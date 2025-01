Phát hiện đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác lập tài khoản ngân hàng

Lực lượng công an đồng loạt kiểm tra tại hai căn hộ - Ảnh: H.B.

Vào sáng ngày 31 tháng 8, Phòng An ninh mạng cùng với Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an Đà Nẵng) đã thông báo về việc họ đã phối hợp với Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra và làm rõ hai đường dây này.

Mua hàng chục ngàn hồ sơ cá nhân và sim rác

Theo thông tin, vào ngày 28 tháng 8, cảnh sát đã thực hiện đồng loạt kiểm tra tại hai căn hộ tại chung cư The OriGarden (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Tại căn hộ 1204, nhà CT1, họ đã bắt quả tang một nhóm gồm 6 người, trong đó có Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) là người cầm đầu. Nhóm này đang tiến hành việc sử dụng thông tin cá nhân trái phép về căn cước công dân (CCCD) của nhiều người để lập tài khoản ngân hàng trực tuyến và thực hiện các hoạt động bất chính.

Khoảng tháng 6-2023, Hiếu đã đến và ở căn hộ này. Anh ta đã trang bị các thiết bị cấu hình cao và thuê 5 người khác tham gia vào việc này.

Người này sử dụng tài khoản Telegram có tên "Hiểu Hiểu" để liên hệ với tài khoản có tên "Phep xinh" và "lưu ho so" để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân của người khác (bao gồm mặt trước và mặt sau của CCCD, ảnh chụp khuôn mặt), cùng với 7.343 thẻ sim đã kích hoạt trước.

Sau đó, Hiếu đã cung cấp thông tin cá nhân và sim cho nhóm của mình để mở tài khoản trực tuyến tại Ngân hàng BIDV và ví điện tử của các ngân hàng khác.

Tổng cộng, nhóm của Hiếu đã đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử khác nhau. Sau đó, Hiếu đã bán các tài khoản này cho người khác.

Tại căn hộ 11A14, nhà CT2, họ tiếp tục bắt quả tang một nhóm gồm 5 người, với Phan Văn Luân (26 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) đứng đầu. Công an đã phát hiện trên máy tính và điện thoại di động của Luân có lưu trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an đã phát hiện thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra - Ảnh: H.B.

Bước đầu xác định và các sơ hở trong hệ thống ngân hàng

Thông qua sự kiện này, PA05 cho thấy tình trạng thu thập, mua bán và trao đổi dữ liệu cá nhân, ảnh chân dung cá nhân trên mạng đang diễn ra rất phổ biến để khai thác lợi nhuận bất hợp pháp. Điều này đã gây ra thiệt hại lớn cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn và bảo mật thông tin, cũng như xâm phạm quyền lợi cá nhân.

Từ các ảnh chân dung của cá nhân cho thấy, có dấu hiệu rõ ràng cho thấy các bức ảnh này liên quan đến các siêu thị điện máy của các thương hiệu lớn. Khả năng cao là các tổ chức tín dụng cho vay trả góp tại các siêu thị điện máy đã bán thông tin cá nhân của cá nhân khi họ thực hiện việc vay mua sản phẩm điện tử trả góp.

Hơn nữa, việc mở tài khoản trực tuyến tại các ngân hàng hiện còn tồn tại nhiều điểm yếu, không có các biện pháp kiểm tra đối chứng, xác thực cẩn thận, dẫn đến việc lợi dụng đăng ký hàng loạt tài khoản trở nên dễ dàng.

Các nhà mạng đã kích hoạt thẻ sim với thông tin không chính xác và không chính chủ đã giúp kẻ xấu lợi dụng để mua bán, cho thuê số lượng lớn sim này để nhận mã OTP và đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Cơ quan công an đã nhấn mạnh: "Các ngân hàng, nhà mạng và tổ chức tín dụng cần thực hiện quản lý chặt chẽ hơn, ngăn chặn việc các đối tượng xấu dụng lợi thực hiện hành vi vi phạm."