Meta lên tiếng thừa nhận giữa "sự cố"

Ông Andy Stone, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông tại Meta, lên tiếng giữa lúc sự cố lan rộng, và ông cho biết trên mạng xã hội X: "Meta đang đưa các nền tảng trở lại hoạt động, dù sẽ mất chút thời gian để mọi thứ trở lại như bình thường".

We're coming back, though it may take a bit of time for everything to be fully back to normal. https://t.co/bmtG1Mrrr7 — Andy Stone (@andymstone) June 12, 2026

Ông Andy Stone khẳng định trên X

Lúc 23h ngày 12/6 giờ Việt Nam, bài đăng thu hút khoảng 9.100 lượt xem cùng 44 lượt bình luận, 25 lượt chia sẻ và 119 lượt thích. Đáng chú ý, phần lớn phản hồi bên dưới không hề dịu đi mà còn dồn dập chất vấn, yêu cầu Meta nói rõ thời điểm dịch vụ phục hồi hoàn toàn, còn một số khác cho biết hệ thống đã vô hiệu hóa nhầm tài khoản Instagram của họ.

Sau khi dại diện Meta phát đi thông điệp cam kết, lượng báo cáo sự cố trên Downdetector dần đi xuống và các nền tảng từng bước được khôi phục, người dùng Việt Nam truy cập bình thường.

Biểu đồ Downdetector tại Việt Nam ghi nhận lượng báo cáo sự cố Facebook tăng vọt và đạt đỉnh khoảng 1.895 lượt vào lúc 20h42, trong 24 giờ, trong khi đường cơ sở trước đó nằm ở mức 0, lúc 22h57 lượng báo cáo sự cố còn 37 lượt. Nguồn: Downdetector

Theo hình ảnh ghi nhận trên trang theo dõi Downdetector phiên bản tiếng Việt, lượng báo cáo sự cố của Facebook dâng cao và đạt đỉnh khoảng 1.895 lượt vào lúc 20h42, lúc 22h57 lượng báo cáo sự cố còn 37 lượt.

Lỗi truy cập Facebook tối 12/6/2026 và các lỗi phổ biến được báo cáo qua Downdetector phiên bản tiếng Việt. Ảnh chụp màn hình

Vì sao sự cố lần này khiến người dùng Việt Nam đặc biệt quan tâm

Mức độ ảnh hưởng của sự cố tại Việt Nam lớn đến vậy không phải ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ vị thế gần như độc tôn của Facebook trong đời sống số trong nước. Theo số liệu Decision Lab mà ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam của Meta, chia sẻ hôm 27/1, có tới 94% người dùng Internet tại Việt Nam sử dụng Facebook, qua đó đưa nền tảng này trở thành mạng xã hội phổ biến nhất cả nước, còn Instagram lọt vào nhóm năm ứng dụng được Gen Y và Gen Z dùng nhiều nhất.

Thống kê từ Decision Lab cho thấy 89% người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam nhắn tin với doanh nghiệp ít nhất một lần mỗi tuần và tăng lên khi 62% người mua sắm tăng cường dùng kênh tin nhắn để tìm hiểu sản phẩm trong các dịp cao điểm như Tết, nghỉ lễ. Chính vì vậy, khi Messenger nghẽn và tin nhắn không chuyển đi được, không ít người bán hàng online rơi vào gián đoạn liên lạc với khách ngay giữa lúc giao dịch.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương về ứng dụng công nghệ, với 93% cho biết đã dùng trí tuệ nhân tạo để tự động trả lời tin nhắn và tối ưu quảng cáo, biến nền tảng của Meta thành xương sống cho cả hoạt động vận hành lẫn bán hàng.