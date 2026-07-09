Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Kính thông minh Meta vướng làn sóng chỉ trích vì đèn LED dễ bị vô hiệu hóa

Việc Meta trình làng thế hệ kính thông minh AI mới nhất không giúp hãng xoa dịu dư luận mà ngược lại khiến làn sóng phản đối bùng lên mạnh hơn trước. Nhiều người dùng và tổ chức bảo vệ quyền riêng tư lo ngại thiết bị này bị lợi dụng để quay lén phụ nữ nơi công cộng, trong khi giới chuyên gia bảo mật cũng đặt câu hỏi lớn về khả năng giám sát trái phép mà chiếc kính mang lại.

Mối lo càng tăng khi cộng đồng chuyên chỉnh sửa phần cứng phát hiện ra cách vô hiệu hóa đèn LED báo hiệu ghi hình, biến chiếc kính vốn được thiết kế để minh bạch với người xung quanh trở thành công cụ quay lén âm thầm. Đáng nói hơn, một số thành viên trong nhóm này còn biến việc tháo đèn LED thành dịch vụ kinh doanh, nhận sửa kính cho khách hàng có nhu cầu ghi hình kín đáo.

Meta cập nhật cơ chế tự động vô hiệu hóa camera khi phát hiện đèn báo ghi hình bị can thiệp. Ảnh: Meta.

Trước áp lực dư luận, Meta công bố một bản câu hỏi thường gặp nhằm giải thích cơ chế hoạt động của đèn báo và trấn an người dùng. Theo nội dung này, mỗi chiếc kính thông minh của hãng trang bị một đèn LED màu trắng gọi là đèn ghi hình, đèn sẽ nháy ngắn khi người dùng chụp ảnh và nháy liên tục suốt quá trình quay video. Meta khẳng định đèn báo này không có công tắc tắt riêng, mục đích duy nhất là để những người xung quanh luôn nhận biết khi nào họ đang bị ghi hình.

Meta khóa camera ngay khi phát hiện đèn LED bị che hoặc phá hỏng

Câu hỏi mà nhiều người quan tâm nhất chính là liệu Meta có biện pháp nào đối phó với các thủ thuật lách luật hay không, và câu trả lời nằm ngay trong chính sách bảo mật mà hãng vừa công bố. Hệ thống trên kính sẽ tự động khóa camera ngay khi phát hiện đèn ghi hình bị che khuất, thiết bị chỉ hoạt động chụp ảnh và quay video trở lại khi cảm biến xác nhận đèn đã được để lộ hoàn toàn. Meta cho biết cơ chế bảo vệ này đã tồn tại từ thế hệ kính thứ hai của hãng, chứ không phải tính năng mới bổ sung để đối phó dư luận gần đây.

Tuy nhiên tình hình thực tế phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ dán băng dính che đèn, khi Meta thừa nhận trong bài đăng của mình rằng một số người dùng đã tiến xa hơn bằng những thủ thuật tinh vi nhằm chỉnh sửa hoặc phá hủy hẳn phần cứng của đèn LED. Để chặn đứng những chiêu trò này, hãng đang triển khai bản cập nhật mới cho phép thiết bị tự động vô hiệu hóa camera ngay khi phát hiện đèn ghi hình bị tác động vật lý hoặc phá hỏng hoàn toàn. Meta xác nhận với Engadget rằng bản cập nhật phần mềm này mang tính bắt buộc và đang được triển khai rộng rãi tới người dùng trên toàn cầu.

Meta cam kết kiện các dịch vụ quảng cáo tháo đèn LED trái phép

Song song với việc siết chặt phần cứng, Meta cũng bắt tay xử lý tận gốc những nội dung tiếp tay cho hành vi vô hiệu hóa đèn báo ghi hình trên nền tảng của mình. Hãng cho biết đã gỡ bỏ hàng loạt quảng cáo, bài đăng và tin rao trên Marketplace quảng bá dịch vụ tháo gỡ hoặc chỉnh sửa đèn LED của kính thông minh. Không dừng lại ở việc xóa nội dung, Meta tuyên bố sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản của những cá nhân hoặc doanh nghiệp quảng cáo dịch vụ này, đồng thời theo đuổi các biện pháp pháp lý ngay cả khi quảng cáo đó xuất hiện bên ngoài hệ sinh thái Meta.

Động thái mạnh tay này cho thấy Meta buộc phải cân bằng giữa tham vọng phổ biến kính thông minh AI như một thiết bị đeo thường nhật với trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của cộng đồng xung quanh người dùng. Việc khóa camera khi đèn LED bị can thiệp vừa là giải pháp kỹ thuật, vừa là tín hiệu cho thấy hãng công nghệ này đang chịu áp lực lớn phải chứng minh thiết bị ghi hình đeo trên mặt không trở thành công cụ xâm phạm đời tư người khác.