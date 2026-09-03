Hongqi thử nghiệm cửa sổ trời quang điện đầu tiên trên xe SUV

Hongqi đưa pin perovskite lên cửa sổ trời ô tô

Ngày 27/8/2026, Hongqi, thương hiệu thuộc tập đoàn FAW Hongqi, công bố phát triển thành công nguyên mẫu cửa sổ trời quang điện dành cho ô tô. Công nghệ này tích hợp các phần tử quang điện trực tiếp vào cửa sổ trời toàn cảnh.

Hongqi không sử dụng silicon tinh thể như các hệ thống pin mặt trời truyền thống. Thay vào đó, hãng lựa chọn perovskite, vật liệu có khả năng tạo ra các phần tử quang điện mỏng, nhẹ và linh hoạt. Công nghệ này cũng cho phép sản xuất với nhiều màu sắc và được kỳ vọng giảm chi phí chế tạo.

Việc đưa perovskite lên kính ô tô đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật. Vật liệu này dễ chịu tác động từ nước, oxy và tia cực tím, trong khi cửa sổ trời có bề mặt cong. Đội ngũ R&D của Hongqi phải giải quyết đồng thời yêu cầu về độ bền và hiệu suất phát điện.

Hongqi công bố phát triển thành công nguyên mẫu cửa sổ trời năng lượng mặt trời dành cho ô tô. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Hướng tới việc gia tăng thêm 80 km phạm vi di chuyển mỗi ngày

Theo đại diện FAW Hongqi, cửa sổ trời sử dụng công nghệ perovskite có thể đạt công suất phát điện theo thời gian thực 300 W trong điều kiện “đủ ánh sáng mặt trời”. Hệ thống dự kiến tạo ra khoảng 400 kWh điện sạch mỗi năm.

Nguồn điện này trước mắt có thể cung cấp cho các thiết bị tiêu thụ điện áp thấp trên xe, chẳng hạn hệ thống điều hòa, tủ lạnh và chức năng giám sát. Cách tiếp cận này giúp giảm một phần nhu cầu sử dụng điện từ bộ pin chính.

Hongqi không dừng công nghệ ở cửa sổ trời. Hãng dự kiến mở rộng các phần tử quang điện perovskite sang những khu vực khác như nắp ca-pô. Khi tăng diện tích thu năng lượng, hệ thống có thể tạo khoảng 10 kWh điện mỗi ngày, tương đương tối đa 80 km phạm vi di chuyển thuần điện.

Nguyên mẫu cửa sổ trời tích hợp pin perovskite hiện được lắp trên Hongqi EHS7. Ảnh: Hongqi.

Theo dữ liệu do Hongqi công bố, mức năng lượng này có thể đáp ứng hơn 85% nhu cầu di chuyển hằng ngày của người sử dụng ô tô tại Trung Quốc. Dù vậy, hãng chưa công bố thời điểm đưa công nghệ vào sản xuất thương mại.

Nguyên mẫu cửa sổ trời tích hợp pin perovskite hiện được lắp trên Hongqi EHS7, mẫu SUV thuần điện 5 chỗ được bán tại Trung Quốc với tên Tiangong 08. EHS7 có kích thước 4.925 x 1.950 x 1.680 mm, công suất tối đa 253 kW và phạm vi hoạt động 475 km theo WLTP.

Truyền thông Trung Quốc trước đó cho biết các mẫu Hongqi thế hệ mới có thể sử dụng công nghệ sạc siêu nhanh của BYD, với khả năng sạc pin từ 10% lên 97% trong 9 phút. Hãng cũng đang thử nghiệm nguyên mẫu pin thể rắn đạt mật độ năng lượng 380 Wh/kg.