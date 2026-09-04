Ngôi nhà Moto Guzzi thu hút đông đảo khách tham quan trong ngày đầu mở cửa

Đây không chỉ đơn thuần là một nhà máy mới, cũng không chỉ là một bảo tàng, đây còn là nơi sự sáng tạo, công nghệ, huyền thoại và đam mê hòa quyện, tạo nên những ý tưởng mới làm nền tảng cho việc kiến tạo tương lai.

Sự kiện khánh thành đã thu hút hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới

Sự kiện khánh thành đã thu hút hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về, tạo nên không khí sôi động và bùng nổ hơn bao giờ hết

Ngôi nhà mới của Moto Guzzi hoàn toàn bao phủ bởi biển người hâm mộ: từ các Guzzisti (tín đồ xe Moto Guzzi) đã lái xe đến từ khắp châu Âu, những tay lái trung thành với thương hiệu xe Ý, cùng đông đảo người hâm mộ, gia đình và các nhóm bạn. Tất cả đều háo hức khám phá Bảo tàng Moto Guzzi mới, các khu xưởng sản xuất mới, được xây dựng ngay trên nền nhà máy nguyên bản của hãng, khu mua sắm Motoplex Store, và quảng trường rộng lớn rợp bóng cây, kết nối hài hòa mọi không gian trong ngôi nhà mới của Moto Guzzi.

Sự kiện thu hút lượng khách tham quan vượt ngoài mong đợi

Sự kiện thu hút lượng khách tham quan vượt ngoài mong đợi, với dòng người nối đuôi nhau không ngớt đi qua lối vào trên đường Via Parodi lịch sử ngay từ khi cánh cổng đỏ biểu tượng mở ra. Đây cũng là lối vào dành cho các kỹ thuật viên, công nhân, kỹ sư và tay lái Moto Guzzi từ năm 1921.

Sân khấu Virgin Radio ngay lối vào liên tục khuấy động bầu không khí với những bản nhạc cực chất

Nhiều tay lái đã trải nghiệm lái thử các dòng xe của Moto Guzzi hiện có

Khách tham quan được trải nghiệm khu ẩm thực đường phố và chụp ảnh lấy liền (photobooth), trong khi sân khấu Virgin Radio ngay lối vào liên tục khuấy động bầu không khí với những bản nhạc cực chất suốt ngày dài.

Trong khi đó, nhiều tay lái đã trải nghiệm lái thử các dòng xe của Moto Guzzi hiện có. Từ nay đến Chủ nhật (ngày 6 tháng 9), chương trình sẽ tiếp tục mang đến những ngày hội tràn ngập hoạt động, sự kiện, niềm vui và tình yêu dành cho những mẫu mô tô đẳng cấp.

Tất cả các hoạt động đều mở cửa miễn phí cho du khách tham quan, chỉ cần đăng ký trực tuyến qua website chính thức của sự kiện: gmg.motoguzzi.com.

Đây không chỉ đơn thuần là một nhà máy mới, cũng không chỉ là một bảo tàng, đây còn là nơi sự sáng tạo, công nghệ, huyền thoại và đam mê hòa quyện, tạo nên những ý tưởng mới làm nền tảng cho việc kiến tạo tương lai.

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