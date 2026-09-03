Công nghệ số

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

Xuân Anh

Xuân Anh

23:16 | 03/09/2026
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ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng vào sáng 3/9 theo giờ Mỹ, với số lượng báo cáo lỗi tăng nhanh chỉ trong vài phút. Sự cố đồng thời ảnh hưởng đến Codex, trong khi OpenAI tiến hành điều tra và khôi phục dịch vụ.
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ChatGPT, dịch vụ chatbot AI của OpenAI, đã gặp sự cố gián đoạn trên diện rộng trong ngày 3/9, khiến lượng người dùng báo lỗi tăng mạnh trong thời gian ngắn. Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến ChatGPT mà còn liên quan đến Codex, công cụ AI dành cho lập trình của OpenAI.

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi
Lỗi ChatGPT hiển thị trên trang https://status.openai.com

Theo dữ liệu được Downdetector ghi nhận, đến 7 giờ 53 sáng ngày 3/9 theo giờ Thái Bình Dương (PT), tương đương 21 giờ 53 cùng ngày theo giờ Việt Nam, đã có hơn 5.000 lượt báo cáo vấn đề với ChatGPT. Đáng chú ý, tại thời điểm đó, trang trạng thái chính thức của OpenAI vẫn chưa hiển thị sự cố.

Theo các mốc thời gian được ghi nhận, lượng báo cáo sự cố tăng nhanh trong khoảng 25 phút:

Thời gian tại Việt Nam Số báo cáo lỗi Trạng thái OpenAI
21:53 Hơn 5.000 Chưa ghi nhận sự cố
22:03 Hơn 22.000 Bắt đầu điều tra ChatGPT và Codex
22:09 Hơn 43.000 Đang điều tra
22:14 Hơn 52.000 Đang điều tra
22:18 Hơn 66.000 Đang điều tra

Như vậy, chỉ trong khoảng 25 phút, số lượng báo cáo đã tăng từ hơn 5.000 lên hơn 66.000, tức tăng hơn 13 lần. Đây là dấu hiệu cho thấy sự cố diễn ra trên phạm vi rộng thay vì chỉ ảnh hưởng đến một nhóm người dùng hoặc một khu vực riêng lẻ.

Các báo cáo về sự cố cũng cho thấy người dùng gặp vấn đề khi truy cập và sử dụng ChatGPT. Một số dịch vụ và tính năng liên quan đến hệ sinh thái OpenAI cũng bị ảnh hưởng trong cùng thời điểm.

Trong sự cố lần này là ChatGPT và Codex cùng được OpenAI đưa vào quá trình điều tra. Điều này làm dấy lên khả năng các vấn đề có thể liên quan đến một phần hạ tầng hoặc thành phần dịch vụ được nhiều sản phẩm sử dụng chung.

OpenAI sau đó đã cập nhật trang trạng thái, xác nhận tình trạng lỗi và tiến hành khắc phục. Theo lịch sử trạng thái chính thức của OpenAI, các sự cố trong ngày 3/9 đã được xử lý và các dịch vụ bị ảnh hưởng đã khôi phục hoàn toàn.

Trang trạng thái của OpenAI hiện cũng cho biết hệ thống đã hoạt động bình thường và không ghi nhận sự cố đang diễn ra.

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi
Ảnh chụp màn hình

Sự cố của ChatGPT diễn ra trong một thời điểm đáng chú ý khi một số nền tảng AI lớn khác cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn trong cùng ngày.

Theo The Verge và Axios, Claude của Anthropic và Grok của xAI cũng gặp vấn đề trong khoảng thời gian tương tự. Việc nhiều nền tảng AI lớn cùng gặp sự cố đã thu hút sự chú ý bởi đây không phải tình huống thường xuyên xảy ra. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy các sự cố này có cùng một nguyên nhân.

Đối với OpenAI, nguyên nhân kỹ thuật cụ thể đứng sau đợt gián đoạn này chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, việc cả ChatGPT và Codex cùng nằm trong phạm vi ảnh hưởng cho thấy sự cố có thể liên quan đến các thành phần hạ tầng dùng chung.

Với hàng triệu người dùng cá nhân và doanh nghiệp đang phụ thuộc vào các dịch vụ AI trực tuyến, những sự cố như vậy một lần nữa cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào hạ tầng điện toán đám mây và các nền tảng AI tập trung.

Cập nhật: Đến thời điểm hiện tại, trên trang status.OpenAI.com thông báo vẫn còn rất nhiều dịch vụ bị ảnh hưởng chưa được khôi phục hoàn toàn.

ChatGPT gặp sự cố ChatGPT bị gián đoạn openAI Codex sự cố dịch vụ AI

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
NL 99.99 13,750 ▲150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,650 ▲150K
Trang sức 99.9 14,270 ▲70K 14,870 ▲70K
Trang sức 99.99 14,280 ▲70K 14,880 ▲70K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,461 ▲7K 14,912 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,461 ▲7K 14,913 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,456 ▲7K 1,486 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,456 ▲7K 1,487 ▲1339K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,431 ▲7K 1,476 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,139 ▲693K 146,139 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,061 ▲525K 110,861 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,728 ▲476K 100,528 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,395 ▲427K 90,195 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,409 ▲408K 86,209 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,905 ▲292K 61,705 ▲292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
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DKK 0 4030 0
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KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/09/2026 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
EVNSPC cảnh báo giả mạo ứng dụng chăm sóc khách hàng

EVNSPC cảnh báo giả mạo ứng dụng chăm sóc khách hàng

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8: Thời điểm tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao nhất

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8: Thời điểm tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao nhất

Quy định mới về hoạt động mật mã dân sự

Quy định mới về hoạt động mật mã dân sự

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng

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Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

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