Xe và phương tiện
Xe 365

Ngôi nhà Moto Guzzi thu hút đông đảo khách tham quan trong ngày đầu mở cửa

Phạm Anh

Phạm Anh

22:48 | 04/09/2026
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Công trình do kiến trúc sư người Mỹ Greg Lynn thiết kế, được đánh giá là một trong những dự án táo bạo trong lịch sử kiến trúc công nghiệp đương đại.
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Đây không chỉ đơn thuần là một nhà máy mới, cũng không chỉ là một bảo tàng, đây còn là nơi sự sáng tạo, công nghệ, huyền thoại và đam mê hòa quyện, tạo nên những ý tưởng mới làm nền tảng cho việc kiến tạo tương lai.

Ngôi nhà Moto Guzzi chính thức mở cửa đón khách
Sự kiện khánh thành đã thu hút hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới

Sự kiện khánh thành đã thu hút hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về, tạo nên không khí sôi động và bùng nổ hơn bao giờ hết

Ngôi nhà mới của Moto Guzzi hoàn toàn bao phủ bởi biển người hâm mộ: từ các Guzzisti (tín đồ xe Moto Guzzi) đã lái xe đến từ khắp châu Âu, những tay lái trung thành với thương hiệu xe Ý, cùng đông đảo người hâm mộ, gia đình và các nhóm bạn. Tất cả đều háo hức khám phá Bảo tàng Moto Guzzi mới, các khu xưởng sản xuất mới, được xây dựng ngay trên nền nhà máy nguyên bản của hãng, khu mua sắm Motoplex Store, và quảng trường rộng lớn rợp bóng cây, kết nối hài hòa mọi không gian trong ngôi nhà mới của Moto Guzzi.

Ngôi nhà Moto Guzzi chính thức mở cửa đón khách
Sự kiện thu hút lượng khách tham quan vượt ngoài mong đợi

Sự kiện thu hút lượng khách tham quan vượt ngoài mong đợi, với dòng người nối đuôi nhau không ngớt đi qua lối vào trên đường Via Parodi lịch sử ngay từ khi cánh cổng đỏ biểu tượng mở ra. Đây cũng là lối vào dành cho các kỹ thuật viên, công nhân, kỹ sư và tay lái Moto Guzzi từ năm 1921.

Ngôi nhà Moto Guzzi chính thức mở cửa đón khách
Sân khấu Virgin Radio ngay lối vào liên tục khuấy động bầu không khí với những bản nhạc cực chất
Ngôi nhà Moto Guzzi chính thức mở cửa đón khách
Nhiều tay lái đã trải nghiệm lái thử các dòng xe của Moto Guzzi hiện có

Khách tham quan được trải nghiệm khu ẩm thực đường phố và chụp ảnh lấy liền (photobooth), trong khi sân khấu Virgin Radio ngay lối vào liên tục khuấy động bầu không khí với những bản nhạc cực chất suốt ngày dài.

Trong khi đó, nhiều tay lái đã trải nghiệm lái thử các dòng xe của Moto Guzzi hiện có. Từ nay đến Chủ nhật (ngày 6 tháng 9), chương trình sẽ tiếp tục mang đến những ngày hội tràn ngập hoạt động, sự kiện, niềm vui và tình yêu dành cho những mẫu mô tô đẳng cấp.

Tất cả các hoạt động đều mở cửa miễn phí cho du khách tham quan, chỉ cần đăng ký trực tuyến qua website chính thức của sự kiện: gmg.motoguzzi.com.

Ngôi nhà Moto Guzzi chính thức mở cửa đón khách
Ngôi nhà Moto Guzzi chính thức mở cửa đón khách
Ngôi nhà Moto Guzzi chính thức mở cửa đón khách

Đây không chỉ đơn thuần là một nhà máy mới, cũng không chỉ là một bảo tàng, đây còn là nơi sự sáng tạo, công nghệ, huyền thoại và đam mê hòa quyện, tạo nên những ý tưởng mới làm nền tảng cho việc kiến tạo tương lai.

Chi tiết xem thêm tại

https://www.facebook.com/MotoGuzzi

https://www.instagram.com/motoguzzi/

https://www.youtube.com/motoguzziofficial

Moto Guzzi ngôi nhà Moto Guzzi

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Hà Nội - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Miền Tây - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
NL 99.99 13,600 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼100K
Trang sức 99.9 14,120 ▼100K 14,720 ▼100K
Trang sức 99.99 14,130 ▼100K 14,730 ▼100K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▼10K 14,762 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▼10K 14,763 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▼10K 1,471 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▼10K 1,472 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▼991K 144,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▼750K 109,736 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▼680K 99,508 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼61K 8,928 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▼583K 85,335 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼46569K 6,108 ▼55389K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
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AUD 18231 18506 19083
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Cập nhật: 05/09/2026 23:00

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