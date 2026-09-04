Doanh nghiệp số

Lãi giảm hơn nửa, Bkav Pro kỳ vọng vào camera AI

Thế Kiên

Thế Kiên

14:06 | 04/09/2026
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Lợi nhuận sau thuế của Bkav Pro giảm 54% trong nửa đầu năm 2026. Doanh nghiệp mới thanh toán một phần nhỏ, còn gần 161,8 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 7 tỷ đồng lãi trái phiếu chưa trả.
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Bkav Pro lãi giảm hơn nửa, còn gần 169 tỷ đồng nợ trái phiếu
Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn công nghệ Bkav, Chủ tịch Ủy ban phát triển trí tuệ nhân tạo.

Lợi nhuận Bkav Pro giảm 54%

Công ty Cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav, thường được biết đến với tên Bkav Pro, ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 1,18 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026. Kết quả này giảm 54% so với mức 2,58 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt hơn 1,32 tỷ đồng, giảm gần 57% so với hơn 3,05 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

Các chỉ số sinh lời cùng đi xuống. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, hay ROE, giảm từ 1% xuống 0,4%. Chỉ số này cho biết mỗi 100 đồng vốn của chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.

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Hà Nội công khai danh sách 22.281 đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, hay ROA, giảm từ 0,4% xuống 0,2%. Như vậy, 100 đồng tài sản của Bkav Pro chỉ tạo ra khoảng 0,2 đồng lợi nhuận sau thuế trong sáu tháng đầu năm.

Đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Bkav Pro đạt hơn 267 tỷ đồng, gần như không thay đổi nhiều so với cùng kỳ. Tổng nợ phải trả vượt 353 tỷ đồng, tăng nhẹ từ mức gần 350 tỷ đồng của một năm trước.

Với hai số liệu trên, tổng tài sản ước đạt hơn 620 tỷ đồng. Nợ phải trả hiện cao hơn vốn chủ sở hữu khoảng 86 tỷ đồng, tương ứng hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu khoảng 1,32 lần.

Cơ cấu nợ có sự dịch chuyển. Dư nợ vay ngân hàng giảm từ hơn 23 tỷ đồng xuống còn khoảng 10,6 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản nợ phải trả khác tăng từ khoảng 164 tỷ đồng lên gần 181 tỷ đồng.

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh đều ở mức 0,4 lần. Về mặt số học, cứ một đồng nợ ngắn hạn, doanh nghiệp có khoảng 0,4 đồng tài sản ngắn hạn hoặc tài sản có khả năng chuyển đổi nhanh thành tiền để đáp ứng.

Số liệu này phản ánh áp lực thanh khoản, nhưng chưa đủ để kết luận doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Muốn đánh giá đầy đủ, cần xem cơ cấu kỳ hạn của từng khoản nợ, dòng tiền kinh doanh và khả năng thu hồi các khoản phải thu.

Bkav Pro lãi giảm hơn nửa, còn gần 169 tỷ đồng nợ trái phiếu
Bkav Pro lãi giảm hơn nửa, còn gần 169 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Gần 169 tỷ đồng gốc và lãi chưa thanh toán

Áp lực lớn nhất của Bkav Pro nằm ở lô trái phiếu BKPCB2124001. Lô trái phiếu được phát hành ngày 26/5/2021 với giá trị ban đầu 170 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm và lãi suất ban đầu 10,5% mỗi năm.

Tháng 5/2024, người sở hữu trái phiếu chấp thuận kéo dài kỳ hạn thêm một năm, đưa ngày đáo hạn sang 26/5/2025. Lãi suất trong thời gian gia hạn được điều chỉnh lên 11% mỗi năm.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, dư nợ gốc đầu kỳ của lô trái phiếu ở mức hơn 162 tỷ đồng. Bkav Pro mới thanh toán 210 triệu đồng, đưa số gốc còn lại xuống gần 161,8 tỷ đồng.

Đối với tiền lãi, doanh nghiệp còn nghĩa vụ hơn 7,6 tỷ đồng vào đầu kỳ và đã thanh toán hơn 639 triệu đồng. Đến cuối tháng 6, khoản lãi chưa trả còn khoảng 7 tỷ đồng.

Tổng số tiền gốc và lãi trái phiếu chưa thanh toán vì thế vào khoảng 168,8 tỷ đồng. Trong báo cáo, tình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp được ghi nhận là “chưa tuân thủ”.

Bkav Pro giải thích tổ chức phát hành chưa đủ nguồn tài chính để thanh toán và đang tiếp tục đàm phán với người sở hữu trái phiếu về thời gian xử lý phần nghĩa vụ còn lại.

Khoản nợ gốc gần 161,8 tỷ đồng tương đương hơn 60% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nếu so với lợi nhuận sau thuế 1,18 tỷ đồng trong nửa đầu năm, quy mô nghĩa vụ gốc và lãi chưa trả lớn gấp khoảng 143 lần lợi nhuận cùng kỳ.

So sánh này không có nghĩa lợi nhuận là nguồn duy nhất dùng để trả nợ. Doanh nghiệp có thể tạo tiền từ hoạt động kinh doanh, thu hồi công nợ, bán tài sản, huy động vốn mới hoặc thỏa thuận cơ cấu nghĩa vụ. Tuy nhiên, khoảng cách lớn giữa lợi nhuận và dư nợ cho thấy Bkav Pro cần một nguồn tiền có quy mô cao hơn nhiều so với kết quả kinh doanh hiện tại.

Tài sản bảo đảm chưa giải quyết được áp lực dòng tiền

Lô trái phiếu BKPCB2124001 có tài sản bảo đảm gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bkav, gần 4,9 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Bkav thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng và toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam.

Tài sản bảo đảm giúp bổ sung cơ chế bảo vệ người sở hữu trái phiếu khi doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa vụ. Tuy nhiên, giá trị thực tế có thể thu hồi còn phụ thuộc kết quả định giá, khả năng chuyển nhượng và thủ tục xử lý tài sản.

Bkav Pro tiếp tục gặp khó khăn
Bkav Pro tiếp tục gặp khó khăn

Bkav Pro từng được người sở hữu trái phiếu chấp thuận định giá lại tài sản bảo đảm để xây dựng phương án xử lý. Doanh nghiệp cũng được yêu cầu tìm đối tác nhận chuyển nhượng tài sản, với mục tiêu dùng số tiền thu được để thanh toán nghĩa vụ còn lại. Kết quả của quá trình này chưa được nêu rõ trong thông tin bán niên 2026.

Năm 2025, lô trái phiếu đã bước sang giai đoạn quá hạn sau khi được gia hạn một lần. Khi nghĩa vụ kéo dài sang năm tiếp theo, câu hỏi trọng tâm không còn nằm ở giá trị tài sản bảo đảm trên hồ sơ mà là thời gian chuyển tài sản thành tiền và số tiền thực tế có thể thu hồi.

Camera AI có thể tạo doanh thu nhưng cần thời gian

Một phần tiền huy động từ lô trái phiếu được Bkav Pro dự kiến sử dụng để phát triển camera AI View, đầu tư chuyển đổi số và phát triển các dòng điện thoại Bphone.

Camera AI khác camera giám sát thông thường ở khả năng phân tích hình ảnh. Thiết bị có thể nhận diện khuôn mặt, biển số, phát hiện xâm nhập, cảnh báo cháy hoặc phân loại sự kiện ngay trong quá trình ghi hình.

Bkav phát triển AI View theo hướng xử lý dữ liệu trực tiếp trên thiết bị. Phương thức này có thể rút ngắn thời gian phản hồi, giảm lượng dữ liệu phải truyền về máy chủ và hỗ trợ những dự án yêu cầu kiểm soát dữ liệu chặt chẽ.

Thị trường camera AI có nhu cầu từ giao thông thông minh, đô thị, nhà máy, trường học, tòa nhà và hệ thống an ninh. Tuy nhiên, tiềm năng công nghệ chưa tự động chuyển thành doanh thu và dòng tiền.

Bkav phải cạnh tranh với các nhà sản xuất quốc tế đã có hệ thống phân phối và lắp đặt rộng. Doanh nghiệp còn phải dành nguồn lực cho nghiên cứu, sản xuất, bảo hành, phát triển phần mềm và triển khai từng dự án.

Vì vậy, camera AI chỉ có thể hỗ trợ tình hình tài chính nếu Bkav Pro ký được các hợp đồng đủ lớn, thu tiền đúng tiến độ và duy trì biên lợi nhuận phù hợp. Hiện chưa có dữ liệu công khai đủ chi tiết để xác định doanh thu từ AI View đóng góp bao nhiêu vào kết quả kinh doanh bán niên 2026.

Trước mắt, Bkav Pro đối diện đồng thời ba bài toán gồm lợi nhuận suy giảm, thanh khoản ngắn hạn thấp và lô trái phiếu quá hạn chưa được xử lý dứt điểm. Khả năng thu hồi công nợ, chuyển nhượng tài sản bảo đảm và tạo dòng tiền từ các sản phẩm công nghệ sẽ quyết định tốc độ giảm áp lực nợ trong thời gian tới.

Trước đó vào tháng 6/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội công khai sáu pháp nhân mang thương hiệu BKAV gồm Công ty Cổ phần BKAV, Công ty Cổ phần Phần mềm diệt virus BKAV, Công ty Cổ phần BKAV Cyber Security, Công ty Cổ phần BKAV Chuyển đổi số, Công ty Cổ phần Bkav AI và Công ty Cổ phần Bkav SmartHome Global với tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng khoảng 4,9 tỷ đồng, liên quan tới 366 lao động.

Những con số chính

Bkav Pro đạt 1,18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm 2026, giảm 54% so với cùng kỳ. Tổng nợ phải trả hơn 353 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt hơn 267 tỷ đồng.

Doanh nghiệp còn gần 161,8 tỷ đồng gốc và khoảng 7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu BKPCB2124001 chưa thanh toán. Tổng nghĩa vụ còn lại vào khoảng 168,8 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành với quy mô ban đầu 170 tỷ đồng vào tháng 5/2021. Sau một lần gia hạn, trái phiếu đáo hạn ngày 26/5/2025 và hiện đã quá hạn hơn một năm.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,100 148,500
Hà Nội - PNJ 145,100 148,500
Đà Nẵng - PNJ 145,100 148,500
Miền Tây - PNJ 145,100 148,500
Tây Nguyên - PNJ 145,100 148,500
Đông Nam Bộ - PNJ 145,100 148,500
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,560 14,860
Miếng SJC Nghệ An 14,560 14,860
Miếng SJC Thái Bình 14,560 14,860
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,560 14,910
NL 99.99 13,700
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,600
Trang sức 99.9 14,220 14,820
Trang sức 99.99 14,230 14,830
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,456 14,862
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,456 14,863
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,451 1,481
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,451 1,482
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,426 1,471
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,644 145,644
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,686 110,486
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,388 100,188
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,009 8,989
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,118 85,918
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,697 61,497
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
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AUD 18226 18501 19078
CAD 18339 18615 19235
CHF 31549 31929 32585
CNY 0 3840 3936
EUR 29649 29870 30951
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HKD 0 3193 3395
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KRW 0 18 20
NZD 0 15004 15595
SGD 20023 20306 20876
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Cập nhật: 05/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,845 - -
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SGD 20,234 20,315 20,912
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29817 29847 31572
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HKD 0 3330 0
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Cập nhật: 05/09/2026 07:00

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