Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Cybercab chính thức đón khách không cần người lái

Ngày 3/9, Tesla bắt đầu vận hành dịch vụ chở khách có thu phí Cybercab tại Austin, bang Texas, Mỹ. Mẫu xe này khác biệt ngay từ cấu trúc khi không trang bị vô lăng, bàn đạp phanh, gương chiếu hậu hay ghế dành cho tài xế.

Sau khi hành khách lên xe và đóng cửa, Cybercab tự đảm nhiệm toàn bộ quá trình di chuyển. Trên mạng xã hội X, CEO Tesla Elon Musk gọi sự kiện này là "một cơn bão Cybercab".

Tesla bắt đầu vận hành dịch vụ chở khách có thu phí Cybercab. Ảnh: Tesla.

Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý phương tiện Texas, Tesla hiện có 420 xe tự hành đăng ký tại bang này. Trong số đó, 314 xe được cấp phép vận hành và 45 chiếc là Cybercab.

Mẫu xe hai chỗ ngồi sử dụng cửa cánh chim và có khoang chứa hành lý. Tesla hướng Cybercab tới mô hình vận tải hành khách chuyên biệt thay vì một chiếc ô tô cá nhân thông thường.

Chi phí thấp tạo lợi thế cho Tesla

Một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của thị trường là chi phí sản xuất Cybercab được ước tính khoảng 18.000 USD mỗi xe. Con số này thấp đáng kể so với những phương tiện được sử dụng trong đội xe robotaxi của Waymo, vốn có giá trên 100.000 USD.

Bà Cathie Wood, người đứng đầu Ark Invest, từng nhận định thị trường taxi tự hành toàn cầu có thể đạt quy mô khổng lồ từ 8.000 đến 10.000 tỷ USD, nơi năng lực sản xuất tích hợp theo chiều dọc của Tesla sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh áp đảo.

Chi phí sản xuất Cybercab được ước tính khoảng 18.000 USD mỗi xe. Ảnh: Tesla.

Tesla cũng đang chuyển trọng tâm sang khách hàng doanh nghiệp. Hãng đã công bố biểu mẫu tiếp nhận đơn hàng đội xe, trong bối cảnh quy định hiện hành chưa cho phép người dùng cá nhân tùy ý vận hành một phương tiện không có hệ thống điều khiển cơ học.

Trong khi đó, dịch vụ robotaxi của Tesla đã hiện diện tại nhiều thành phố Mỹ, gồm Austin, Dallas, Houston và Miami. Giá cổ phiếu Tesla tăng 5,4% sau sự kiện, nhưng tính từ đầu năm 2026 vẫn giảm khoảng 20%.

Công nghệ thuần camera đối mặt bài toán an toàn

Cybercab sử dụng hệ thống tự hành dựa trên AI và camera, không dùng lidar. Cách tiếp cận này giúp Tesla giảm chi phí phần cứng nhưng đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng nhận biết môi trường trong những tình huống phức tạp.

Khác với tính năng FSD có mức phí 99 USD mỗi tháng và vẫn yêu cầu người lái giám sát, Cybercab loại bỏ hoàn toàn khả năng can thiệp trực tiếp của con người. Vì vậy, mẫu xe phải đáp ứng yêu cầu tự hành ở cấp độ cao hơn, trong đó phần mềm phải xử lý toàn bộ tình huống trên đường.

Cybercab loại bỏ hoàn toàn khả năng can thiệp trực tiếp của con người. Ảnh: Tesla.

Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) hiện tiến hành ít nhất hai cuộc điều tra liên quan đến hệ thống tự hành của Tesla. Một số cơ quan thực thi pháp luật địa phương cũng từng phản ánh xe tự lái gặp khó khăn khi nhận biết hiệu lệnh bằng tay của người điều tiết giao thông và có thể ảnh hưởng đến xe làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Texas dự kiến siết điều kiện quản lý dịch vụ tự hành từ năm 2026, tạo thêm thách thức cho kế hoạch mở rộng của Tesla.

Tesla, Waymo và Zoox bước vào cuộc đua quy mô

45 chiếc Cybercab tại Austin mới là bước khởi đầu của kế hoạch thương mại hóa. Tesla đang tận dụng hệ thống sản xuất và trung tâm điều hành từ xa tại thành phố để kiểm soát giai đoạn triển khai ban đầu.

Trong cuộc đua này, Waymo hiện có khoảng 4.000 xe hoạt động tại 14 thành phố, trong khi Zoox của Amazon được cấp phép triển khai tối đa 2.500 phương tiện.

45 chiếc Cybercab tại Austin mới là bước khởi đầu của kế hoạch thương mại hóa. Ảnh: Tesla.

Lợi thế của Tesla nằm ở khả năng sản xuất với chi phí thấp và tích hợp phần cứng, phần mềm trong cùng hệ sinh thái. Tuy nhiên, để biến mức giá 18.000 USD thành lợi thế thực sự, hãng vẫn phải chứng minh độ an toàn của công nghệ, đáp ứng yêu cầu quản lý và nâng sản lượng lên quy mô lớn.

Cybercab vì thế không chỉ là một mẫu xe mới mà còn là phép thử đối với tham vọng đưa taxi tự hành trở thành một ngành kinh doanh đại chúng của Tesla.