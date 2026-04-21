Từ ngày 10/4/2026, hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có thêm một lựa chọn để lên máy bay: thay vì xếp hàng tại quầy kiểm soát truyền thống, họ rẽ sang lối đi ưu tiên dành riêng cho người dùng sinh trắc học, đặt khuôn mặt trước camera hoặc quét mã điện tử trên ứng dụng VNeID, qua cổng an ninh và cửa lên tàu bay trong vài phút mà không cần chạm tay vào bất kỳ tờ giấy nào.

Đây là hệ thống xây dựng trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID của Bộ Công an, ứng dụng chứa dữ liệu sinh trắc học của công dân đã được thu thập và xác thực trước đó. Hành khách thuộc nhóm này được phân luồng sang khu vực riêng, toàn bộ các khâu kiểm tra và đối soát thông tin diễn ra tự động, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống chỉ còn vài phút trong khi vẫn đảm bảo yêu cầu an ninh hàng không.

Hành khách làm thủ tục lên máy bay bằng công nghệ sinh trắc học tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: CAĐN

Tại sao VNeID là nền tảng được chọn

Tại sao sân bay Đà Nẵng chọn VNeID thay vì xây dựng hệ thống nhận diện riêng như một số sân bay quốc tế khác từng làm? Câu trả lời nằm ở dữ liệu đầu vào. Một hệ thống nhận diện khuôn mặt chỉ hiệu quả khi cơ sở dữ liệu sinh trắc học đủ lớn, đủ chuẩn và được cập nhật liên tục. VNeID tích hợp sẵn dữ liệu căn cước công dân gắn chip của hàng chục triệu người Việt, đã qua xác thực nhà nước, đây là tài sản dữ liệu mà không hệ thống tư nhân nào tự xây dựng được trong thời gian ngắn.

Ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho biết đơn vị triển khai theo chủ trương của Chính phủ về ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử. Hướng đi đó tạo ra sự thống nhất giữa hạ tầng số của sân bay và hệ sinh thái định danh quốc gia, thay vì mỗi đơn vị tự xây một hòn đảo dữ liệu riêng biệt.

Lối đi sinh trắc học là mắt xích mới nhất trong chuỗi triển khai kéo dài nhiều năm. Sân bay Đà Nẵng hiện vận hành thu phí tự động không dừng tại cổng ra vào, hệ thống phân tích lưu lượng hành khách bằng AI để điều tiết luồng người theo thời gian thực, quầy tự làm thủ tục và tự gửi hành lý, hệ thống trả khay tự động, cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động và cửa khởi hành tự động. Bên cạnh đó, chatbot AI và kiosk video call đa ngôn ngữ hỗ trợ hành khách nước ngoài tìm kiếm thông tin mà không cần đến quầy nhân viên.

Tại sao thứ hạng Skytrax phản ánh thực chất

Tại sao thứ hạng 75 thế giới và Top 10 châu Á của Skytrax năm 2026 đáng chú ý hơn những con số tương tự từ các tổ chức khác? Skytrax xếp hạng dựa trên khảo sát trực tiếp hành khách tại sân bay, không phải đánh giá hồ sơ do sân bay tự nộp. Điều đó có nghĩa là thứ hạng tăng 9 bậc so với năm 2025 phản ánh trải nghiệm thực tế của người dùng, không phải tuyên bố từ phía đơn vị quản lý.

Nhà ga quốc tế T2 đạt chuẩn 5 sao Skytrax năm 2026, lần thứ ba liên tiếp giữ danh hiệu này. Chuẩn 5 sao của Skytrax đánh giá đồng thời cơ sở vật chất, chất lượng nhân viên phục vụ và quy trình vận hành, ba yếu tố phải nhất quán theo thời gian mới giữ được hạng, không thể đạt bằng một lần cải tạo rồi để yên.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa hạ tầng số và kết quả xếp hạng độc lập liên tiếp cho thấy chuyển đổi số tại đây đang đi đúng hướng: công nghệ được triển khai để giải quyết vấn đề thực của hành khách, không phải để trưng bày trong báo cáo.

Hướng đi tiếp theo và ý nghĩa với hàng không Việt Nam

Ông Phan Kiều Hưng cho biết sân bay sẽ tiếp tục phát triển các nền tảng ứng dụng thông minh và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số hướng tới mục tiêu trở thành một trong những sân bay thông minh hàng đầu khu vực.

Việc mô hình tích hợp VNeID vào quy trình hàng không tại Đà Nẵng có thể trở thành tham chiếu cho các sân bay khác trong hệ thống Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đặc biệt khi Nội Bài và Tân Sơn Nhất cùng đang chịu áp lực lớn về công suất và cần rút ngắn thời gian làm thủ tục vào các dịp cao điểm.