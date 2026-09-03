buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á

Việc triển khai dịch vụ huấn luyện bay dành cho máy bay A220 sẽ được thực hiện thông qua quan hệ hợp tác với Flight Training Alliance (FTA), đơn vị cung cấp dịch vụ huấn luyện bay cho dòng máy bay A220 được Airbus ủy quyền.

FTA là liên doanh giữa nhà sản xuất thiết bị mô phỏng buồng lái CAE và tổ chức đào tạo bay Lufthansa Aviation Training (LAT). Theo thỏa thuận giữa hai bên thì FTA sẽ là đơn vị khai thác thiết bị mô phỏng buồng lái, trong khi AATC sẽ quản lý việc vận hành và tổ chức đào tạo.

Bà Silvia Meloni, Tổng giám đốc Trung tâm đào tạo của Airbus tại Châu Á (AATC), cho biết “Việc xây dựng năng lực đào tạo đối với dòng máy bay A220 tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là yếu tố chiến lược thúc đẩy sự phát triển của Airbus tại đây. Thiết bị mô phỏng buồng lái A220 mới sẽ giúp các hãng hàng không trong khu vực tiếp cận chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới, qua đó giúp huấn luyện phi công thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo quá trình đưa đội bay A220 vào khai thác diễn ra an toàn và hiệu quả. Chúng tôi cũng dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực phục vụ cho A220 sẽ gia tăng khi dòng máy bay này tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ trong khu vực.”

Máy bay Airbus A220

Hiện khu vực Châu Á-Thái Bình Dương liên tục mở rộng khai thác máy bay A220, thiết bị mô phỏng huấn luyện bay mới tại Singapore sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược của Airbus nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao và liền mạch ngay gần khu vực hoạt động của các các hãng hàng không, qua đó đảm bảo đội bay A220 luôn đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về tính an toàn, hiệu quả khai thác và độ tin cậy.

Theo dự báo, thị trường toàn cầu mới nhất của Airbus, sẽ dịch chuyển sang các thành phố nhỏ hơn trong 20 năm tới, thúc đẩy mở rộng kết nối hàng không vượt khỏi những siêu đô thị truyền thống. Với tầm bay lên đến 3.600 hải lý (6.700 km), chi phí vận hành trên mỗi ghế thấp hơn 25% so với máy bay thế hệ trước. Với kích thước phù hợp sức chứa từ 100 đến 160 chỗ, dòng máy bay A220 sẽ giúp các hãng hàng không khai thác các đường bay mới hiệu quả hơn tại các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh tại Châu Á và Thái Bình Dương.

Tính đến cuối tháng 7 năm 2026, Airbus đã bàn giao 532 máy bay A220 cho hơn 25 nhà khai thác trên toàn thế giới, với tổng lượng đơn hàng cho dòng sản phẩm này vượt hơn 1.100 chiếc.

Tọa lạc tại Seletar Aerospace Park, Singapore, AATC là một trong những trung tâm huấn luyện tổ bay lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Airbus. Trung tâm cung cấp các khóa huấn luyện chuyển loại và huấn luyện định kỳ cho tất cả các dòng máy bay Airbus đang được sản xuất, với 10 khoang thiết bị mô phỏng buồng lái. Trong đó, có 4 khoang dành riêng cho máy bay A350, hai khoang cho máy bay A320, và mỗi một khoang tương ứng cho máy bay A330 và A380.

Cùng với đó là một khoang được trang bị thiết bị mô phỏng buồng lái máy bay ATR 72-600, sản phẩm của liên doanh giữa Airbus và tập đoàn Leonardo (Ý). Ngoài ra, trung tâm còn sở hữu 6 thiết bị mô phỏng buồng lái cố định cùng hệ thống phòng học quy mô lớn, cung cấp các khóa đào tạo cho tối đa 10.000 học viên mỗi năm.