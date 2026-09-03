Doanh nghiệp số

Buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á

Phạm Anh

Phạm Anh

10:45 | 03/09/2026
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Dự kiến quý 4 năm 2027, thiết bị sẽ được đưa vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng đối với phi công và kỹ thuật viên bảo trì dòng máy bay A220 tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
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Việc triển khai dịch vụ huấn luyện bay dành cho máy bay A220 sẽ được thực hiện thông qua quan hệ hợp tác với Flight Training Alliance (FTA), đơn vị cung cấp dịch vụ huấn luyện bay cho dòng máy bay A220 được Airbus ủy quyền.

FTA là liên doanh giữa nhà sản xuất thiết bị mô phỏng buồng lái CAE và tổ chức đào tạo bay Lufthansa Aviation Training (LAT). Theo thỏa thuận giữa hai bên thì FTA sẽ là đơn vị khai thác thiết bị mô phỏng buồng lái, trong khi AATC sẽ quản lý việc vận hành và tổ chức đào tạo.

Bà Silvia Meloni, Tổng giám đốc Trung tâm đào tạo của Airbus tại Châu Á (AATC), cho biết “Việc xây dựng năng lực đào tạo đối với dòng máy bay A220 tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là yếu tố chiến lược thúc đẩy sự phát triển của Airbus tại đây. Thiết bị mô phỏng buồng lái A220 mới sẽ giúp các hãng hàng không trong khu vực tiếp cận chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới, qua đó giúp huấn luyện phi công thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo quá trình đưa đội bay A220 vào khai thác diễn ra an toàn và hiệu quả. Chúng tôi cũng dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực phục vụ cho A220 sẽ gia tăng khi dòng máy bay này tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ trong khu vực.”

buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á
Máy bay Airbus A220

Hiện khu vực Châu Á-Thái Bình Dương liên tục mở rộng khai thác máy bay A220, thiết bị mô phỏng huấn luyện bay mới tại Singapore sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược của Airbus nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao và liền mạch ngay gần khu vực hoạt động của các các hãng hàng không, qua đó đảm bảo đội bay A220 luôn đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về tính an toàn, hiệu quả khai thác và độ tin cậy.

Theo dự báo, thị trường toàn cầu mới nhất của Airbus, sẽ dịch chuyển sang các thành phố nhỏ hơn trong 20 năm tới, thúc đẩy mở rộng kết nối hàng không vượt khỏi những siêu đô thị truyền thống. Với tầm bay lên đến 3.600 hải lý (6.700 km), chi phí vận hành trên mỗi ghế thấp hơn 25% so với máy bay thế hệ trước. Với kích thước phù hợp sức chứa từ 100 đến 160 chỗ, dòng máy bay A220 sẽ giúp các hãng hàng không khai thác các đường bay mới hiệu quả hơn tại các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh tại Châu Á và Thái Bình Dương.

Tính đến cuối tháng 7 năm 2026, Airbus đã bàn giao 532 máy bay A220 cho hơn 25 nhà khai thác trên toàn thế giới, với tổng lượng đơn hàng cho dòng sản phẩm này vượt hơn 1.100 chiếc.

Tọa lạc tại Seletar Aerospace Park, Singapore, AATC là một trong những trung tâm huấn luyện tổ bay lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Airbus. Trung tâm cung cấp các khóa huấn luyện chuyển loại và huấn luyện định kỳ cho tất cả các dòng máy bay Airbus đang được sản xuất, với 10 khoang thiết bị mô phỏng buồng lái. Trong đó, có 4 khoang dành riêng cho máy bay A350, hai khoang cho máy bay A320, và mỗi một khoang tương ứng cho máy bay A330 và A380.

Cùng với đó là một khoang được trang bị thiết bị mô phỏng buồng lái máy bay ATR 72-600, sản phẩm của liên doanh giữa Airbus và tập đoàn Leonardo (Ý). Ngoài ra, trung tâm còn sở hữu 6 thiết bị mô phỏng buồng lái cố định cùng hệ thống phòng học quy mô lớn, cung cấp các khóa đào tạo cho tối đa 10.000 học viên mỗi năm.

Airbus A220 Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
NL 99.99 13,750 ▲150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,650 ▲150K
Trang sức 99.9 14,270 ▲70K 14,870 ▲70K
Trang sức 99.99 14,280 ▲70K 14,880 ▲70K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,461 ▲7K 14,912 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,461 ▲7K 14,913 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,456 ▲7K 1,486 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,456 ▲7K 1,487 ▲1339K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,431 ▲7K 1,476 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,139 ▲693K 146,139 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,061 ▲525K 110,861 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,728 ▲476K 100,528 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,395 ▲427K 90,195 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,409 ▲408K 86,209 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,905 ▲292K 61,705 ▲292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
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Cập nhật: 04/09/2026 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8: Thời điểm tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao nhất

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8: Thời điểm tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao nhất

Quy định mới về hoạt động mật mã dân sự

Quy định mới về hoạt động mật mã dân sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng

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