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Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Bùi Hiển

Bùi Hiển

06:40 | 09/07/2026
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Meta tuyên bố sẽ vô hiệu hóa camera trên kính thông minh ngay khi hệ thống phát hiện người dùng can thiệp vào đèn LED ghi hình, đồng thời cam kết kiện những cá nhân và doanh nghiệp quảng cáo dịch vụ tháo gỡ đèn báo này.
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Kính thông minh Meta vướng làn sóng chỉ trích vì đèn LED dễ bị vô hiệu hóa

Việc Meta trình làng thế hệ kính thông minh AI mới nhất không giúp hãng xoa dịu dư luận mà ngược lại khiến làn sóng phản đối bùng lên mạnh hơn trước. Nhiều người dùng và tổ chức bảo vệ quyền riêng tư lo ngại thiết bị này bị lợi dụng để quay lén phụ nữ nơi công cộng, trong khi giới chuyên gia bảo mật cũng đặt câu hỏi lớn về khả năng giám sát trái phép mà chiếc kính mang lại.

Mối lo càng tăng khi cộng đồng chuyên chỉnh sửa phần cứng phát hiện ra cách vô hiệu hóa đèn LED báo hiệu ghi hình, biến chiếc kính vốn được thiết kế để minh bạch với người xung quanh trở thành công cụ quay lén âm thầm. Đáng nói hơn, một số thành viên trong nhóm này còn biến việc tháo đèn LED thành dịch vụ kinh doanh, nhận sửa kính cho khách hàng có nhu cầu ghi hình kín đáo.

Meta cập nhật cơ chế tự động vô hiệu hóa camera khi phát hiện đèn báo ghi hình bị can thiệp. Ảnh: Meta.
Meta cập nhật cơ chế tự động vô hiệu hóa camera khi phát hiện đèn báo ghi hình bị can thiệp. Ảnh: Meta.

Trước áp lực dư luận, Meta công bố một bản câu hỏi thường gặp nhằm giải thích cơ chế hoạt động của đèn báo và trấn an người dùng. Theo nội dung này, mỗi chiếc kính thông minh của hãng trang bị một đèn LED màu trắng gọi là đèn ghi hình, đèn sẽ nháy ngắn khi người dùng chụp ảnh và nháy liên tục suốt quá trình quay video. Meta khẳng định đèn báo này không có công tắc tắt riêng, mục đích duy nhất là để những người xung quanh luôn nhận biết khi nào họ đang bị ghi hình.

Meta khóa camera ngay khi phát hiện đèn LED bị che hoặc phá hỏng

Câu hỏi mà nhiều người quan tâm nhất chính là liệu Meta có biện pháp nào đối phó với các thủ thuật lách luật hay không, và câu trả lời nằm ngay trong chính sách bảo mật mà hãng vừa công bố. Hệ thống trên kính sẽ tự động khóa camera ngay khi phát hiện đèn ghi hình bị che khuất, thiết bị chỉ hoạt động chụp ảnh và quay video trở lại khi cảm biến xác nhận đèn đã được để lộ hoàn toàn. Meta cho biết cơ chế bảo vệ này đã tồn tại từ thế hệ kính thứ hai của hãng, chứ không phải tính năng mới bổ sung để đối phó dư luận gần đây.

Tuy nhiên tình hình thực tế phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ dán băng dính che đèn, khi Meta thừa nhận trong bài đăng của mình rằng một số người dùng đã tiến xa hơn bằng những thủ thuật tinh vi nhằm chỉnh sửa hoặc phá hủy hẳn phần cứng của đèn LED. Để chặn đứng những chiêu trò này, hãng đang triển khai bản cập nhật mới cho phép thiết bị tự động vô hiệu hóa camera ngay khi phát hiện đèn ghi hình bị tác động vật lý hoặc phá hỏng hoàn toàn. Meta xác nhận với Engadget rằng bản cập nhật phần mềm này mang tính bắt buộc và đang được triển khai rộng rãi tới người dùng trên toàn cầu.

Meta cam kết kiện các dịch vụ quảng cáo tháo đèn LED trái phép

Song song với việc siết chặt phần cứng, Meta cũng bắt tay xử lý tận gốc những nội dung tiếp tay cho hành vi vô hiệu hóa đèn báo ghi hình trên nền tảng của mình. Hãng cho biết đã gỡ bỏ hàng loạt quảng cáo, bài đăng và tin rao trên Marketplace quảng bá dịch vụ tháo gỡ hoặc chỉnh sửa đèn LED của kính thông minh. Không dừng lại ở việc xóa nội dung, Meta tuyên bố sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản của những cá nhân hoặc doanh nghiệp quảng cáo dịch vụ này, đồng thời theo đuổi các biện pháp pháp lý ngay cả khi quảng cáo đó xuất hiện bên ngoài hệ sinh thái Meta.

Động thái mạnh tay này cho thấy Meta buộc phải cân bằng giữa tham vọng phổ biến kính thông minh AI như một thiết bị đeo thường nhật với trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của cộng đồng xung quanh người dùng. Việc khóa camera khi đèn LED bị can thiệp vừa là giải pháp kỹ thuật, vừa là tín hiệu cho thấy hãng công nghệ này đang chịu áp lực lớn phải chứng minh thiết bị ghi hình đeo trên mặt không trở thành công cụ xâm phạm đời tư người khác.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,550 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,550 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,200 148,200
Hà Nội - PNJ 145,200 148,200
Đà Nẵng - PNJ 145,200 148,200
Miền Tây - PNJ 145,200 148,200
Tây Nguyên - PNJ 145,200 148,200
Đông Nam Bộ - PNJ 145,200 148,200
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 14,850
Miếng SJC Nghệ An 14,550 14,850
Miếng SJC Thái Bình 14,550 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 14,852
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 14,853
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 1,482
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 1,483
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 144,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 109,811
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 99,576
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 89,341
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 85,393
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 61,121
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
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CNY 0 3826 3920
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KRW 0 16 18
NZD 0 14672 15262
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DKK 0 4025 0
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SEK 0 2735 0
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XAU 14,648,000 0 14,952,000
CNY 0 3,718 0
THB 0 768 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/07/2026 08:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Galaxy Z Flip 8 lộ ảnh chính thức, Samsung chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới ngày 22/7

Galaxy Z Flip 8 lộ ảnh chính thức, Samsung chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới ngày 22/7

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng

Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng

Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng

Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng

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Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Chip bán dẫn siêu nhỏ đo tín hiệu sinh học đầu tiên thế giới ra đời

Chip bán dẫn siêu nhỏ đo tín hiệu sinh học đầu tiên thế giới ra đời

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Lần đầu nghe được âm thanh sóng plasma giữa sao Thổ và Enceladus

Lần đầu nghe được âm thanh sóng plasma giữa sao Thổ và Enceladus

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Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an

Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới

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Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

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Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

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Liên doanh Malaysia đề xuất trung tâm dữ liệu AI tại Hà Nội

Liên doanh Malaysia đề xuất trung tâm dữ liệu AI tại Hà Nội

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Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Nghị quyết 57 sau 18 tháng đưa doanh nghiệp số vào vai trung tâm đổi mới

Nghị quyết 57 sau 18 tháng đưa doanh nghiệp số vào vai trung tâm đổi mới

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Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi mới

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi mới 'Sống trọn mùa hè cùng Ford'

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Sony khai tử đĩa game PlayStation, người chơi chịu thiệt nhất

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày