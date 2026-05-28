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Meta chính thức triển khai phiên bản cải tiến của 'Tài khoản Thanh thiếu niên' trên Facebook và Instagram tại Việt Nam

Thành Biên

Thành Biên

11:21 | 28/05/2026
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Meta cập nhật tính năng 'Tài khoản Thanh thiếu niên' trên Instagram, Facebook và Messenger tại Việt Nam với bộ tiêu chuẩn nội dung được xây dựng dựa trên tiêu chí phân loại phim 13+ (P13), đồng thời ra mắt thiết lập Giới hạn Nội dung nhằm giúp phụ huynh kiểm soát chặt chẽ hơn trải nghiệm trên không gian mạng của con em mình
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Ngày 28 tháng 5 năm 2026, tại Hà Nội, Meta ra mắt phiên bản cải tiến của tính năng Tài khoản Thanh thiếu niên, được xây dựng dựa trên tiêu chí phân loại phim 13+ và phản hồi từ các bậc phụ huynh. Những thay đổi này hiện đang được áp dụng cho Tài khoản Thanh thiếu niên trên Instagram, FacebookMessenger tại Việt Nam. Ngoài ra, Tài khoản Thanh thiếu niên trên Instagram sẽ bao gồm một thiết lập mới nghiêm ngặt hơn mang tên Giới hạn Nội dung, dành cho những phụ huynh muốn giới hạn trải nghiệm trực tuyến của con em mình.

Đây là đợt nâng cấp toàn diện nhất đối với Tài khoản Thanh thiếu niên kể từ khi Meta giới thiệu tính năng này trên Instagram, Facebook và Messenger tại Việt Nam vào năm 2025. Đợt nâng cấp này tiếp tục củng cố các lớp bảo vệ tự động vốn đang được áp dụng cho tài khoản của hàng trăm triệu thanh thiếu niên trên toàn cầu.

Bà Malina Enlund, Quản lý Chính sách và An toàn, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Meta,
Bà Malina Enlund, Quản lý Chính sách và An toàn, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Meta chia sẻ tại Sự kiện

Cập nhật chính sách nội dung cho thanh thiếu niên, xây dựng dựa trên tiêu chí phân loại phim và phản hồi của phụ huynh

Tính năng Tài khoản Thanh thiếu niên vốn đã được thiết kế để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các nội dung không phù hợp. Tuy nhiên, trước những phản hồi từ các bậc phụ huynh, Meta nhận thấy họ cần sự minh bạch hơn nữa đối với những nội dung con em mình tiếp cận trên Instagram.

Vì vậy, Meta đã quyết định đồng bộ hóa các chính sách của mình với một tiêu chuẩn độc lập vốn đã rất quen thuộc với các bậc phụ huynh. Meta đã đối chiếu các hướng dẫn về nội dung cho trẻ vị thành niên của mình với tiêu chí phân loại phim dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên (13+), từ đó điều chỉnh hướng dẫn nội dung cho phù hợp. Dù có sự khác biệt giữa điện ảnh và mạng xã hội, mục tiêu của những thay đổi này là đưa trải nghiệm của thanh thiếu niên ở thiết lập 13+ trên Instagram tới gần hơn với cảm giác như khi các em đang xem một bộ phim được dán nhãn phù hợp cho lứa tuổi 13+.

Bên cạnh các chính sách dài hạn về việc ẩn hoặc chặn đề xuất đối với các nội dung gợi dục, hình ảnh bạo lực hoặc ghê rợn, cũng như các nội dung dành cho người lớn như mua bán rượu bia, thuốc lá; các chính sách cập nhật của Meta giờ đây sẽ còn thắt chặt hơn nữa. Những cập nhật này bao gồm ẩn hoặc không đề xuất các bài viết có ngôn từ kích động, các thử thách mạo hiểm, cùng các nội dung có thể cổ xúy cho những hành vi tiềm ẩn rủi ro, ví dụ như các bài đăng hiển thị dụng cụ sử dụng cần sa.

Tài khoản Thanh thiếu niên chỉ cho phép các em thay đổi cài đặt khi có sự đồng ý của phụ huynh
Tài khoản Thanh thiếu niên chỉ cho phép các em thay đổi cài đặt khi có sự đồng ý của phụ huynh

Mở rộng phạm vi bảo vệ trên Tài khoản Thanh thiếu niên

Meta đã cải tiến và hoàn thiện công nghệ của mình để chủ động nhận diện các nội dung vi phạm hướng dẫn mới về nội dung phù hợp với lứa tuổi. Công nghệ cải tiến này hiện đang được áp dụng trên toàn bộ nền tảng Instagram, bao gồm:

Tài khoản: Thanh thiếu niên sẽ không thể theo dõi các tài khoản có tên, phần mô tả (bio) hoặc thường xuyên chia sẻ những nội dung được Meta xác định là không phù hợp với lứa tuổi. Nếu đã theo dõi từ trước, các em sẽ không thể nhìn thấy hay tương tác với nội dung của họ, không thể gửi tin nhắn trực tiếp (DM) hoặc nhìn thấy bình luận của họ dưới bài viết của bất kỳ ai. Meta cũng sẽ không đề xuất các tài khoản này cho thanh thiếu niên, đồng thời thắt chặt bộ lọc để các em khó tìm thấy họ hơn trong mục Tìm kiếm. Hàng rào bảo vệ này có hiệu lực từ cả hai phía: các tài khoản vi phạm trên cũng sẽ không thể theo dõi, gửi tin nhắn trực tiếp hay bình luận vào bài viết của thanh thiếu niên.

Tìm kiếm: Meta vốn đã chặn các từ khóa tìm kiếm liên quan đến một số chủ đề nhạy cảm như tự tử, tự hại và rối loạn ăn uống. Sắp tới, Meta sẽ mở rộng phạm vi kiểm duyệt, chặn thanh thiếu niên tiếp cận các kết quả tìm kiếm liên quan đến nhiều từ khóa không phù hợp với lứa tuổi hơn, chẳng hạn như 'rượu bia' (alcohol) hay 'bạo lực' (gore). Công ty cũng đang hoàn thiện hệ thống để đảm bảo các từ khóa này vẫn bị chặn ngay cả khi người dùng viết sai chính tả.

Trải nghiệm Nội dung: Thanh thiếu niên sẽ không thể nhìn thấy các nội dung vi phạm hướng dẫn mới của Meta trên các mục đề xuất (Khám phá, Reels và Bảng tin), cũng như trong phần Bảng tin (Feed) và Tin (Stories), ngay cả khi nội dung đó được chia sẻ bởi người mà các em theo dõi hoặc xuất hiện dưới dạng bình luận. Thêm vào đó, nếu có người gửi liên kết dẫn đến các nội dung này qua tin nhắn, các em cũng sẽ không thể mở được.

Trải nghiệm AI: Dựa trên tiêu chí phân loại phim 13+ và phản hồi từ phụ huynh, Meta cũng đã cập nhật các trải nghiệm trí tuệ nhân tạo dành cho thanh thiếu niên. Theo đó, AI sẽ không đưa ra các phản hồi không phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo các nội dung này không đi lệch khỏi giới hạn của một bộ phim đã được dán nhãn dành cho độ tuổi 13+.

Ra mắt tính năng Giới hạn Nội dung: Thiết lập mới nghiêm ngặt hơn dành cho các bậc phụ huynh muốn tăng cường kiểm soát

Mỗi gia đình đều có những tiêu chuẩn khác nhau, và đối với một số bậc phụ huynh, các bộ phim dán nhãn 13+ vẫn có thể chứa những nội dung quá nhạy cảm so với con em mình. Đó là lý do Meta ra mắt một thiết lập mới nghiêm ngặt hơn mang tên 'Giới hạn Nội dung', giúp thắt chặt hơn nữa bộ lọc nội dung trên Tài khoản Thanh thiếu niên. Với tính năng này, các em không thể xem, viết hay nhận bình luận dưới các bài đăng. 'Giới hạn Nội dung' được thiết kế nhằm trao cho phụ huynh nhiều quyền kiểm soát hơn đối với những gì con em mình tiếp cận trên Instagram.

Các bậc phụ huynh có thể tham gia nhiều hơn vào việc kiểm soát trải nghiệm trực tuyến của con em mình
Các bậc phụ huynh có thể tham gia nhiều hơn vào việc kiểm soát trải nghiệm trực tuyến của con em mình

Hỗ trợ mang đến những trải nghiệm trực tuyến an toàn hơn tại Việt Nam

Hiện tại, người dùng ở lứa tuổi thanh thiếu niên trên Facebook, Instagram và Messenger tại Việt Nam sẽ bắt đầu được tự động chuyển sang thiết lập 13+ vừa cập nhật; trong khi đó, tính năng 'Giới hạn Nội dung' sẽ chính thức khả dụng vào cuối năm nay.

Bên cạnh việc liên tục cập nhật sản phẩm, Meta cũng đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Việt Nam nhằm mang đến những trải nghiệm trực tuyến an toàn, tích cực và phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

Hướng tới Tháng hành động vì trẻ em 2026 tại Việt Nam, Meta sẽ tham gia Lễ phát động Chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026–2030, diễn ra vào ngày 29 tháng 5 tại Hà Nội. Tại đây, Meta sẽ tổ chức một khu vực tương tác và tư vấn để phụ huynh trực tiếp tìm hiểu về tính năng Tài khoản Thanh thiếu niên và cách thiết lập tài khoản này cho con em mình.

Trong năm nay, Meta sẽ hợp tác cùng các đối tác tại Việt Nam triển khai một số hoạt động dành cho tài khoản Thanh thiếu niên và các công cụ bảo vệ tích hợp. Hoạt động này nhằm trang bị kiến thức cho các tổ chức để lan tỏa nhận thức đến các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về xây dựng môi trường mạng an toàn hơn cho thanh thiếu niên.

Những nỗ lực này là một phần trong cam kết dài hạn của Meta nhằm hỗ trợ người trẻ tại Việt Nam phát huy các lợi ích của mạng xã hội trong học tập và giao tiếp, đồng thời giữ an toàn và hành xử có trách nhiệm trên môi trường trực tuyến. Từ năm 2018, Meta đã đầu tư thúc đẩy kỹ năng số cho học sinh THPT, sinh viên đại học cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên tại Việt Nam. Thông qua sự kết hợp giữa các chương trình trên lớp học, hoạt động ngoại khóa, các khóa học theo nhu cầu cụ thể và các chiến dịch trực tuyến, những sáng kiến này đã tiếp cận gần một triệu học sinh, sinh viên và hàng chục nghìn giáo viên tại hơn 40 tỉnh thành.

Meta 'Tài khoản Thanh thiếu niên' Facebook Instagram Giới hạn Nội dung

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
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AUD 17632 17905 18484
CAD 17901 18176 18793
CHF 30536 30912 31554
CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
GBP 33599 33987 34919
HKD 0 3162 3365
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KRW 0 18 20
NZD 0 14415 15000
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Cập nhật: 28/10/2026 06:45
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CZK 0 1140 0
DKK 0 3860 0
EUR 28332 28362 30089
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2605 0
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TWD 0 785 0
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
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Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

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Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026