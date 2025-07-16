Hyundai Palisade Exclusive và Ford Everest Titanium 2025: Chọn xe nào?

Ford Everest Titanium 2.0AT 4x2 2025

Thị trường SUV 7 chỗ Việt Nam đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Hyundai Palisade Exclusive và Ford Everest Titanium 2.0AT 4x2 2025. So sánh hai mẫu xe này cho thấy sự khác biệt rõ rệt về triết lý thiết kế và mức giá. Palisade Exclusive có giá niêm yết 1.469-1.479 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với 1.299 tỷ đồng của Everest Titanium, tạo ra câu hỏi quan trọng: liệu khoản chênh lệch 170-180 triệu đồng này có xứng đáng?

Hyundai Palisade Exclusive

Để hiểu rõ cuộc đối đầu này, chúng ta cần phân tích từng khía cạnh một cách có hệ thống. Palisade Exclusive đại diện cho xu hướng SUV hiện đại với định hướng sang trọng và công nghệ cao. Ngược lại, Everest Titanium giữ vững bản sắc SUV truyền thống với khả năng vận hành đa địa hình và tính thực dụng.

Chính sách ưu đãi của Hyundai trong tháng 7-8 đã đưa giá thực tế của Palisade Exclusive xuống mức 1.335 tỷ đồng tại một số đại lý, thu hẹp khoảng cách với Everest chỉ còn 36 triệu đồng. Con số này làm thay đổi hoàn toàn bài toán lựa chọn và buộc người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Nội thất Ford Everest Titanium 2.0AT 4x2 2025

Sức mạnh động cơ và hiệu suất vận hành

Cuộc so sánh bắt đầu từ trái tim của mỗi chiếc xe - hệ thống truyền động. Palisade Exclusive sử dụng động cơ dầu 2.2L Turbo sản sinh công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Con số này vượt trội rõ rệt so với động cơ 2.0L Single Turbo của Everest với 170 mã lực và 405 Nm.

Sự chênh lệch 30 mã lực và 35 Nm không chỉ là con số trên giấy mà mang lại trải nghiệm lái xe khác biệt. Động cơ 2.2L của Palisade hoạt động êm ái hơn, đặc biệt trong các tình huống tăng tốc vượt xe trên đường cao tốc. Tuy nhiên, động cơ 2.0L của Everest lại cho thấy độ bền cao và chi phí bảo dưỡng hợp lý hơn theo thời gian.

Hộp số tự động 8 cấp trên Palisade so với 6 cấp trên Everest tạo ra khác biệt đáng chú ý về mức tiêu thụ nhiên liệu. Thông số chính thức cho thấy Palisade tiêu thụ 7.05L/100km trên đường hỗn hợp, tiết kiệm hơn so với 8.31L/100km của Everest. Với giá dầu hiện tại, người dùng có thể tiết kiệm khoảng 200-300 nghìn đồng mỗi tháng nếu chạy 1.500km.

Hệ thống dẫn động cũng phản ánh hai triết lý khác nhau. Palisade cung cấp lựa chọn dẫn động cầu trước FWD hoặc bốn bánh toàn thời gian HTRAC, tối ưu cho việc di chuyển trong thành phố và đường trường. Everest với hệ dẫn động cầu sau RWD thể hiện DNA SUV thuần túy, ưu thế trong các tình huống kéo xe, chở hàng nặng và vận hành địa hình khó khăn.

Về chế độ lái, cả hai xe đều cung cấp nhiều tùy chọn nhưng với định hướng khác nhau. Palisade có 4 chế độ lái cơ bản (Eco, Comfort, Sport, Smart) và 3 chế độ địa hình (Snow, Sand, Mud), phù hợp đa số tình huống sử dụng hàng ngày. Everest với 6 chế độ địa hình chi tiết (Bình thường, Tiết kiệm, Kéo, Trơn trượt, Bùn, Cát) cho thấy Ford đầu tư nhiều hơn vào khả năng thích ứng địa hình phức tạp.

Nội thất Hyundai Palisade Exclusive

Không gian và trang bị tiện nghi

Kích thước là yếu tố phân định rõ rệt giữa hai mẫu xe. Palisade với thông số 4.995 x 1.975 x 1.750mm vượt trội Everest (4.914 x 1.923 x 1.842mm) ở cả ba chiều kích. Sự khác biệt 81mm về chiều dài, 52mm về chiều rộng tạo ra trải nghiệm không gian nội thất hoàn toàn khác biệt.

Không gian rộng rãi hơn của Palisade đặc biệt có ý nghĩa với hàng ghế thứ ba. Trong khi Everest chỉ phù hợp cho trẻ em hoặc người lớn ngồi tạm thời ở hàng ghế cuối, Palisade cho phép người lớn ngồi thoải mái trong các chuyến đi dài. Đây là lợi thế quan trọng với những gia đình thường xuyên di chuyển cùng ông bà, họ hàng.

Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập trên Palisade so với 2 vùng trên Everest cho thấy sự chăm chút đến từng chi tiết. Khả năng điều chỉnh nhiệt độ riêng biệt cho từng khu vực trong xe đặc biệt hữu ích trong điều kiện thời tiết nóng ẩm của Việt Nam.

Màn hình trung tâm 12.3 inch của Palisade không chỉ lớn hơn mà còn hiện đại hơn so với màn hình 12 inch của Everest. Giao diện người dùng của Hyundai được đánh giá trực quan và dễ sử dụng hơn, đặc biệt với những người ít am hiểu công nghệ.

Hệ thống âm thanh 12 loa trên Palisade mang lại trải nghiệm nghe nhạc phong phú hơn so với 8 loa của Everest. Tuy nhiên, với người dùng bình thường, chất lượng âm thanh của cả hai xe đều đáp ứng tốt nhu cầu giải trí hàng ngày.

Về ghế ngồi, cả hai xe đều sử dụng da cao cấp nhưng với định hướng khác nhau. Palisade tập trung vào độ êm ái và khả năng chỉnh điện đa hướng, phù hợp cho các chuyến đi dài. Everest ưu tiên chất liệu bền bỉ và dễ vệ sinh, thích hợp với lối sử dụng đa dạng.

Một điểm đáng chú ý là cửa sổ trời - trang bị không có trên Palisade Exclusive nhưng có trên Everest Titanium. Đây là chi tiết có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhiều khách hàng Việt Nam, vì cửa sổ trời được coi là biểu tượng của xe cao cấp.

Trang bị an toàn cũng phản ánh hai triết lý thiết kế. Palisade Exclusive có 6 túi khí cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe hiện đại như Cruise Control thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm. Everest Titanium với 7 túi khí tập trung vào các tính năng an toàn cơ bản nhưng đáng tin cậy như ABS, EBD, ESP.

Phân tích chi phí sở hữu dài hạn cho thấy bức tranh phức tạp hơn mức giá ban đầu. Palisade có lợi thế về tiết kiệm nhiên liệu nhưng chi phí bảo dưỡng và phụ tùng thay thế cao hơn. Everest tuy tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn nhưng chi phí vận hành tổng thể hợp lý, đặc biệt với mạng lưới dịch vụ Ford rộng khắp trên toàn quốc.

Xu hướng phát triển tương lai của phân khúc SUV 7 chỗ sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Nhóm khách hàng ưu tiên công nghệ, tiện nghi và trải nghiệm lái xe sang trọng sẽ hướng tới những mẫu xe như Palisade. Trong khi đó, những người cần SUV đa năng, bền bỉ và chi phí sở hữu hợp lý sẽ tiếp tục chọn Everest.

Cuộc cạnh tranh này buộc các hãng xe phải không ngừng cải tiến sản phẩm. Ford có thể sẽ tăng cường trang bị tiện nghi cho Everest thế hệ mới, trong khi Hyundai cần mở rộng mạng lưới dịch vụ và giảm chi phí bảo dưỡng để cạnh tranh hiệu quả hơn. Người tiêu dùng cuối cùng sẽ là bên hưởng lợi với nhiều lựa chọn chất lượng trong tầm giá phù hợp.