ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

ChatGPT, dịch vụ chatbot AI của OpenAI, đã gặp sự cố gián đoạn trên diện rộng trong ngày 3/9, khiến lượng người dùng báo lỗi tăng mạnh trong thời gian ngắn. Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến ChatGPT mà còn liên quan đến Codex, công cụ AI dành cho lập trình của OpenAI.

Lỗi ChatGPT hiển thị trên trang https://status.openai.com

Theo dữ liệu được Downdetector ghi nhận, đến 7 giờ 53 sáng ngày 3/9 theo giờ Thái Bình Dương (PT), tương đương 21 giờ 53 cùng ngày theo giờ Việt Nam, đã có hơn 5.000 lượt báo cáo vấn đề với ChatGPT. Đáng chú ý, tại thời điểm đó, trang trạng thái chính thức của OpenAI vẫn chưa hiển thị sự cố.

Theo các mốc thời gian được ghi nhận, lượng báo cáo sự cố tăng nhanh trong khoảng 25 phút:

Thời gian tại Việt Nam Số báo cáo lỗi Trạng thái OpenAI 21:53 Hơn 5.000 Chưa ghi nhận sự cố 22:03 Hơn 22.000 Bắt đầu điều tra ChatGPT và Codex 22:09 Hơn 43.000 Đang điều tra 22:14 Hơn 52.000 Đang điều tra 22:18 Hơn 66.000 Đang điều tra

Như vậy, chỉ trong khoảng 25 phút, số lượng báo cáo đã tăng từ hơn 5.000 lên hơn 66.000, tức tăng hơn 13 lần. Đây là dấu hiệu cho thấy sự cố diễn ra trên phạm vi rộng thay vì chỉ ảnh hưởng đến một nhóm người dùng hoặc một khu vực riêng lẻ.

Các báo cáo về sự cố cũng cho thấy người dùng gặp vấn đề khi truy cập và sử dụng ChatGPT. Một số dịch vụ và tính năng liên quan đến hệ sinh thái OpenAI cũng bị ảnh hưởng trong cùng thời điểm.

Trong sự cố lần này là ChatGPT và Codex cùng được OpenAI đưa vào quá trình điều tra. Điều này làm dấy lên khả năng các vấn đề có thể liên quan đến một phần hạ tầng hoặc thành phần dịch vụ được nhiều sản phẩm sử dụng chung.

OpenAI sau đó đã cập nhật trang trạng thái, xác nhận tình trạng lỗi và tiến hành khắc phục. Theo lịch sử trạng thái chính thức của OpenAI, các sự cố trong ngày 3/9 đã được xử lý và các dịch vụ bị ảnh hưởng đã khôi phục hoàn toàn.

Trang trạng thái của OpenAI hiện cũng cho biết hệ thống đã hoạt động bình thường và không ghi nhận sự cố đang diễn ra.

Ảnh chụp màn hình

Sự cố của ChatGPT diễn ra trong một thời điểm đáng chú ý khi một số nền tảng AI lớn khác cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn trong cùng ngày.

Theo The Verge và Axios, Claude của Anthropic và Grok của xAI cũng gặp vấn đề trong khoảng thời gian tương tự. Việc nhiều nền tảng AI lớn cùng gặp sự cố đã thu hút sự chú ý bởi đây không phải tình huống thường xuyên xảy ra. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy các sự cố này có cùng một nguyên nhân.

Đối với OpenAI, nguyên nhân kỹ thuật cụ thể đứng sau đợt gián đoạn này chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, việc cả ChatGPT và Codex cùng nằm trong phạm vi ảnh hưởng cho thấy sự cố có thể liên quan đến các thành phần hạ tầng dùng chung.

Với hàng triệu người dùng cá nhân và doanh nghiệp đang phụ thuộc vào các dịch vụ AI trực tuyến, những sự cố như vậy một lần nữa cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào hạ tầng điện toán đám mây và các nền tảng AI tập trung.

Cập nhật: Đến thời điểm hiện tại, trên trang status.OpenAI.com thông báo vẫn còn rất nhiều dịch vụ bị ảnh hưởng chưa được khôi phục hoàn toàn.