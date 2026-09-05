Jaecoo J7 PHEV AWD tăng công suất, giá gần 900 triệu đồng

Jaecoo J7 PHEV AWD có thiết kế và trang bị cao cấp

Jaecoo, thương hiệu thuộc tập đoàn Chery, vừa giới thiệu J7 PHEV AWD tại Úc, ngay sau khi Geely trình làng Starray EM-i AWD tại thị trường này. Mẫu SUV hybrid cắm sạc dẫn động bốn bánh sẽ có mặt tại các đại lý Úc trong tháng 9.

J7 PHEV AWD được phân phối với phiên bản Summit cao cấp nhất. Ngoại thất xe tiếp tục sử dụng hệ thống đèn LED, bộ mâm hợp kim 19 inch thiết kế theo hướng tối ưu tính khí động học và gương chiếu hậu có kiểu dáng mới.

Jaecoo J7 PHEV AWD. Ảnh: Jaecoo.

Khoang cabin tập trung vào các tiện nghi phục vụ người lái và hành khách. Xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm 14,8 inch đặt dọc cùng màn hình HUD.

Danh sách trang bị còn gồm vô lăng sưởi, ghế trước chỉnh điện, sưởi và thông gió, bọc vật liệu giả da, hệ thống âm thanh Sony 8 loa, camera hành trình tích hợp và hệ thống đèn viền nội thất có thể tùy chỉnh.

Jaecoo J7 PHEV AWD sẽ có mặt tại các đại lý Úc trong tháng 9. Ảnh: Jaecoo.

J7 PHEV AWD cũng sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ và cửa cốp điều khiển điện. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm 8 túi khí, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng dừng và đi, cùng hệ thống hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường.

Động cơ mạnh hơn, phạm vi chạy điện giảm

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Jaecoo J7 PHEV AWD vẫn sử dụng hệ thống Super Hybrid System-Plug-in Hybrid (SHS-P), nhưng kết hợp với hộp số hybrid chuyên dụng một cấp (DHT), thay vì hộp số ba cấp trên Jaecoo J8 và Omoda C9 PHEV.

Xe trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 1.5L, sản sinh 103 mã lực và mô-men xoắn 215 Nm. Cụm truyền động điện gồm hai mô-tơ, lần lượt cho công suất 204 mã lực và 154 mã lực, cùng mô-men xoắn 210 Nm mỗi mô-tơ.

Jaecoo J7 PHEV AWD vẫn sử dụng hệ thống Super Hybrid System-Plug-in Hybrid. Ảnh: Jaecoo.

Tổng công suất hệ thống đạt 354 mã lực và mô-men xoắn cực đại 490 Nm. So với J7 PHEV dẫn động cầu trước, bản AWD tăng thêm 75 mã lực và 125 Nm. Hệ thống này đồng thời cung cấp khả năng dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Cung cấp điện cho các mô-tơ là bộ pin LFP dung lượng 18,4 kWh do BYD sản xuất. Việc tăng sức mạnh đi kèm mức tiêu thụ năng lượng cao hơn, khiến phạm vi vận hành thuần điện giảm từ 100 km xuống 80 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Tại Úc, Jaecoo J7 PHEV AWD có giá 47.990 AUD. Ảnh: Jaecoo.

J7 PHEV AWD hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 40 kW, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút. Với sạc AC 6,6 kW, thời gian sạc từ 25% lên 100% là khoảng 2,6 giờ.

Tại Úc, Jaecoo J7 PHEV AWD có giá 47.990 AUD, tương đương khoảng 897 triệu đồng. Mức giá này cao hơn đáng kể so với J7 PHEV FWD và đối thủ trực tiếp Geely Starray EM-i Inspire AWD.