận liên minh với Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) vào cuối tuần trước. Theo Reuters, thỏa thuận này bao gồm việc Takaichi chấp nhận ủng hộ một số chính sách của JIP như giảm số ghế quốc hội, miễn học phí trung học phổ thông, và tạm dừng thuế tiêu thụ thực phẩm trong hai năm.

Tuy nhiên, các nguồn tin trong nước cho biết JIP sẽ không đảm nhiệm vị trí nội các, mà chỉ hỗ trợ chính phủ từ bên ngoài, cho phép họ dễ dàng rút lui nếu không đồng thuận với LDP.

Tobias Harris, Giám đốc công ty tư vấn Japan Foresight, nhận định trên CNBC rằng: “JIP có thể không muốn dính líu quá sâu vào chính quyền LDP vốn đang có tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục và thiếu niềm tin từ công chúng.”

Con đường nhiều thử thách của Takaichi

Trước khi đạt đến vị trí cao nhất, con đường của bà Takaichi đầy thử thách. Bà từng thua trong cuộc đua giành ghế chủ tịch LDP năm 2024 trước ông Shigeru Ishiba, nhưng đã đánh bại Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi để giành quyền lãnh đạo đảng vào tháng 9 năm nay, sau khi Ishiba từ chức.

Biến cố lớn xảy ra khi đảng Komeito rút khỏi liên minh với LDP vào ngày 10/10, chấm dứt mối quan hệ hơn 25 năm, khiến tương lai chính trị của bà Takaichi trở nên mong manh.

Là một chính trị gia bảo thủ cứng rắn, bà Takaichi được xem là người kế thừa trung thành của cố Thủ tướng Shinzo Abe và đường lối “Abenomics” – tập trung vào chính sách tiền tệ nới lỏng, chi tiêu tài khóa và cải cách cơ cấu.

Trước đây, bà từng chỉ trích kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), cho rằng điều này có thể cản trở đà phục hồi kinh tế.

Trên mặt trận ngoại giao, bà Takaichi được biết đến với lập trường cứng rắn với Trung Quốc, đồng thời ủng hộ sửa đổi Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng bà sẽ “rất thận trọng” trong cách thể hiện quan điểm, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ khu vực đang nhạy cảm.

Những chuyến thăm gây tranh cãi trước đây của bà tới Đền Yasukuni – nơi thờ các liệt sĩ, trong đó có một số tội phạm chiến tranh – từng khiến Trung Quốc và Hàn Quốc phản ứng dữ dội.

Theo Kei Okamura, Giám đốc điều hành Neuberger Berman: “Bà Takaichi hiểu rõ rằng cần duy trì mối quan hệ ổn định với Trung Quốc, Hàn Quốc và đặc biệt là Hoa Kỳ – những đối tác có ảnh hưởng lớn tới các thị trường xuất khẩu chủ chốt của Nhật Bản.”

Phản ứng thị trường

Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,5% trong phiên đầu ngày nhưng nhanh chóng xóa bỏ mức tăng, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm giảm 1,6 điểm cơ bản xuống 1,654%. Đồng yên cũng suy yếu 0,33%, giao dịch ở mức 151,25 JPY/USD.

Chiến thắng của bà Sanae Takaichi không chỉ là bước ngoặt lịch sử về giới tính trong chính trị Nhật Bản, mà còn mở ra một thời kỳ thử thách mới cho Tokyo – nơi kỳ vọng và hoài nghi đang song hành trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị đầy biến động.