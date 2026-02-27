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Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Hiền Ngô

Hiền Ngô

12:28 | 27/02/2026
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Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ngày 25/2/2026 ban hành Quyết định số 196-QĐ/ĐUMTTQ,CĐTTW chỉ định Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là lần đầu tiên một nhà khoa học đương nhiệm được giao trọng trách lãnh đạo Đảng ủy tổ chức chính trị - xã hội của cộng đồng trí thức khoa học - công nghệ Việt Nam.
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ngày 25/2/2026 ban hành Quyết định số 196-QĐ/ĐUMTTQ,CĐTTW chỉ định đồng chí Châu Văn Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Điều lệ Đảng, các quyết định, quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, phân cấp quản lý và công tác cán bộ, cùng kết luận của Bộ Chính trị về công tác cán bộ ở một số cơ quan Trung ương.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đóng vai trò tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Tổ chức này giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng khoa học.

Theo trang thông tin nhân sự Đại hội Đảng, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh sinh ngày 11/2/1961, quê tại thành phố Huế. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Quyết định chỉ định Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thể hiện định hướng mới trong công tác cán bộ. Đây là lần đầu tiên một nhà khoa học đương nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm, đồng thời là Ủy viên Trung ương Đảng qua ba khóa, được giao trọng trách lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội của cộng đồng trí thức.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Moskva (Liên bang Nga) năm 1994, được bổ nhiệm giáo sư ngành Hóa năm 2006. Ông là một trong những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Ông công tác tại hệ thống Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) từ năm 1985. Trong gần 40 năm, ông trải qua nhiều vị trí từ trưởng bộ môn, phó viện trưởng, viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, phó chủ tịch đến chủ tịch viện.

Từ tháng 2/2008, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ông ở cương vị này, lãnh đạo toàn diện hoạt động của cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu cả nước trong 17 năm qua.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus từ năm 2014, thành viên Hiệp hội Quốc tế các Viện Hàn lâm Khoa học. Năm 2025, ông được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga (Russian Academy of Sciences - RAS). Đến tháng 11/2025, RAS long trọng trao tặng danh hiệu Viện sĩ cho ông trong một lễ kỷ niệm hợp tác khoa học giữa hai bên.

Năm 2021, ông được Nhà nước Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh, một trong những phần thưởng cao quý nhất của Pháp dành cho các cá nhân có đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực, trong đó có khoa học.

Tháng 2/2026, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức lễ trao danh hiệu "Đại sứ Khoa học và Giáo dục của Liên bang Nga" cho Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, ghi nhận đóng góp của ông trong thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa hai nước.

Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030: Trí tuệ - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển
Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030: Trí tuệ - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển

Tháng 1/2026, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị giới thiệu đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. 100% cử tri tham dự hội nghị nhất trí giới thiệu ông ứng cử.

Tại hội nghị, các ý kiến đánh giá ông đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Luật Tổ chức Quốc hội, có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và uy tín cao. Ông được kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa cộng đồng khoa học với cơ quan lập pháp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức tới Quốc hội và các thiết chế chính sách.

Nhiệm kỳ 2025-2030 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trùng với giai đoạn then chốt thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới, trong đó khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là một trong các động lực tăng trưởng chủ yếu.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được kỳ vọng sẽ cùng tập thể Đảng ủy tăng cường tính chủ động, phản biện, tư vấn chính sách của đội ngũ trí thức khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy liên kết giữa viện - trường - doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
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