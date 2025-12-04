Malaysia triển khai sáng kiến xác minh danh tính số (MyDigital ID) toàn quốc nhằm bảo vệ người dùng khỏi cuộc gọi lừa đảo, hành vi mạo danh và gian lận danh tính. Hệ thống thực hiện liên kết mỗi số điện thoại di động với danh tính số đã xác thực, ngăn chặn tội phạm lợi dụng thẻ SIM chưa kiểm tra hoặc sử dụng sai mục đích.

Cơ quan An ninh Mạng Quốc gia Malaysia (NACSA) hỗ trợ dự án này, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) điều phối thực hiện. TS. Megat Zuhairy Megat Tajuddin, Giám đốc điều hành NACSA cho biết các nhà mạng triển khai theo tiến độ riêng, một số bắt đầu với một thành phần, số khác thực hiện hai thành phần, việc áp dụng đầy đủ ba thành phần diễn ra dần trong thời gian tới.

Việc triển khai các thành phần của công nghệ xác minh danh tính MyDigital ID có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp và việc áp dụng đầy đủ sẽ diễn ra dần dần theo thời gian. Ảnh: FMT

Hệ thống MyDigital ID hoạt động qua ba thành phần chính. Thành phần đầu tiên xác minh số trả trước hiện có, người dùng rà soát toàn bộ số trả trước đăng ký dưới số MyKad của họ, xác nhận số nào thuộc quyền sở hữu thực sự. Biện pháp này ngăn kẻ lừa đảo khai thác số đăng ký bằng MyKad bị đánh cắp hoặc lạm dụng.

Thành phần thứ hai kiểm soát đăng ký thẻ SIM mới. Người mua thẻ SIM trả trước phải xác minh qua ứng dụng di động của nhà mạng bằng MyDigital ID. Cơ chế này đảm bảo số mới không thể kích hoạt bởi cá nhân sử dụng thông tin định danh của người khác.

Thành phần thứ ba cung cấp đăng nhập một lần (SSO) cho ứng dụng nhà mạng. Người dùng chọn đăng nhập ứng dụng di động của nhà mạng qua MyDigital ID, phương thức này tăng cường bảo mật, ngăn chặn chiếm đoạt tài khoản, lừa đảo lấy thông tin và truy cập trái phép.

Ông Nik Hisham Nik Ibrahim, Giám đốc điều hành MyDigital ID nhận định số điện thoại di động trở thành mục tiêu thường xuyên cho lừa đảo và gian lận danh tính. Đầu năm nay, báo chí Malaysia đưa tin số cuộc gọi lừa đảo trong nước đạt 2,98 triệu cuộc năm 2024, tăng gần gấp đôi so với 1,63 triệu cuộc năm 2023.

Ông Nik Hisham khẳng định việc sử dụng danh tính số hợp pháp giảm thiểu rủi ro tội phạm này, tăng niềm tin và an toàn số, ngăn chặn lừa đảo trong nền kinh tế số. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận nhiều người lo ngại quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, sợ danh tính số theo dõi, giám sát hoặc lưu trữ thông tin cá nhân.

Nền tảng MyDigital ID không lưu trữ dữ liệu người dùng, không theo dõi hoạt động trực tuyến, không thu thập thông tin cá nhân mới. Vai trò của nền tảng chỉ xác nhận danh tính người dùng khi họ chọn đăng nhập dịch vụ cụ thể. Toàn bộ quá trình diễn ra với sự đồng ý và kiểm soát hoàn toàn của người dùng.

Sáng kiến được xây dựng trên nền tảng Chiến lược An ninh Mạng Malaysia 2025-2030 do NACSA chủ trì, nhằm giữ hệ sinh thái mạng Malaysia an toàn và bền vững trước các mối đe dọa hiện tại lẫn mới nổi. Giám đốc điều hành NACSA nhấn mạnh MyDigital ID đóng vai trò then chốt trong nỗ lực này vì quy trình xác minh tham chiếu trực tiếp hồ sơ chính phủ do Cục Đăng ký Quốc gia bảo vệ.

Sáng kiến là một điểm sáng trong nhiều biện pháp của ngành viễn thông Malaysia chống lừa đảo qua di động. Đầu năm nay, các nhà mạng hàng đầu gồm CelcomDigi Berhad, Maxis, U Mobile, Telekom Malaysia và YTL Communications công bố kế hoạch ra mắt dịch vụ mạng liên kết cho doanh nghiệp trực tuyến, hỗ trợ chống gian lận và đánh cắp danh tính số.

Các nhà mạng dự định sử dụng sáng kiến Open Gateway của GSMA, cung cấp cho lập trình viên doanh nghiệp tại ngân hàng và nhà bán lẻ trực tuyến quyền truy cập liên kết vào API Xác minh Số, API này xác minh số điện thoại di động của khách hàng để cung cấp xác thực mạnh và cải thiện trải nghiệm người dùng.