Công nghệ số
AI

Điều tra việc sử dụng ngày càng nhiều mô hình AI Trung Quốc trong các công ty Mỹ

Thế Kiên

Thế Kiên

07:15 | 09/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét việc nhiều doanh nghiệp trong nước sử dụng mô hình AI Trung Quốc. Sự dịch chuyển này cho thấy cuộc đua trí tuệ nhân tạo không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn liên quan đến chi phí, dữ liệu và an ninh quốc gia.
DeepSeek và bài toán kiểm duyệt trong công nghệ AI Trung Quốc Cơn sốt OpenClaw: Khi Trung Quốc biến AI agent thành cuộc đua tỷ đô Mô hình AI Trung Quốc hút doanh nghiệp Mỹ nhờ chi phí thấp
Các nhà lập pháp điều tra việc sử dụng ngày càng nhiều mô hình AI Trung Quốc trong các công ty MỹCác nhà lập pháp điều tra việc sử dụng ngày càng nhiều mô hình AI Trung Quốc trong các công ty Mỹ
Các nhà lập pháp điều tra việc sử dụng ngày càng nhiều mô hình AI Trung Quốc trong các công ty Mỹ.

Vì sao AI Trung Quốc thu hút doanh nghiệp Mỹ?

Việc các doanh nghiệp Mỹ ngày càng sử dụng AI Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét những biện pháp nhằm kiểm soát xu hướng này, khi trí tuệ nhân tạo trở thành lĩnh vực chiến lược có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, an ninh mạng và vị thế công nghệ toàn cầu.

Theo CNBC, một số mô hình AI do Trung Quốc phát triển đang được các doanh nghiệp Mỹ quan tâm vì khoảng cách về hiệu năng với các sản phẩm hàng đầu của Mỹ ngày càng được thu hẹp, trong khi chi phí triển khai thấp hơn.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trên thế giới tìm cách giảm chi phí vận hành AI. Với các công ty phải xử lý lượng lớn dữ liệu hoặc tích hợp AI vào sản phẩm, chi phí sử dụng mô hình là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng dịch vụ.

Tuy nhiên, sự phổ biến nhanh của các mô hình Trung Quốc cũng tạo ra tranh luận tại Mỹ về vấn đề bảo mật, kiểm soát dữ liệu và ảnh hưởng công nghệ.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNBC rằng việc các công ty Mỹ sử dụng nhiều mô hình AI Trung Quốc “làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng”, cho rằng các hệ thống này có thể chịu tác động từ môi trường chính sách của Bắc Kinh.

Phía Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc này. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho rằng những nhận định nhằm vào lĩnh vực AI của nước này là “cáo buộc vô căn cứ”, đồng thời khẳng định sự phát triển AI Trung Quốc dựa trên năng lực khoa học và công nghệ nội địa.

Các công ty Mỹ sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc đã gia tăng đáng kể trong năm 2026

Các nhà lập pháp điều tra việc sử dụng ngày càng nhiều mô hình AI Trung Quốc trong các công ty Mỹ
Tỷ lệ phần trăm số lượng token từ các công ty Hoa Kỳ sử dụng OpenRouter được chuyển sang các mô hình của Trung Quốc.

Bài toán giữa chi phí thấp và an ninh công nghệ

Hồi tháng 4, Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ và Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện bắt đầu điều tra việc các mô hình AI Trung Quốc được sử dụng rộng rãi hơn.

Một trong những nội dung được xem xét là mức độ tiếp xúc của các công ty Mỹ với công nghệ AI phát triển từ Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ Andrew Garbarino cho rằng Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong một số lĩnh vực AI có ảnh hưởng đến an ninh mạng.

Các mô hình mở, cho phép nhà phát triển truy cập và tùy chỉnh một phần hệ thống, trở thành yếu tố khiến cuộc cạnh tranh phức tạp hơn. Khác với phần mềm truyền thống, việc kiểm soát hoàn toàn một mô hình AI đã được công khai rộng rãi trên internet là thách thức lớn.

Mô hình AI Trung Quốc hút doanh nghiệp Mỹ nhờ chi phí thấp
Mô hình AI Trung Quốc hút doanh nghiệp Mỹ nhờ chi phí thấp

Một số công ty công nghệ Mỹ vẫn lựa chọn khai thác các mô hình này. Theo CNBC, lãnh đạo một số doanh nghiệp cho biết mô hình AI Trung Quốc giúp họ giảm chi phí phát triển sản phẩm.

Cursor từng sử dụng công nghệ từ mô hình Kimi của Moonshot AI để xây dựng một số năng lực AI của mình. Trong khi đó, Airbnb cho biết hoạt động AI của công ty chủ yếu dựa trên mô hình có nguồn gốc từ Mỹ, nhưng vẫn sử dụng một số mô hình mã nguồn mở từ Trung Quốc thông qua các nhà cung cấp được phê duyệt tại Mỹ.

Điều này phản ánh thực tế rằng doanh nghiệp không chỉ lựa chọn AI dựa trên quốc gia phát triển, mà còn cân nhắc hiệu quả, khả năng tùy biến và chi phí vận hành.

Cuộc đua AI bước sang giai đoạn mới

Các chuyên gia nhận định việc hạn chế hoàn toàn mô hình AI Trung Quốc không đơn giản, nhất là với các hệ thống mã nguồn mở đã được cộng đồng công nghệ toàn cầu tiếp cận.

Kyle Chan, chuyên gia tại Trung tâm John L. Thornton về Trung Quốc thuộc Viện Brookings, cho rằng Mỹ có thể xem xét các quy định trong mua sắm liên bang, hạn chế cơ quan chính phủ hoặc nhà thầu sử dụng một số mô hình AI Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông nhận định việc cấm hoàn toàn các mô hình mở là khó thực hiện do dữ liệu kỹ thuật của chúng đã được phổ biến công khai.

Daniel Remler, chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), cho rằng Washington có thể lựa chọn cách tiếp cận mềm hơn, như công bố các đánh giá rủi ro hoặc yêu cầu tiêu chuẩn an toàn cao hơn với những công ty làm việc cùng chính phủ.

Cuộc tranh luận tại Mỹ cho thấy cạnh tranh AI đang chuyển sang giai đoạn mới. Không chỉ quốc gia nào tạo ra mô hình mạnh hơn, bên thắng cuộc còn có thể là bên xây dựng được hệ sinh thái AI đủ rẻ, dễ tiếp cận và được cộng đồng doanh nghiệp lựa chọn.

Với các quốc gia đang thúc đẩy chuyển đổi số như Việt Nam, xu hướng này cũng đặt ra bài toán tương tự: tận dụng sức mạnh AI toàn cầu nhưng vẫn cần đánh giá kỹ yếu tố bảo mật dữ liệu, chủ quyền công nghệ và sự phụ thuộc vào nền tảng bên ngoài.

AI mã nguồn mở là gì?

AI mã nguồn mở là các mô hình cho phép cộng đồng nghiên cứu hoặc doanh nghiệp tiếp cận một phần thành phần kỹ thuật để phát triển, tùy chỉnh theo nhu cầu riêng.

Ưu điểm của hướng tiếp cận này là giảm chi phí và tăng tốc đổi mới. Tuy nhiên, việc sử dụng trong các lĩnh vực nhạy cảm cần đi kèm đánh giá về nguồn dữ liệu, bảo mật và khả năng kiểm soát hệ thống.
AI mã nguồn mở là gì AI Trung Quốc mô hình trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc Trung Quốc Các nhà lập pháp Các nhà lập pháp Mỹ Trí tuệ nhân tạo DeepSeek doanh nghiệp Mỹ an ninh dữ liệu

Bài liên quan

Mô hình AI Trung Quốc hút doanh nghiệp Mỹ nhờ chi phí thấp

Mô hình AI Trung Quốc hút doanh nghiệp Mỹ nhờ chi phí thấp

AI agent: Cái giá tiêu thụ năng lượng cho trí tuệ nhân tạo thế hệ mới

AI agent: Cái giá tiêu thụ năng lượng cho trí tuệ nhân tạo thế hệ mới

Hà Nội xem xét hợp tác phát triển tổ hợp công nghệ cao và trung tâm dữ liệu quy mô 4-6 tỷ USD

Hà Nội xem xét hợp tác phát triển tổ hợp công nghệ cao và trung tâm dữ liệu quy mô 4-6 tỷ USD

Có thể bạn quan tâm

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

AI
Meta tuyên bố sẽ vô hiệu hóa camera trên kính thông minh ngay khi hệ thống phát hiện người dùng can thiệp vào đèn LED ghi hình, đồng thời cam kết kiện những cá nhân và doanh nghiệp quảng cáo dịch vụ tháo gỡ đèn báo này.
Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng

Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng

Điện tử tiêu dùng
Ngày 22/7 tới đây, Samsung tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked tháng 7/2026 tại London, giới thiệu thế hệ Galaxy màn hình gập mới cùng triết lý AI đặt sự thấu hiểu người dùng lên hàng đầu, thay vì chỉ chạy theo tốc độ xử lý.
Cựu lãnh đạo Apple đặt cược Thâm Quyến sẽ tạo ra Apple mới

Cựu lãnh đạo Apple đặt cược Thâm Quyến sẽ tạo ra Apple mới

AI
Will Wang, cựu giám đốc điều hành Apple và hiện là CEO Even Realities, cho rằng cơ hội tạo ra “Apple tiếp theo” có thể đến từ Thâm Quyến thay vì Thung lũng Silicon nhờ lợi thế kỹ sư, chuỗi cung ứng và hệ sinh thái phần cứng hoàn chỉnh.
Bắc Kinh sẽ tổ chức Hội nghị Robot thế giới 2026 với hơn 2.000 sản phẩm công nghệ

Bắc Kinh sẽ tổ chức Hội nghị Robot thế giới 2026 với hơn 2.000 sản phẩm công nghệ

AI
Hội nghị Robot thế giới 2026 (World Robot Conference 2026) sẽ diễn ra từ ngày 19-23/8 tại Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (Beijing E-Town, Trung Quốc), quy tụ hơn 300 doanh nghiệp và trên 2.000 sản phẩm robot, trong đó có hơn 150 sản phẩm lần đầu ra mắt, phản ánh những xu hướng mới trong ngành robot và trí tuệ nhân tạo.
Mô hình AI Trung Quốc hút doanh nghiệp Mỹ nhờ chi phí thấp

Mô hình AI Trung Quốc hút doanh nghiệp Mỹ nhờ chi phí thấp

Công nghệ số
Khi chi phí sử dụng các mô hình AI hàng đầu của Mỹ tăng cao, nhiều doanh nghiệp bắt đầu thử nghiệm giải pháp từ Trung Quốc. DeepSeek, Z.ai hay Qwen đang tạo áp lực mới lên OpenAI và Anthropic bằng chiến lược hiệu năng đủ tốt với giá thấp hơn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa cường độ nặng
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
37°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
38°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
36°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
24°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 32°C
mây cụm
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
29°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
37°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
35°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
27°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
25°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
26°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
25°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
38°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
37°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
28°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
37°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
37°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
27°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
mưa vừa
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,550 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,550 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,200 148,200
Hà Nội - PNJ 145,200 148,200
Đà Nẵng - PNJ 145,200 148,200
Miền Tây - PNJ 145,200 148,200
Tây Nguyên - PNJ 145,200 148,200
Đông Nam Bộ - PNJ 145,200 148,200
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 14,850
Miếng SJC Nghệ An 14,550 14,850
Miếng SJC Thái Bình 14,550 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 14,852
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 14,853
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 1,482
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 1,483
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 144,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 109,811
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 99,576
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 89,341
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 85,393
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 61,121
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17669 17942 18519
CAD 18027 18302 18918
CHF 31898 32279 32924
CNY 0 3826 3920
EUR 29363 29583 30664
GBP 34282 34673 35611
HKD 0 3223 3426
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14672 15262
SGD 19778 20060 20636
THB 701 764 817
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26466
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,106 26,106 26,466
USD(1-2-5) 25,062 - -
USD(10-20) 25,062 - -
EUR 29,487 29,511 30,896
JPY 157.57 157.85 167.23
GBP 34,483 34,576 35,739
AUD 17,898 17,963 18,625
CAD 18,170 18,228 18,886
CHF 32,115 32,215 33,130
SGD 19,911 19,973 20,738
CNY - 3,796 3,939
HKD 3,286 3,296 3,431
KRW 15.98 16.66 18.11
THB 750.6 759.87 812.86
NZD 14,626 14,762 15,184
SEK - 2,666 2,759
DKK - 3,945 4,080
NOK - 2,638 2,729
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,019.89 - 6,790.15
TWD 738.34 - 893.69
SAR - 6,885.36 7,246.7
KWD - 83,195 88,445
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,086 26,106 26,466
EUR 29,442 29,560 30,752
GBP 34,488 34,627 35,656
HKD 3,285 3,298 3,415
CHF 31,961 32,089 33,019
JPY 157.91 158.54 166.44
AUD 17,893 17,965 18,559
SGD 19,981 20,061 20,649
THB 768 771 807
CAD 18,185 18,258 18,828
NZD 14,707 15,246
KRW 16.60 18.35
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26074 26074 26466
AUD 17848 17948 18873
CAD 18221 18321 19332
CHF 32146 32176 33754
CNY 3806.9 3831.9 3967.2
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29546 29576 31301
GBP 34592 34642 36395
HKD 0 3355 0
JPY 158.38 158.88 169.42
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.167 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14780 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19943 20073 20799
THB 0 730.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14550000 14550000 14850000
SBJ 13000000 13000000 14850000
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,121 26,171 26,466
USD20 26,121 26,171 26,466
USD1 26,121 26,171 26,466
AUD 17,954 18,054 19,159
EUR 29,361 29,461 31,117
CAD 18,121 18,221 19,525
SGD 20,040 20,190 20,745
JPY 158.98 160.48 166.01
GBP 34,506 34,656 35,731
XAU 14,648,000 0 14,952,000
CNY 0 3,718 0
THB 0 768 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/07/2026 08:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Galaxy Z Flip 8 lộ ảnh chính thức, Samsung chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới ngày 22/7

Galaxy Z Flip 8 lộ ảnh chính thức, Samsung chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới ngày 22/7

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng

Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng

Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng

Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Chip bán dẫn siêu nhỏ đo tín hiệu sinh học đầu tiên thế giới ra đời

Chip bán dẫn siêu nhỏ đo tín hiệu sinh học đầu tiên thế giới ra đời

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Lần đầu nghe được âm thanh sóng plasma giữa sao Thổ và Enceladus

Lần đầu nghe được âm thanh sóng plasma giữa sao Thổ và Enceladus

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an

Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

Chuỗi Hội nghị

Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Liên doanh Malaysia đề xuất trung tâm dữ liệu AI tại Hà Nội

Liên doanh Malaysia đề xuất trung tâm dữ liệu AI tại Hà Nội

Chuỗi Hội nghị

Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Nghị quyết 57 sau 18 tháng đưa doanh nghiệp số vào vai trung tâm đổi mới

Nghị quyết 57 sau 18 tháng đưa doanh nghiệp số vào vai trung tâm đổi mới

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi mới

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi mới 'Sống trọn mùa hè cùng Ford'

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Sony khai tử đĩa game PlayStation, người chơi chịu thiệt nhất

Sony khai tử đĩa game PlayStation, người chơi chịu thiệt nhất

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày