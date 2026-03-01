Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh

Cổ phiếu tăng phi mã, vốn hóa Samsung chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD

Vốn hóa đạt 1.025 tỷ USD, xếp hạng 12 thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/02/2026, cổ phiếu Samsung chốt ở mức 218.000 won (khoảng 153 USD), tăng 7,13% so với phiên trước. Đà tăng này giúp vốn hóa thị trường của hãng vươn lên 1.025 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên gia nhập “câu lạc bộ nghìn tỷ USD”.

Trên bảng xếp hạng toàn cầu, Samsung hiện đứng thứ 12, vượt qua các tập đoàn lớn như Walmart và Eli Lilly.

Tại châu Á, Samsung xếp thứ ba về vốn hóa, sau TSMC và Saudi Aramco. Một đại diện khác của Hàn Quốc là SK Hynix cũng ghi nhận vốn hóa 532,2 tỷ USD, đứng thứ 21 toàn cầu.

Cột mốc tài chính này củng cố vị thế của các tập đoàn công nghệ châu Á trong chuỗi cung ứng bán dẫn và thiết bị điện tử toàn cầu, trong đó có thị trường Việt Nam.

Lực đẩy từ chip AI và Galaxy S26 Series

Động lực tăng trưởng của Samsung đến từ triển vọng tích cực của ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Trước đó, Nvidia công bố doanh thu quý IV năm tài chính 2025 đạt 68,13 tỷ USD, vượt dự báo 66,2 tỷ USD của LSEG, qua đó củng cố niềm tin nhà đầu tư vào chu kỳ tăng trưởng của thị trường chip AI.

Ở mảng thiết bị đầu cuối, Samsung vừa ra mắt dòng Galaxy S26 Series với nhiều nâng cấp về hiệu năng và AI. Các phiên bản Galaxy S26 và S26+ sử dụng vi xử lý Exynos 2600 tiến trình 2 nm, cải thiện mạnh NPU, GPU và CPU. Riêng Galaxy S26 Ultra trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5, đồng thời tích hợp bộ công cụ Galaxy AI, nâng cấp trợ lý Bixby bằng mô hình ngôn ngữ lớn mới.

Ngoài ra, người dùng có thể kích hoạt thêm các trợ lý AI như Google Gemini và Perplexity AI thông qua thao tác nhấn giữ nút nguồn, mở rộng hệ sinh thái AI trên thiết bị di động.

Việc vốn hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD không chỉ là dấu ấn tài chính mang tính biểu tượng, mà còn phản ánh kỳ vọng dài hạn của thị trường đối với chiến lược AI và bán dẫn của Samsung trong giai đoạn mới.