Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Tập đoàn Subzero Engineering có trụ sở tại Mỹ vừa khánh thành nhà máy tại TP. Hồ Chí Minh, đóng vai trò trung tâm điều hành toàn bộ hoạt động ở châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Midge Pan, Tổng giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Subzero Engineering cho biết: "Chúng tôi mở rộng để đến gần hơn với đối tác, tăng tốc chuỗi cung ứng và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Việt Nam sở hữu nguồn nhân lực chất lượng, khả năng chống chịu tốt và vị trí chiến lược giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về hạ tầng số ở châu Á - Thái Bình Dương".

Subzero Engineering hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giải pháp làm mát cho trung tâm dữ liệu và phòng sạch toàn cầu.

Nhà máy tại TP. Hồ Chí Minh tập trung cả sản xuất lẫn nghiên cứu phát triển, Subzero Engineering đầu tư dây chuyền sản xuất các hệ thống kiểm soát nhiệt độ lối đi nóng và lạnh, khung lối đi, vỏ bọc module và công nghệ quản lý luồng không khí.

Khu nghiên cứu riêng biệt giúp công ty đẩy nhanh việc tạo ra sản phẩm mới phù hợp với thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Các giải pháp này tối ưu cho trí tuệ nhân tạo, điện toán mật độ cao và bảo vệ môi trường.

Ông Shane Kilfoil, Chủ tịch Subzero Engineering nhận định: "Nhà máy mới là nền tảng chiến lược trong tầm nhìn toàn cầu của Subzero. Chúng tôi kết hợp đổi mới địa phương với quy mô toàn cầu. Việc lập trung tâm xuất sắc tại Việt Nam giúp chúng tôi tích hợp tính linh hoạt, khả năng chống chịu và bền vững vào hoạt động cốt lõi. Điều này cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn với nhu cầu thị trường năng động ở châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu".

Subzero Engineering mở hơn 50 vị trí kỹ thuật cao trong lĩnh vực kỹ thuật và chuyên môn. Các vị trí này bao gồm kỹ sư phần mềm, chuyên gia nghiên cứu phát triển và chuyên viên nhà máy tiên tiến.

Subzero Engineering dự định hợp tác với các trường đại học và viện kỹ thuật Việt Nam, triển khai chương trình thực tập và đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực bền vững.

Nhà máy tại TP. Hồ Chí Minh áp dụng công nghệ thân thiện môi trường ngay từ đầu, nhà máy lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời quy mô lớn, thiết bị tiết kiệm năng lượng và tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng bền vững, giúp Nhà máy vận hành với lượng khí thải carbon thấp.

Bà Midge Pan chia sẻ: "Nhà máy tại Việt Nam thể hiện cam kết dài hạn của chúng tôi về đổi mới bền vững và tác động địa phương ở châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi xây dựng hoạt động sẵn sàng cho tương lai, kết hợp trách nhiệm môi trường với xuất sắc kỹ thuật. Đầu tư vào nguồn nhân lực địa phương và thực hành bền vững giúp chúng tôi đưa ra giải pháp thông minh và hiệu quả hơn, nhanh hơn".

Với nhà máy Việt Nam, Subzero Engineering bổ sung thêm một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động toàn cầu. Công ty đang vận hành ở ba khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, cung cấp cho các trung tâm dữ liệu hiện đại sản phẩm chất lượng thống nhất, chuyên gia am hiểu thị trường địa phương và khả năng xử lý nhanh.

Ông Shane Kilfoil chia sẻ: "Nhà máy tại Việt Nam cho thấy chúng tôi nghiêm túc với thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi tin Việt Nam sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng hạ tầng số tương lai khu vực".