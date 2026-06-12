Lượng báo lỗi tăng vọt chỉ sau ít phút

Từ khoảng 20h39 ngày 12/6, nhiều người dùng tại Việt Nam bắt đầu gặp trục trặc khi mở các nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta. Trên Messenger, tin nhắn gửi đi treo ở trạng thái “Sending” kéo dài rồi báo “Failed to send”, còn Facebook và Instagram vẫn vào được nhưng bảng tin chỉ hiện khung xám chờ tải, không nạp nổi bài đăng mới.

Theo ghi nhận trên nền tảng theo dõi sự cố Down Detector, số lượt báo lỗi liên quan tới Facebook tăng từ khoảng 1.500 lúc 20h39 lên hơn 40.000 chỉ sau vài chục phút. Biểu đồ thống kê dựng gần như thẳng đứng, cho thấy trục trặc xảy ra đột ngột chứ không tích tụ dần từ trước trong ngày.

Giao diện Facebook bị lỗi không tải được nội dung bảng tin tối 12/6 trên máy tính

Sự cố không dừng ở Việt Nam mà lan ra phạm vi toàn cầu. Hơn 50.000 lượt báo lỗi từ người dùng khắp nơi đã gửi về Down Detector, và nhiều người mô tả tài khoản Facebook, Messenger trên điện thoại tự nhiên thoát ra, khi đăng nhập lại thì hệ thống tiếp tục báo lỗi.

Trên trình duyệt web, một số người gặp thông báo cho biết hệ thống đang xử lý và sẽ sớm khắc phục sự cố. Tại các hội nhóm Telegram và Zalo, người dùng liên tục chia sẻ ảnh chụp màn hình và hỏi nhau liệu chỉ riêng mình hay tất cả cùng gặp lỗi.

Meta chưa lên tiếng, sự cố từng nhiều lần lặp lại

Tới thời điểm hiện tại, Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân cũng như thời gian khắc phục. Một số người cũng phản ánh Threads tải chậm hơn thường lệ, trong khi WhatsApp dường như chưa chịu ảnh hưởng.

Đây không phải lần đầu các dịch vụ của Meta gặp trục trặc trên diện rộng. Hồi tháng 3/2024, Facebook, Instagram, Messenger và Threads từng đồng loạt ngừng hoạt động hơn 2 giờ, với hơn 550.000 lượt báo lỗi trên Down Detector ở thời điểm cao nhất.

Người dùng Zalo liên tục chia sẻ thông báo Facebook bị lỗi.

Tới tháng 12/2024, một sự cố tương tự tiếp tục xảy ra vào rạng sáng và ảnh hưởng tới hàng triệu người dùng toàn cầu, với hơn 100.000 lượt báo lỗi chỉ trong nửa giờ đầu. Cả hai lần, Meta đều xác nhận nguyên nhân đến từ lỗi kỹ thuật nội bộ và khẳng định không liên quan tới tấn công mạng.

Với hàng chục triệu tài khoản tại Việt Nam, Facebook và Messenger từ lâu trở thành công cụ liên lạc, bán hàng và làm việc mỗi ngày. Mỗi lần nền tảng gián đoạn, hoạt động trao đổi của cá nhân lẫn nhiều cửa hàng kinh doanh trực tuyến đều đình trệ theo, cho thấy mức độ phụ thuộc của đời sống số vào một vài hạ tầng tập trung.

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