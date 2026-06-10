Boeing X-66A mở ra hướng phát triển mới với thiết kế cánh tiên tiến

Một trong những dự án hàng không nổi bật là Boeing X-66A, chương trình thử nghiệm được Boeing phối hợp với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát triển.

Khác với máy bay truyền thống, X-66A tập trung vào việc thay đổi cấu trúc cánh. Máy bay sử dụng thiết kế Transonic Truss-Braced Wing với phần cánh dài, mỏng kết hợp cùng các thanh giằng hỗ trợ. Cấu trúc này giúp giảm lực cản không khí khi bay ở tốc độ cao, từ đó nâng cao hiệu suất vận hành.

Dự án hàng không Boeing X-66A

Boeing và NASA kỳ vọng công nghệ mới có thể giúp giảm khoảng 8-10% lượng nhiên liệu tiêu thụ so với các dòng máy bay thân hẹp hiện nay. Nếu thành công, thiết kế này có thể được ứng dụng trên các mẫu máy bay thương mại chở từ 130 đến 210 hành khách trong giai đoạn sau năm 2030.

X-66A không phải là sản phẩm thương mại ngay lập tức, nhưng dự án được xem là bước thử nghiệm quan trọng để kiểm chứng khả năng thay đổi thiết kế máy bay trong tương lai.

Heart Aerospace ES-30 hướng tới kỷ nguyên máy bay hybrid-electric

Trong nhóm máy bay sử dụng năng lượng mới, Heart Aerospace ES-30 là một trong những dự án có tiến độ gần với khai thác thực tế. Mẫu máy bay này được phát triển nhằm phục vụ các chuyến bay khu vực có khoảng cách ngắn.

ES-30 có sức chứa khoảng 30 hành khách và sử dụng hệ thống động lực hybrid-electric. Khi hoạt động bằng điện hoàn toàn, máy bay có thể di chuyển khoảng 200 km mà không phát sinh khí thải trực tiếp. Khi kết hợp với hệ thống hỗ trợ, phạm vi hoạt động có thể tăng lên khoảng 400 km khi chở đầy hành khách.

Dự án hàng không Heart Aerospace ES-30

Điểm mạnh của ES-30 nằm ở khả năng cân bằng giữa công nghệ mới và nhu cầu khai thác thực tế. Máy bay điện hoàn toàn hiện vẫn gặp khó khăn do giới hạn của pin, vì vậy mô hình hybrid giúp mở rộng phạm vi sử dụng.

Heart Aerospace đặt mục tiêu đưa ES-30 vào vận hành thương mại trong giai đoạn cuối thập niên 2020. Nếu được triển khai, mẫu máy bay này có thể thay đổi các tuyến bay ngắn vốn đang phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch.

JetZero Z4 thay đổi hình dáng máy bay truyền thống

JetZero Z4 là một trong những dự án có thiết kế khác biệt nhất hiện nay khi loại bỏ cấu trúc thân ống quen thuộc. Công ty JetZero đang phát triển mẫu máy bay theo kiểu blended-wing-body, trong đó thân và cánh kết hợp thành một khối thống nhất.

Thiết kế này giúp toàn bộ bề mặt máy bay tham gia tạo lực nâng, thay vì chỉ dựa vào đôi cánh như các mẫu máy bay hiện nay. Nhờ đó, máy bay có thể giảm lực cản và cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Dự án hàng không JetZero Z4

JetZero cho biết mẫu Z4 có thể chở khoảng 250 hành khách và đạt tầm bay gần 9.260 km. Công ty kỳ vọng máy bay có thể giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ so với các dòng máy bay thương mại cùng phân khúc.

Dù vẫn đang trong quá trình phát triển, Z4 được đánh giá là một hướng tiếp cận có khả năng tạo ra thay đổi lớn trong ngành hàng không đường dài.

Airbus ZEROe và mục tiêu đưa máy bay hydro vào khai thác

Airbus đang theo đuổi một trong những chương trình tham vọng nhất trong lĩnh vực hàng không xanh với dự án ZEROe. Mục tiêu của chương trình là phát triển máy bay thương mại sử dụng hydro thay cho nhiên liệu truyền thống.

Airbus nghiên cứu nhiều phương án khác nhau, bao gồm động cơ turbine sử dụng hydro và hệ thống pin nhiên liệu tạo điện cho động cơ. Trong đó, hydro được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn năng lượng quan trọng giúp ngành hàng không giảm phát thải carbon.

Dự án hàng không Airbus ZEROe

Tuy nhiên, việc đưa máy bay hydro vào hoạt động thương mại vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Các hãng sản xuất cần giải quyết vấn đề lưu trữ hydro, thiết kế máy bay phù hợp và xây dựng hệ thống cung cấp nhiên liệu tại sân bay.

Airbus từng đặt mục tiêu đưa máy bay ZEROe vào khai thác khoảng năm 2035, nhưng thời gian triển khai có thể kéo dài hơn do yêu cầu công nghệ phức tạp.

Bombardier EcoJet mở đầu thế hệ máy bay doanh nhân ít phát thải

Không chỉ tập trung vào hàng không thương mại, các nhà sản xuất máy bay doanh nhân cũng đang tìm cách giảm lượng khí thải. Bombardier EcoJet là dự án nghiên cứu nhằm phát triển dòng máy bay kinh doanh hiệu quả hơn trong tương lai.

EcoJet sử dụng ý tưởng blended-wing-body tương tự JetZero, với phần thân và cánh được thiết kế liền mạch để tối ưu khả năng tạo lực nâng. Bombardier cho rằng công nghệ này có thể giúp giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ so với các máy bay doanh nhân hiện nay.

Dự án hàng không Bombardier EcoJet

Hãng đã thử nghiệm các mẫu máy bay trình diễn để đánh giá khả năng vận hành, tính ổn định và hiệu quả khí động học. Những dữ liệu thu được sẽ được sử dụng để phát triển các dòng máy bay tương lai.

Dù chưa công bố thời điểm thương mại hóa, EcoJet cho thấy lĩnh vực hàng không doanh nhân cũng đang chuyển hướng sang các giải pháp bền vững hơn.

Flying-V mở ra ý tưởng mới cho máy bay đường dài

Flying-V là dự án hợp tác giữa hãng hàng không KLM và Đại học Kỹ thuật Delft, gây chú ý nhờ thiết kế hình chữ V khác biệt. Thay vì sử dụng thân máy bay riêng biệt, dự án tích hợp khu vực hành khách, hàng hóa và nhiên liệu vào phần cánh.

Cấu trúc này giúp giảm diện tích tiếp xúc với không khí và cải thiện hiệu suất bay. Các nhà nghiên cứu cho biết Flying-V có thể vận chuyển lượng hành khách tương đương một máy bay đường dài hiện đại nhưng tiêu thụ ít nhiên liệu hơn.

Dự án hàng không Flying-V

Một mô hình thử nghiệm quy mô nhỏ đã được bay thử để đánh giá khả năng kiểm soát và tính ổn định. Tuy nhiên, để phát triển thành máy bay thương mại, dự án vẫn cần vượt qua nhiều thách thức về kỹ thuật và thiết kế nội thất.

Flying-V được dự đoán khó xuất hiện trong khai thác thương mại trước năm 2040, nhưng dự án đang mở rộng giới hạn về cách con người hình dung một chiếc máy bay đường dài.

Eviation Alice đưa máy bay điện thuần túy đến gần thực tế hơn

Eviation Alice là một trong những dự án tiêu biểu trong lĩnh vực máy bay điện hoàn toàn. Mẫu máy bay này được thiết kế dành cho các chuyến bay ngắn với sức chứa khoảng 9 hành khách.

Alice đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2022, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển máy bay chạy bằng điện. Công nghệ này giúp giảm tiếng ồn và loại bỏ khí thải trực tiếp trong quá trình bay.

Dự án hàng không Eviation Alice

Tuy nhiên, giới hạn về dung lượng pin vẫn là trở ngại lớn đối với dự án. Phạm vi hoạt động của máy bay bị điều chỉnh và kế hoạch đưa vào khai thác nhiều lần thay đổi.

Dù gặp khó khăn, Alice vẫn được xem là một thử nghiệm quan trọng. Những kinh nghiệm từ dự án có thể hỗ trợ quá trình phát triển các mẫu máy bay điện thế hệ tiếp theo.

Bảy dự án Boeing X-66A, Heart Aerospace ES-30, JetZero Z4, Airbus ZEROe, Bombardier EcoJet, Flying-V và Eviation Alice cho thấy tương lai của hàng không sẽ không chỉ dựa trên một công nghệ duy nhất. Ngành công nghiệp này đang đồng thời thử nghiệm nhiều hướng đi để tạo ra những phương tiện bay tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phù hợp hơn với yêu cầu phát triển bền vững.