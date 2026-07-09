Khoa học
Phát minh khoa học

Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Hậu Thạch

Hậu Thạch

06:15 | 09/07/2026
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Bốn nhà khoa học Việt Nam vừa được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) cấp bằng sáng chế cho công nghệ chế tạo memristor trên nền vật liệu oxit crom (CrOₓ), đánh dấu bước tiến quan trọng của nghiên cứu bán dẫn trong nước, đồng thời mở ra triển vọng phát triển phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.
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Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam
Nhóm tác giả được trao bằng sáng chế cho công nghệ chế tạo memristor trên nền tảng vật liệu oxit crom (CrOₓ). (Ảnh: ĐHQG TP.HCM)

Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, bằng sáng chế có tên "Memristor Structures with Analog Switching Characteristics and Method for Fabricating the Same" được USPTO cấp ngày 30/6/2026. Đây là kết quả của nhiều năm nghiên cứu nhằm phát triển thế hệ linh kiện điện tử mới phục vụ các hệ thống tính toán hiệu năng cao và AI.

Bốn đồng tác giả của bằng sáng chế gồm PGS.TS Phạm Kim Ngọc và ThS. Phạm Phú Quân (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM), GS.TS Phan Bách Thắng (Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe) và PGS.TS Nguyễn Trần Thuật (Viện Bán dẫn và Vật liệu Tiên tiến, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Mở hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu linh kiện bán dẫn

Memristor được xem là một trong những linh kiện nền tảng cho các hệ thống tính toán thế hệ mới nhờ khả năng vừa lưu trữ vừa xử lý dữ liệu. Đây cũng là công nghệ được nhiều quốc gia đầu tư nghiên cứu nhằm phát triển các kiến trúc phần cứng AI có hiệu suất cao và tiêu thụ năng lượng thấp.

Khác với phần lớn các nghiên cứu trên thế giới hiện nay tập trung vào các vật liệu oxit kim loại như TiO₂, HfOₓ hay TaOₓ, nhóm nghiên cứu Việt Nam đã phát triển thành công nền tảng vật liệu mới dựa trên oxit crom (CrOₓ). Điểm nổi bật của sáng chế là không chỉ bảo hộ một cấu trúc linh kiện cụ thể mà còn xây dựng CrOₓ thành nền tảng vật liệu có thể kết hợp linh hoạt với nhiều lớp oxit và điện cực kim loại để phát triển các thế hệ memristor mới.

Theo nhóm nghiên cứu, hướng tiếp cận này tạo tiền đề phát triển các linh kiện có khả năng lưu trữ đa trạng thái và hoạt động phi tuyến - những đặc tính quan trọng để hiện thực hóa các khớp thần kinh điện tử (artificial synapses), nền tảng của các hệ thống tính toán lấy cảm hứng từ não bộ và phần cứng AI thế hệ mới.

Khẳng định năng lực nghiên cứu của khoa học Việt Nam

Thành tựu được USPTO cấp bằng sáng chế không chỉ ghi nhận giá trị khoa học của công trình mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của đội ngũ khoa học Việt Nam trong lĩnh vực vật liệu bán dẫn - một trong những ngành công nghệ chiến lược đang được nhiều quốc gia ưu tiên phát triển.

Trong số các tác giả, PGS.TS Phạm Kim Ngọc là Trưởng Bộ môn Vật liệu Nano và Màng mỏng, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), đồng thời phụ trách Phòng thí nghiệm Vật liệu tiên tiến ứng dụng cho Memristor (IMM Lab). Với gần 20 năm nghiên cứu khoa học vật liệu, bà được đánh giá là một trong những nhà khoa học tiên phong tại Việt Nam trong nghiên cứu vật liệu nano và linh kiện bán dẫn thế hệ mới.

Đồng tác giả GS.TS Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, là chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu tiên tiến với nhiều đóng góp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Việc các nhà khoa học Việt Nam được USPTO cấp bằng sáng chế cho công nghệ bán dẫn tiên tiến tiếp tục nối dài những dấu ấn của trí tuệ Việt trên bản đồ khoa học và công nghệ quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn theo các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, thành tựu này không chỉ mở rộng cơ hội thương mại hóa các kết quả nghiên cứu trong nước mà còn góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, tăng cường vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Công nghệ bán dẫn Bằng sáng chế Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) vật liệu bán dẫn Đại học Quốc gia TP.HCM

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,550 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,550 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,200 148,200
Hà Nội - PNJ 145,200 148,200
Đà Nẵng - PNJ 145,200 148,200
Miền Tây - PNJ 145,200 148,200
Tây Nguyên - PNJ 145,200 148,200
Đông Nam Bộ - PNJ 145,200 148,200
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 14,850
Miếng SJC Nghệ An 14,550 14,850
Miếng SJC Thái Bình 14,550 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 14,852
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 14,853
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 1,482
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 1,483
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 144,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 109,811
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 99,576
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 89,341
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 85,393
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 61,121
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
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AUD 17669 17942 18519
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CHF 31898 32279 32924
CNY 0 3826 3920
EUR 29363 29583 30664
GBP 34282 34673 35611
HKD 0 3223 3426
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14672 15262
SGD 19778 20060 20636
THB 701 764 817
USD (1,2) 26026 0 0
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EUR 29,487 29,511 30,896
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CNY - 3,796 3,939
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Cập nhật: 09/07/2026 08:00
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Tiền mặt Chuyển khoản
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CHF 31,961 32,089 33,019
JPY 157.91 158.54 166.44
AUD 17,893 17,965 18,559
SGD 19,981 20,061 20,649
THB 768 771 807
CAD 18,185 18,258 18,828
NZD 14,707 15,246
KRW 16.60 18.35
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
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AUD 17848 17948 18873
CAD 18221 18321 19332
CHF 32146 32176 33754
CNY 3806.9 3831.9 3967.2
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29546 29576 31301
GBP 34592 34642 36395
HKD 0 3355 0
JPY 158.38 158.88 169.42
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.167 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14780 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19943 20073 20799
THB 0 730.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14550000 14550000 14850000
SBJ 13000000 13000000 14850000
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,121 26,171 26,466
USD20 26,121 26,171 26,466
USD1 26,121 26,171 26,466
AUD 17,954 18,054 19,159
EUR 29,361 29,461 31,117
CAD 18,121 18,221 19,525
SGD 20,040 20,190 20,745
JPY 158.98 160.48 166.01
GBP 34,506 34,656 35,731
XAU 14,648,000 0 14,952,000
CNY 0 3,718 0
THB 0 768 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/07/2026 08:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

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Galaxy Z Flip 8 lộ ảnh chính thức, Samsung chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới ngày 22/7

Galaxy Z Flip 8 lộ ảnh chính thức, Samsung chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới ngày 22/7

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

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Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng

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Điều tra việc sử dụng ngày càng nhiều mô hình AI Trung Quốc trong các công ty Mỹ

Điều tra việc sử dụng ngày càng nhiều mô hình AI Trung Quốc trong các công ty Mỹ

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

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Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng

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Cựu lãnh đạo Apple đặt cược Thâm Quyến sẽ tạo ra Apple mới

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Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

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Chip bán dẫn siêu nhỏ đo tín hiệu sinh học đầu tiên thế giới ra đời

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Lần đầu nghe được âm thanh sóng plasma giữa sao Thổ và Enceladus

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Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an

Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới

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Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

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Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

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Liên doanh Malaysia đề xuất trung tâm dữ liệu AI tại Hà Nội

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Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp

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Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

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VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

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VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

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