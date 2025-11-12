NetApp mở rộng gấp ba lần đối tác AI tại châu Á - Thái Bình Dương nhờ chương trình Partner Sphere

NetApp vừa công bố kết quả triển khai Partner Sphere, một chương trình đối tác đặc biệt được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tạo nên sự khác biệt cho các đối tác.

Nhằm tăng cường năng lực hỗ trợ các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số ngày càng phức tạp, NetApp đã nâng cấp chương trình đối tác với bộ 16 năng lực giải pháp toàn diện, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi điện toán đám mây, khả năng phục hồi mạng và hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu. Những năng lực này được xây dựng phù hợp với các ưu tiên kinh doanh đặc thù của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

NetApp đã xây dựng các ưu đãi và lợi ích trong chương trình nhằm tối đa hóa tiềm năng tạo doanh thu cho đối tác, thông qua việc hỗ trợ đa dạng chiến lược bán hàng và cung cấp nguồn lực cần thiết để họ tiếp cận khách hàng mới, đồng thời mở rộng thị phần.

Cụ thể, các đối tác được quyền truy cập vào công cụ Partner Demo Gear, cho phép giới thiệu các giải pháp NetApp trong môi trường PoC (Proof of Concept) hoặc Lab theo nhu cầu. Họ cũng có thể phát triển năng lực dịch vụ với NetApp thông qua các khóa đào tạo Services Certified, từ đó xây dựng các dịch vụ tư vấn chuyên sâu và gia tăng doanh thu dịch vụ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường dịch vụ CNTT tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu dự kiến đạt 325,41 tỷ USD vào năm 2025.

Kể từ khi cập nhật hệ thống năng lực và chứng chỉ trong chương trình Partner Sphere, số lượng đối tác của NetApp được chứng nhận phân phối và triển khai các giải pháp AI đã tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước - minh chứng rõ nét cho hiệu quả và sức hút của chương trình. Ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong việc hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái đối tác, NetApp đã vinh dự nhận được giải thưởng Customers’ Choice 2025 trong hệ thống Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice Distinction, đồng thời được CRN và The Channel Co đánh giá là Chương trình 5 sao - 5-Star Storage Vendor Program 2025.

Ganesan Arumugam, Giám đốc cấp cao, phụ trách Các liên minh và Kênh đối tác tại khu vực CA-TBD của NetApp, cho biết: "Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu. Để tăng tốc phát triển, các tổ chức tại đây cần được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng mạnh mẽ, hiện đại, tích hợp khả năng phục hồi và nền tảng lưu trữ dữ liệu thống nhất, từ đó tối ưu hóa hiệu quả khai thác các giải pháp dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Chương trình Partner Sphere của NetApp đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu này, thông qua việc cung cấp các giải pháp lưu trữ đáng tin cậy, linh hoạt và có khả năng mở rộng cho các doanh nghiệp trong khu vực. Các đối tác của chúng tôi đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi, mở rộng sang các thị trường và phân khúc khách hàng mới, đồng thời tận dụng danh mục sản phẩm dẫn đầu thị trường để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh."

Chương trình Partner Sphere tập trung vào việc nâng cao năng lực và phát triển kỹ năng cho đối tác, đồng thời cung cấp các quyền lợi và ưu đãi nhằm tăng cường hiệu quả và sức ảnh hưởng của hệ sinh thái đối tác, bao gồm:

Phát triển và nâng cao năng lực cho đối tác: Bao gồm 16 năng lực giải pháp trong các lĩnh vực như AI, chuyển đổi đám mây, khả năng phục hồi an ninh mạng và hiện đại hoá hạ tầng dữ liệu. Với sự bùng nổ của AI, NetApp đã cập nhật các năng lực giải pháp AI, tập trung vào toàn bộ vòng đời giải pháp AI của khách hàng. Nâng cao năng lực năng cung cấp dịch vụ để mở rộng và phát triển kinh doanh: NetApp đồng hành cùng đối tác trong việc khai thác các nguồn doanh thu mới thông qua chương trình đào tạo Services Certified. Đối tác được trao quyền tự phát triển các dịch vụ sáng tạo nhằm triển khai các giải pháp NetApp đang được thị trường quan tâm. Đồng thời, việc đồng xây dựng thương hiệu với chứng nhận NetApp Services Certified giúp nâng cao mức độ nhận diện trên thị trường. Đối tác cũng có thể linh hoạt xây dựng danh mục sản phẩm dịch vụ toàn diện - từ các giải pháp của NetApp, nhà phân phối, đến các dịch vụ do chính đối tác phát triển. Khuyến khích bằng chương trình thưởng (incentive): Thông qua hệ thống phân cấp tiên tiến, chương trình này tối đa hóa lợi ích và hỗ trợ dành cho đối tác khi thăng hạng. Cơ chế này không chỉ mở rộng tiềm năng thu nhập và các khoản thưởng hấp dẫn, mà còn khuyến khích đối tác tập trung phát triển khách hàng mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư nhằm gia tăng nhu cầu thị trường đối với các giải pháp của NetApp.

Bà Trần Yến Ly, Giám đốc Sản phẩm NetApp, Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc gia ADG, cho biết: “Các doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh mẽ từ tầm nhìn về AI sang giai đoạn triển khai thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như sản xuất và dịch vụ công. Khi chuyển đổi số ngày càng tăng tốc, trọng tâm hiện nay là làm thế nào để các doanh nghiệp mở rộng ứng dụng AI một cách an toàn và hiệu quả.

Thông qua việc hợp tác cùng NetApp, chúng tôi đang đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng một hạ tầng dữ liệu thống nhất, bảo mật và sẵn sàng cho tương lai - nền tảng vững chắc để triển khai AI ở quy mô lớn, biến dữ liệu thành những quyết định thông minh và có sức ảnh hưởng trong dài hạn.”