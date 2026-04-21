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Hạ tầng thông minh

Sân bay Đà Nẵng dùng VNeID để lên máy bay không cần giấy tờ

Phạm Anh

Phạm Anh

18:09 | 21/04/2026
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Từ ngày 10/4/2026, hành khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng có thể qua kiểm soát an ninh và lên máy bay bằng nhận diện khuôn mặt hoặc quét mã điện tử trên VNeID, không cần xuất trình giấy tờ bản cứng. Đây là bước triển khai mới nhất trong chuỗi chuyển đổi số giúp sân bay này leo lên vị trí 75 trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026 theo Skytrax, tăng 9 bậc so với năm trước.
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Từ ngày 10/4/2026, hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có thêm một lựa chọn để lên máy bay: thay vì xếp hàng tại quầy kiểm soát truyền thống, họ rẽ sang lối đi ưu tiên dành riêng cho người dùng sinh trắc học, đặt khuôn mặt trước camera hoặc quét mã điện tử trên ứng dụng VNeID, qua cổng an ninh và cửa lên tàu bay trong vài phút mà không cần chạm tay vào bất kỳ tờ giấy nào.

Đây là hệ thống xây dựng trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID của Bộ Công an, ứng dụng chứa dữ liệu sinh trắc học của công dân đã được thu thập và xác thực trước đó. Hành khách thuộc nhóm này được phân luồng sang khu vực riêng, toàn bộ các khâu kiểm tra và đối soát thông tin diễn ra tự động, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống chỉ còn vài phút trong khi vẫn đảm bảo yêu cầu an ninh hàng không.

Sân bay Đà Nẵng dùng VNeID để lên máy bay không cần giấy tờ
Hành khách làm thủ tục lên máy bay bằng công nghệ sinh trắc học tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: CAĐN

Tại sao VNeID là nền tảng được chọn

Tại sao sân bay Đà Nẵng chọn VNeID thay vì xây dựng hệ thống nhận diện riêng như một số sân bay quốc tế khác từng làm? Câu trả lời nằm ở dữ liệu đầu vào. Một hệ thống nhận diện khuôn mặt chỉ hiệu quả khi cơ sở dữ liệu sinh trắc học đủ lớn, đủ chuẩn và được cập nhật liên tục. VNeID tích hợp sẵn dữ liệu căn cước công dân gắn chip của hàng chục triệu người Việt, đã qua xác thực nhà nước, đây là tài sản dữ liệu mà không hệ thống tư nhân nào tự xây dựng được trong thời gian ngắn.

Ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho biết đơn vị triển khai theo chủ trương của Chính phủ về ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử. Hướng đi đó tạo ra sự thống nhất giữa hạ tầng số của sân bay và hệ sinh thái định danh quốc gia, thay vì mỗi đơn vị tự xây một hòn đảo dữ liệu riêng biệt.

Lối đi sinh trắc học là mắt xích mới nhất trong chuỗi triển khai kéo dài nhiều năm. Sân bay Đà Nẵng hiện vận hành thu phí tự động không dừng tại cổng ra vào, hệ thống phân tích lưu lượng hành khách bằng AI để điều tiết luồng người theo thời gian thực, quầy tự làm thủ tục và tự gửi hành lý, hệ thống trả khay tự động, cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động và cửa khởi hành tự động. Bên cạnh đó, chatbot AI và kiosk video call đa ngôn ngữ hỗ trợ hành khách nước ngoài tìm kiếm thông tin mà không cần đến quầy nhân viên.

Tại sao thứ hạng Skytrax phản ánh thực chất

Tại sao thứ hạng 75 thế giới và Top 10 châu Á của Skytrax năm 2026 đáng chú ý hơn những con số tương tự từ các tổ chức khác? Skytrax xếp hạng dựa trên khảo sát trực tiếp hành khách tại sân bay, không phải đánh giá hồ sơ do sân bay tự nộp. Điều đó có nghĩa là thứ hạng tăng 9 bậc so với năm 2025 phản ánh trải nghiệm thực tế của người dùng, không phải tuyên bố từ phía đơn vị quản lý.

Nhà ga quốc tế T2 đạt chuẩn 5 sao Skytrax năm 2026, lần thứ ba liên tiếp giữ danh hiệu này. Chuẩn 5 sao của Skytrax đánh giá đồng thời cơ sở vật chất, chất lượng nhân viên phục vụ và quy trình vận hành, ba yếu tố phải nhất quán theo thời gian mới giữ được hạng, không thể đạt bằng một lần cải tạo rồi để yên.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa hạ tầng số và kết quả xếp hạng độc lập liên tiếp cho thấy chuyển đổi số tại đây đang đi đúng hướng: công nghệ được triển khai để giải quyết vấn đề thực của hành khách, không phải để trưng bày trong báo cáo.

Hướng đi tiếp theo và ý nghĩa với hàng không Việt Nam

Ông Phan Kiều Hưng cho biết sân bay sẽ tiếp tục phát triển các nền tảng ứng dụng thông minh và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số hướng tới mục tiêu trở thành một trong những sân bay thông minh hàng đầu khu vực.

Việc mô hình tích hợp VNeID vào quy trình hàng không tại Đà Nẵng có thể trở thành tham chiếu cho các sân bay khác trong hệ thống Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đặc biệt khi Nội Bài và Tân Sơn Nhất cùng đang chịu áp lực lớn về công suất và cần rút ngắn thời gian làm thủ tục vào các dịp cao điểm.

Thông tin thêm cho bạn về Năm lớp công nghệ tại sân bay Đà Nẵng:

Lớp ra vào sân bay gồm hệ thống thu phí tự động không dừng, cho phép xe cộ qua cổng mà không cần dừng thanh toán thủ công.

Lớp điều tiết hành khách gồm hệ thống phân tích lưu lượng bằng AI, theo dõi mật độ người theo thời gian thực để phân luồng hiệu quả vào giờ cao điểm.

Lớp làm thủ tục gồm quầy tự check-in, quầy tự gửi hành lý và hệ thống trả khay tự động, giảm tải cho nhân viên quầy truyền thống.

Lớp kiểm soát an ninh và xuất nhập cảnh gồm cổng tự động và lối đi sinh trắc học VNeID khai trương ngày 10/4/2026.

Lớp hỗ trợ thông tin gồm chatbot AI, kiosk video call và màn hình tra cứu đa ngôn ngữ phục vụ hành khách quốc tế.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

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JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

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Công nghệ số

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Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

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Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

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Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu