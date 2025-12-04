Công nghệ số
Các nhà mạng viễn thông Malaysia tích hợp công nghệ xác minh danh tính MyDigital ID vào ứng dụng di động từ ngày 1 tháng 12 năm 2025, sau khi số cuộc gọi lừa đảo trong nước tăng từ 1,63 triệu cuộc năm 2023 lên 2,98 triệu cuộc năm 2024.

Malaysia triển khai sáng kiến xác minh danh tính số (MyDigital ID) toàn quốc nhằm bảo vệ người dùng khỏi cuộc gọi lừa đảo, hành vi mạo danh và gian lận danh tính. Hệ thống thực hiện liên kết mỗi số điện thoại di động với danh tính số đã xác thực, ngăn chặn tội phạm lợi dụng thẻ SIM chưa kiểm tra hoặc sử dụng sai mục đích.

Cơ quan An ninh Mạng Quốc gia Malaysia (NACSA) hỗ trợ dự án này, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) điều phối thực hiện. TS. Megat Zuhairy Megat Tajuddin, Giám đốc điều hành NACSA cho biết các nhà mạng triển khai theo tiến độ riêng, một số bắt đầu với một thành phần, số khác thực hiện hai thành phần, việc áp dụng đầy đủ ba thành phần diễn ra dần trong thời gian tới.

Việc triển khai các thành phần của công nghệ xác minh danh tính MyDigital ID có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp và việc áp dụng đầy đủ sẽ diễn ra dần dần theo thời gian.
Việc triển khai các thành phần của công nghệ xác minh danh tính MyDigital ID có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp và việc áp dụng đầy đủ sẽ diễn ra dần dần theo thời gian. Ảnh: FMT

Hệ thống MyDigital ID hoạt động qua ba thành phần chính. Thành phần đầu tiên xác minh số trả trước hiện có, người dùng rà soát toàn bộ số trả trước đăng ký dưới số MyKad của họ, xác nhận số nào thuộc quyền sở hữu thực sự. Biện pháp này ngăn kẻ lừa đảo khai thác số đăng ký bằng MyKad bị đánh cắp hoặc lạm dụng.

Thành phần thứ hai kiểm soát đăng ký thẻ SIM mới. Người mua thẻ SIM trả trước phải xác minh qua ứng dụng di động của nhà mạng bằng MyDigital ID. Cơ chế này đảm bảo số mới không thể kích hoạt bởi cá nhân sử dụng thông tin định danh của người khác.

Thành phần thứ ba cung cấp đăng nhập một lần (SSO) cho ứng dụng nhà mạng. Người dùng chọn đăng nhập ứng dụng di động của nhà mạng qua MyDigital ID, phương thức này tăng cường bảo mật, ngăn chặn chiếm đoạt tài khoản, lừa đảo lấy thông tin và truy cập trái phép.

Ông Nik Hisham Nik Ibrahim, Giám đốc điều hành MyDigital ID nhận định số điện thoại di động trở thành mục tiêu thường xuyên cho lừa đảo và gian lận danh tính. Đầu năm nay, báo chí Malaysia đưa tin số cuộc gọi lừa đảo trong nước đạt 2,98 triệu cuộc năm 2024, tăng gần gấp đôi so với 1,63 triệu cuộc năm 2023.

Ông Nik Hisham khẳng định việc sử dụng danh tính số hợp pháp giảm thiểu rủi ro tội phạm này, tăng niềm tin và an toàn số, ngăn chặn lừa đảo trong nền kinh tế số. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận nhiều người lo ngại quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, sợ danh tính số theo dõi, giám sát hoặc lưu trữ thông tin cá nhân.

Nền tảng MyDigital ID không lưu trữ dữ liệu người dùng, không theo dõi hoạt động trực tuyến, không thu thập thông tin cá nhân mới. Vai trò của nền tảng chỉ xác nhận danh tính người dùng khi họ chọn đăng nhập dịch vụ cụ thể. Toàn bộ quá trình diễn ra với sự đồng ý và kiểm soát hoàn toàn của người dùng.

Sáng kiến được xây dựng trên nền tảng Chiến lược An ninh Mạng Malaysia 2025-2030 do NACSA chủ trì, nhằm giữ hệ sinh thái mạng Malaysia an toàn và bền vững trước các mối đe dọa hiện tại lẫn mới nổi. Giám đốc điều hành NACSA nhấn mạnh MyDigital ID đóng vai trò then chốt trong nỗ lực này vì quy trình xác minh tham chiếu trực tiếp hồ sơ chính phủ do Cục Đăng ký Quốc gia bảo vệ.

Sáng kiến là một điểm sáng trong nhiều biện pháp của ngành viễn thông Malaysia chống lừa đảo qua di động. Đầu năm nay, các nhà mạng hàng đầu gồm CelcomDigi Berhad, Maxis, U Mobile, Telekom Malaysia và YTL Communications công bố kế hoạch ra mắt dịch vụ mạng liên kết cho doanh nghiệp trực tuyến, hỗ trợ chống gian lận và đánh cắp danh tính số.

Các nhà mạng dự định sử dụng sáng kiến Open Gateway của GSMA, cung cấp cho lập trình viên doanh nghiệp tại ngân hàng và nhà bán lẻ trực tuyến quyền truy cập liên kết vào API Xác minh Số, API này xác minh số điện thoại di động của khách hàng để cung cấp xác thực mạnh và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Nhà mạng FPT triển khai tính năng kích hoạt SIM qua VNeID Nhà mạng FPT triển khai tính năng kích hoạt SIM qua VNeID

Theo đó, không cần CCCD, khách hàng có thể kích hoạt SIM FPT qua ứng dụng VneID, xác thực danh tính chính chủ bằng tài ...
Phát hiện đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác lập tài khoản ngân hàng Phát hiện đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác lập tài khoản ngân hàng

Công an thành phố Đà Nẵng đã vừa phát hiện và bắt quả tang hai đường dây tội phạm chuyên mua bán dữ liệu cá ...
Quyết liệt xử lý sim rác, tài khoản không chính chủ Quyết liệt xử lý sim rác, tài khoản không chính chủ

Kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, các đại biểu cho rằng sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ đang là ...
Malaysia chống lừa đảo MyDigital ID xác minh danh tính số Cuộc gọi lừa đảo an ninh mạng Malaysia đăng ký SIM

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Hạ tầng thông minh
Dự kiến, mỗi trung tâm dữ liệu mới ở Việt Nam bắt buộc đáp ứng ba bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.
Đức buộc phải đấu giá lại băng tần 5G

Đức buộc phải đấu giá lại băng tần 5G

Viễn thông - Internet
Cơ quan quản lý mạng lưới liên bang Đức buộc phải tổ chức lại cuộc đấu giá phổ tần 5G năm 2019 sau phán quyết của tòa hành chính, đẩy ba nhà mạng lớn Deutsche Telekom, Vodafone và Telefónica vào "thế khó" về quyền sử dụng phổ tần đã chi hàng tỷ euro để sở hữu.
Gohub phối hợp các hãng hàng không nâng trải nghiệm bay với eSIM du lịch

Gohub phối hợp các hãng hàng không nâng trải nghiệm bay với eSIM du lịch

Viễn thông - Internet
Trong bối cảnh hành khách quốc tế ngày càng ưu tiên những dịch vụ có thể chuẩn bị từ trước chuyến đi, eSIM du lịch đang trở thành xu hướng kết nối mới.
Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Viễn thông - Internet
Mới đây, GSMA cảnh báo hơn nửa dân số đô thị trên toàn cầu sẽ bị quá tải mạng di động vào 2030 và khuyến nghị các nước cần bổ sung thêm 1-3 GHz băng tần tầm trung (mid-band spectrum) nếu muốn triển khai thành công 6G.
Mạng 6G sẽ thay thế 5G vào năm 2031

Mạng 6G sẽ thay thế 5G vào năm 2031

Viễn thông - Internet
Ericsson dự báo mạng 6G chính thức thương mại và đạt 180 triệu thuê bao vào năm 2031. Mạng 6G tích hợp trí tuệ nhân tạo từ gốc, cho phép thực tế hỗn hợp (MR) hoạt động trên diện rộng và cảm biến thông minh xuyên suốt hệ thống.
Xem thêm

Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
