Công nghệ số
AI

Meta phát triển bản sao AI của Mark Zuckerberg

Hoàng Anh

Hoàng Anh

09:02 | 14/04/2026
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Theo Financial Times, Meta Platforms đang xây dựng một nhân vật trí tuệ nhân tạo mô phỏng CEO Mark Zuckerberg với độ chân thực cao.

Meta được cho là đang tiến hành dự án tạo nhân vật AI mô phỏng chính xác CEO của mình là Mark Zuckerberg. Mục tiêu của dự án là tạo ra một “phiên bản số” có khả năng giao tiếp nội bộ, phản hồi câu hỏi và đưa ra gợi ý cho nhân viên trong những thời điểm CEO không thể trực tiếp tham gia. Theo nguồn tin, Meta kỳ vọng công cụ này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa lãnh đạo và đội ngũ, đặc biệt trong bối cảnh công ty vận hành ở quy mô toàn cầu.

Dự án “Zuckerberg AI” nằm trong chiến lược rộng hơn của Meta nhằm phát triển các nhân vật AI 3D có khả năng tương tác theo thời gian thực. Trước mắt, công ty ưu tiên hoàn thiện phiên bản mô phỏng CEO như một thử nghiệm nội bộ, trước khi mở rộng sang các ứng dụng khác.

Meta
Meta đang tiến hành dự án tạo nhân vật AI mô phỏng CEO Mark Zuckerberg

Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi Wall Street Journal tiết lộ Zuckerberg đang tự xây dựng một trợ lý AI cá nhân, còn gọi là “CEO agent”. Công cụ này được thiết kế để hỗ trợ xử lý công việc hằng ngày, từ truy xuất thông tin nhanh đến đưa ra gợi ý điều hành, giúp giảm sự phụ thuộc vào các tầng trung gian trong quản lý.

Với mức vốn hóa thị trường khoảng 1,6 nghìn tỷ USD, Meta đang tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Zuckerberg được cho là dành từ 5 đến 10 giờ mỗi tuần để trực tiếp tham gia lập trình và đánh giá kỹ thuật cho các dự án AI trọng điểm, cho thấy mức độ ưu tiên cao của công ty đối với lĩnh vực này.

Chiến lược AI của Meta và hướng nâng tầm giá trị công nghệ Việt

Nếu thành công, mô hình này có thể được mở rộng, cho phép người dùng và nhà sáng tạo nội dung xây dựng các phiên bản AI của chính mình, mở ra một hướng phát triển mới cho hệ sinh thái số cá nhân hóa.

Tuy vậy, việc phát triển một “bản sao số” của lãnh đạo cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu một hệ thống AI có thể tái hiện đủ độ tinh tế trong tư duy và ra quyết định để vượt qua Turing Test, hay sẽ chỉ dừng lại ở vai trò công cụ hỗ trợ? Dù câu trả lời còn bỏ ngỏ, động thái này cho thấy tham vọng của Meta trong việc biến AI trở thành một dạng “trí tuệ đồng hành” trong môi trường làm việc tương lai.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu